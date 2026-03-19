【3/26（木）セミナー開催】「アフターAI」著者のシバタナオキ氏が解説する生成AI最前線と日本企業の勝機

イシン株式会社

■申込みはこちら

https://go.techblitz.com/(https://go.techblitz.com/blitzlive-nsv20260326/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=260326_nsv)

■こんな方におすすめ

- 企業の経営者・役員の方- 自社の新規事業開発・オープンイノベーション・CVCを担当されている方- 生成AIの世界的な動向を把握したい方

■イベント概要

企業変革のヒントや各業界の知見を共有する、TECHBLITZ主催のオンラインセミナー『BLITZ LIVE』。今回は、シリコンバレーから最新のテクノロジートレンドを発信し、名著『アフターAI』の著者としても知られるシバタナオキ氏をお迎えします。

現在は多くの組織において、持続的な成長に向けた新しい事業のあり方が模索されています。2026年現在、生成AIは単なるバズワードを越え、あらゆる産業のビジネスモデルを根底から覆すフェーズに入りました。豊富な経営資源を持つ大手企業においても、AIの活用は急務とされています。その一方で、自社事業への具体的な落とし込みや、急速に進化するテクノロジーとの向き合い方について実務面で一つひとつ課題に向き合われている段階ではないでしょうか。

本セミナーでは、日米のテクノロジーエコシステムに深く精通し、シリコンバレーのAIスタートアップ1000社以上を独自に分析してきたシバタナオキ氏が登壇します。

今回注目するのは、生成AIの進化の変遷と、それが各業界にもたらす「脅威と機会」です。世界中の最先端AIスタートアップが既存産業をどのようにアップデートしようとしているのか。そのマクロな潮流とミクロな事例を紐解く中には、日本の大手企業が自社の強み（現場力や独自のデータなど）を活かしながら、実効性のある次なるビジネスを育て上げるための普遍的なヒントが隠されています。

日米のテクノロジーに対する温度感の違いを冷静に分析しつつ、日本企業が決して悲観するのではなく、むしろその豊富なアセットを活かしてどう勝負すべきか。投資家であり、テクノロジートレンドの第一人者であるシバタ氏の視点を通じて、現在進行形のAI社会実装のリアルを丁寧に紐解き、日本企業への提言を行います。

新規事業開発やイノベーション推進、R&Dなどに携わる方々にとって、シリコンバレーという「最前線」の視点から、グローバルな知見を自社の次なる一手（勝ち筋）へと結びつけるための、地に足の着いたヒントを得られる機会となります。

■開催概要

主催：TECHBLITZ（イシン株式会社）

日時：2026/3/26（木）11:00-12:00（日本時間）

形式：オンライン講演｜事前登録制

費用：無料

申込ページ：https://go.techblitz.com/blitzlive-nsv20260326/(https://go.techblitz.com/blitzlive-nsv20260326/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=260326_nsv)

■ 登壇者

柴田 尚樹 (Naoki Shibata) 氏

NSV Wolf Capital Managing Partner

NSV Wolf Capital パートナー。シリコンバレーの新興VCへのファンド投資、スタートアップへの直接投資を担う。楽天執行役員、東京大学助教を経て、スタンフォード大学の客員研究員として渡米。AppGrooves共同創業者、「決算が読めるようになるノート」創業者(2022年に事業譲渡)。東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻 博士課程修了(工学博士)。著書に『アフターAI』『テクノロジーの地政学』(日経BP)など

【会社概要】

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役会長：明石 智義

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都港区港南1-6-41芝浦クリスタル品川 9F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/

Ishin USA

会社名 ：Ishin USA, Inc.

CEO ：岩下 友揮

所在地 ：5201 Great America Pkwy., Suite 320, Santa Clara, CA 95054

URL ：https://techblitz.com

【本件に関するお問い合わせ先】

イシン株式会社 グローバルイノベーション部 広報担当

TEL ：03-5291-1580(代表) Email：info@techblitz.com