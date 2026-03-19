プロモツール株式会社のカードフレグランス「アロマカード」、累計販売13万枚突破

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）が提供するカードフレグランス「アロマカード」が、累計販売13万枚を突破しました。営業先や来訪客へのブランド体験のためのブランディングツールとして継続的に活用いただき、そのリピートが今回の達成につながっています。

「アロマカード」は、ブランドオリジナルの香りをカードに含浸させ、アルミ製パウチに封入した香りグッズです。香りを活用したブランディング施策やブランド体験設計の一環として、近年BtoB領域での導入が急速に拡大しています。

累計13万枚を突破したプロモツールのアロマカード。資生堂やリコーなど一流企業が導入する香りブランディングツール。

香りブランディング事例を読む：

https://www.promotool.jp/case_study_type/branding/

香りを“持ち運べるブランディングツール”に変えるカードフレグランス

アロマカードは、以下のような幅広いビジネスシーンで活用されています。

- 営業先での手渡し- 展示会・イベントでの配布- 商品同梱やDMでのブランド体験提供- ノベルティや店舗接客での顧客接点創出

視覚や言語だけでは伝えきれないブランドの世界観を、香りという五感で届けることが可能です。プルースト効果により、顧客の記憶に残りやすく、ブランド想起や関係構築の強化に貢献します。名刺とともに手軽に手渡せ、持ち帰って活用できるため、BtoBマーケティングにおける新たな顧客接点として注目されています。

営業ツールとしても活用可能、プロモツールの「アロマカード」についてはこちら

https://www.promotool.jp/product/

香りブランディングが実現する、高付加価値なブランド体験

アロマカードが継続的に選ばれている背景には、香りのプロフェッショナルである当社ならではの品質と技術があります。紙製のカードでも香りが安定して楽しめるよう当社専属である調香師が設計し、単なるノベルティではなく“香りのコミュニケーションツール”として企業から高い信頼を得ています。持ち運びしやすく、営業現場や店舗などあらゆる接点で手軽に香りを届けられる点も、活用が広がる理由のひとつです。

こうした特性から、アロマカードはブランドのアイデンティティを五感で伝える「香りブランディング」の入り口として、多くの戦略的企業に選ばれています。初めて香りを取り入れる際に、設備投資を必要とせず、営業先やイベントで“香りを手渡す体験”を提供できます。受け取った側も、手帳や名刺入れに挟んで自然活用しやすく、ブランドとの接点を長く保てることから、BtoBマーケティング施策としても関心が高まりつつあります。

香り開発から製品供給まで一貫したサービスを提供

当社は、セントテクノロジーカンパニーとして、調香技術や香り分析、香料データの研究開発を継続し、これまでに4,000種類以上の香りを手がけてきました。国内若手No.1調香師をはじめとしたチームが開発し、IFRA/RIFM基準（※）に準拠した安全性の高い香料を使用。香りの安定供給と継続的なブランド活用を支えます。

アロマカードは、資生堂、リコー、万平ホテルなど一流企業・高級施設で導入され、営業先や来訪客へのブランド体験として高く評価されています。

※当社が開発する香りはIFRA(国際香粧品香料協会)/RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）の厳格な基準と規制に即した安全性の高い香料を使用して開発していますので、安心してお使いいただけます。

今後の展望

当社は今後も、企業コミュニケーションやブランド体験を支える香りソリューションの強化を進め、その可能性を広めてまいります。空間芳香、商品香料、ノベルティなど複数のタッチポイントを横断した一貫性のある香り設計を通じて、企業と顧客のつながりをより豊かなものにしてまいります。

香りブランディング事例を読む：

https://www.promotool.jp/case_study_type/branding/

営業ツールとしても気軽に持ち運べる、プロモツールの「アロマカード」について

当社は香りを創香するノウハウや、これまで4,000種類以上の香りを調香してきた豊富な経験と実績を持つ調香師チーム、元大手広告代理店で世界的な自動車メーカーを担当した実績を持つブランディングコンサルタントのノウハウ等、今までにないワンストップサービスを提供しています。これらのチームが企業のイメージや商品コンセプトに沿ったオリジナルアロマの創作からカードのデザインまでクライアント企業のブランド戦略に伴走します。

営業ツールとしても活用可能、プロモツールの「アロマカード」についてはこちら

https://www.promotool.jp/product/

「Aroma Card、アロマカード」は当社の登録商標です。

プロモツールのサービス「香りグッズOEM」について

当社は、香りの企画・開発から生産・納品までワンストップで対応。香料の開発だけでなく、香水、化粧品、ディフューザーやスプレー、アロマカードなどの香りグッズの開発も可能で、企業のブランド戦略を香りでトータルサポートします。プロモツールグループは、香料開発、官能/分析試験、品質/安全保証の為の書類作成、香料の調合、バルク製造、充填、ラッピングなど、全ての作業を自社グループ工場で一貫して行えるという強みを活かし、コストや数量、納期などお客様のニーズに合わせた最適な提案をいたします。

プロモツール株式会社について

アロマカード制作のご相談・お見積り :https://www.promotool.jp/contact/

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセーなど、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/