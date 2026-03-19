有料導入250社突破の「クロワッサン」｜オンラインガチャ・診断・アンケートで参加型マーケティングを支えるGTMプロダクトへ

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）が開発・提供するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」は、このたび有料導入企業数250社を突破したことをお知らせします。

「クロワッサン」は、オンラインガチャ・診断・アンケートをノーコードで作成できるマーケティングツールです。企業や自治体、商業施設、アイドル運営会社、クリエイター関連事業者など、さまざまな現場で活用されており、参加型コンテンツを通じた接点創出やデータ取得、継続的な施策実行を支援してきました。

近年、広告配信だけでは成果が出しづらくなる中で、ユーザーが自発的に参加したくなる体験設計と、その中で得られるデータの活用に注目が集まっています。こうした流れを受けてクロワッサンは、オンラインガチャ・診断・アンケートを単なる販促施策としてではなく、参加型マーケティングを支える基盤として導入が広がってきました。

今回の有料導入250社突破を一つの節目として、株式会社on the bakeryはクロワッサンを、参加体験の設計にとどまらず、取得データの活用まで見据えたGTMプロダクトへと進化させてまいります。

有料導入250社突破の背景

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

マーケティング施策において、ユーザーとの関係構築はこれまで以上に重要になっています。従来のような一方通行の情報発信だけでは、接点は生まれても、その後の継続的な関係づくりやデータ活用までつなげにくい場面が増えています。

その中で注目されているのが、「ユーザー自身が参加したくなる導線を設計し、楽しみながら接点を生み出す参加型マーケティング」です。オンラインガチャ・診断・アンケートといったコンテンツは、単に反応を得るだけでなく、興味関心や選好、回答傾向などを可視化しやすく、次の施策へつなげやすい特長があります。

クロワッサンは、こうした参加型コンテンツをノーコードでスピーディーに立ち上げられる点が評価され、幅広い業界・用途で導入が進んできました。今回の有料導入250社突破は、参加型マーケティングが一過性の企画ではなく、継続的な顧客接点づくりやデータ取得の手段として選ばれ始めていることの表れだと考えています。

業界横断で広がる活用シーン

クロワッサンは、業界を問わずさまざまなシーンで活用されています。

- 展示会やイベント：リード獲得や接点づくりの導線- 店頭：再来店促進やキャンペーン参加の導線- 商業施設：回遊や買い回りを促す施策- LINE友だち追加施策やファン向けキャンペーン- 来場・来店特典施策- 商品理解を深める診断企画- アンケートによる意見収集

オンラインガチャによる参加のハードルの低さ、診断による納得感のある分岐設計、アンケートによる顧客理解の深掘り。これらの特徴を組み合わせることで、単なるキャンペーンで終わらない、次の施策につながる体験設計が可能になります。

なぜ今、参加型マーケティングが求められているのか

背景には、「マーケティング環境」の変化があります。広告コストの上昇やクッキー規制の進行により、外部プラットフォーム依存だけでは安定した成果創出が難しくなってきました。その結果、企業が自社で顧客接点をつくり、データを取得し、継続的な関係構築へ活かす重要性が高まっています。

参加型マーケティングの強みは、ユーザーに「見せる」だけでなく、「参加してもらう」ことにあります。参加の中で得られる行動や回答には、広告クリックやページ閲覧だけでは見えにくい興味関心のヒントが含まれているのです。

クロワッサンは、この参加行動そのものを価値あるデータ取得の起点と捉えています。オンラインガチャ・診断・アンケートを通じて、ユーザーの行動を促しながら、その後のコミュニケーションやCRM活用につなげていく。その一連の流れを支えることが、クロワッサンの役割です。

Webhook連携で、CRMやLINEなどの外部ツールとリアルタイム接続

クロワッサンでは、施策を実施して終わりではなく、取得したデータをその後のマーケティング活動に活かしやすいよう、Webhookを活用した外部連携に対応しています。

これにより、オンラインガチャ・診断・アンケートを通じて取得した参加情報や回答データを、CRMやLINEなどの外部ツールへリアルタイムで連携しやすくなります。

- 回答内容や診断結果に応じたセグメント分岐- LINE上での配信設計- 顧客情報の蓄積- キャンペーン後の継続接点づくり

施策の成果をその場限りで終わらせない運用が可能になります。

参加型施策は、盛り上がりを生み出すだけでは十分ではありません。そこで得られたデータを次のアクションにつなげ、営業・CRM・リテンション施策まで含めて設計できてこそ、事業成果に近づきます。クロワッサンは、こうした考え方のもとで、マーケティング施策とデータ活用を接続するプロダクトとして進化を続けています。

クロワッサンが目指すのは、参加型マーケティングを支えるGTMプロダクト

株式会社on the bakeryは今後、クロワッサンを単なるキャンペーン作成ツールとしてではなく、Go-To-Marketを支えるGTMプロダクトとして位置づけ、機能・活用領域の両面から進化させていく方針です。

これまでの参加型施策では、「実施して終わり」「反応がよかったか悪かったかで終わり」といった運用になりがちでした。一方で今後は、参加体験の設計、データ取得、リアルタイム連携、その後のコミュニケーション設計までを一連で考えることが重要になります。

クロワッサンは、オンラインガチャ・診断・アンケートを起点に取得したデータを、次回施策の改善や顧客理解の深化、CRM活用へとつなげることで、企業のGo-To-Market全体に貢献するプロダクトを目指します。参加型コンテンツを「その場の施策」で終わらせず、継続的なマーケティング資産へ変えていくことが、今後のクロワッサンの方向性です。

代表取締役 井戸 裕哉 コメント

オンラインガチャや診断、アンケートは、これまで「盛り上がる施策」として活用されることが多かったと思います。しかし私たちは、その中にこそ、企業が顧客をより深く理解し、次の施策につなげていく大きな可能性があると考えています。

ユーザーが参加したくなる体験をつくること、その中で得られたデータを適切に活用すること、この両方がこれからのマーケティングには必要です。今回の有料導入250社突破は、そうした考え方に共感いただける企業が増えている一つの結果だと受け止めています。

今後は、Webhookをはじめとした外部連携をさらに強化し、クロワッサンを参加型マーケティングの実行ツールにとどまらず、Go-To-Market全体を支えるGTMプロダクトへと育ててまいります。

クロワッサンについて

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。企業・自治体・商業施設・アイドル運営会社・クリエイター関連事業者などに向けて、参加型施策の実行とデータ取得・活用を支援しています。

「クロワッサン」の効果と特徴

お問い合わせはこちら :https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakery について

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/