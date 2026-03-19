【調査レポート】ホワイトニング経験者300人にアンケート調査を実施。約86%が満足と回答し、効果への期待と費用の不安が浮き彫りに。

WHITENINGSIKA合同会社

メディア「ホワイトニング歯科」を運営するWHITENINGSIKA合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：白坂隼一）は、全国の10代～60代の男女300名を対象に「歯のホワイトニングに関するアンケート調査」を実施いたしました。



本調査では、経験者の86%以上が満足しているという結果に加え、開始年齢や費用感、施術時の「痛み・しみる感覚」のリアルな実態など、全8問にわたる集計結果をまとめています。これからホワイトニングを検討する方にとって、選択の指標となる最新のデータをご報告いたします。

アンケート調査概要

調査対象：日本全国の10代～60代（男女300名）

調査期間：2026年2月8日～2026年2月11日

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス利用）

有効回答数：300サンプル

設問数：全8問

調査目的：満足度調査

ホワイトニングをやってよかった？



ホワイトニングを経験した300人のうち、「とても良かった」（63人）と「良かった」（196人）を合わせると、実に86%以上の方が満足しているという結果になりました。これは、ホワイトニングが個人の満足度向上に大きく貢献する施術であることを示唆しています。

「変わらない」と回答した方も一定数いますが、「悪い」と感じた方はごく少数にとどまり、多くの方にとってポジティブな体験となっているようです。

ホワイトニングをおこなった年齢は？



ホワイトニングを行った年齢層で最も多かったのは「31～40歳」（121人）、次いで「21～30歳」（111人）となり、20代から40代が全体の約77%を占める結果となりました。一方で、10代や50代以降の層にも利用者がおり、幅広い年代で関心が持たれていることがわかります。

なぜホワイトニングをしようと思いましたか？



ホワイトニングをしようと思った理由（複数回答）として、最も多かったのは「歯の黄ばみが目立つから」（219人）でした。加齢や食生活など、さまざまな要因で歯の色は変化するため、多くの方がその点を気にしていることがうかがえます。

次いで「白い歯に憧れていたから」（100人）、「興味がありやってみたかったから」（72人）と続き、美意識の高さや純粋な好奇心も大きな動機となっているようです。

自宅でできる方法とクリニック施術のどちらですか？



ホワイトニングの方法については、「クリニック」での施術を選んだ方が69.2%と、約7割を占める結果となりました。専門家による施術で、より確実な効果や安全性を求める方が多いことが考えられます。

一方、「自宅」でのセルフホワイトニングも30.8%と、手軽さや費用の面から一定の支持を集めています。自身のライフスタイルや求める効果に合わせて、最適な方法を選択することが重要です。

最も不安だったこと・心配なことは？



ホワイトニングを受ける前に最も不安だったこととして、「効果が出るかどうか」（127人）がトップに挙げられました。せっかく時間や費用をかけるなら、目に見える変化を期待するのは当然のことでしょう。

次いで「費用が高い」（80人）、「痛みやしみる感覚」（56人）と、金銭的な負担や施術中の不快感に対する懸念が続いています。

これらの不安を事前に解消できるような、丁寧なカウンセリングや情報提供が求められていると言えそうです。

痛みやしみる感覚はありましたか？



施術中の痛みやしみる感覚については、「少しあった」と回答した方が187人と最も多くなりました。ホワイトニング剤が歯にしみることはある程度知られていますが、多くは一時的なものであるようです。

「全くなかった」という方も100人おり、個人差が大きいことがわかります。

「かなりあった」「我慢できないほどだった」という方は少数派ですが、痛みに敏感な方は、事前にクリニックに相談しておくと安心です。

選ぶ際に最も重視したことは？



ホワイトニングの施術や商品を選ぶ際に最も重視したことでは、「効果の高さ」（125人）が断トツの1位でした。やはり、白く美しい歯を手に入れるという目的を達成できるかどうかが、最大の関心事であるようです。

僅差で「価格の安さ」（59人）と「通いやすさ」（58人）が続き、コストパフォーマンスや利便性も重要な選択基準となっています。

また、「口コミ・評判」（53人）も重視されており、実際に体験した人の意見を参考にしたいというニーズがうかがえます。

ホワイトニングをしたことで得られた変化は？



ホワイトニングによって得られた変化として、最も多かったのは「自信がついた」（104人）という回答でした。口元に自信が持てるようになると、自然と表情も明るくなります。

続いて「第一印象が良くなったと感じる」（86人）、「笑顔が増えた」（63人）といった回答が多く、対人関係においてもポジティブな影響を実感している方が多いことがわかります。

歯の白さは、単なる見た目の問題だけでなく、内面的な自信やコミュニケーションにも繋がる重要な要素であると言えるでしょう。

調査サマリー

・ホワイトニング経験者の86%が施術に「満足」または「大変満足」と回答。

・施術を受けた年齢は20代～40代が中心（77%）。

・施術の動機は「歯の黄ばみが気になる」が最多（219人）。

・約7割が「クリニック」での施術を選択、重視する点は「効果の高さ」。

・施術前の不安は「効果の有無」「費用」「痛み」が上位を占める。

・施術による変化として「自信がついた」「第一印象の向上」を実感する声が多数。

本調査から、ホワイトニングが個人の満足度や自信の向上に大きく貢献する一方で、消費者は効果の確実性を最も重視し、費用や痛みに対して依然として懸念を抱いている実態が明らかになりました。当社は今後も、ホワイトニングに関する正確な情報提供に努め、誰もが安心して美しい歯を目指せる社会の実現に貢献してまいります。

調査概要

・調査方法：インターネット調査

・調査期間：2026年2月8日～2026年2月11日

・調査対象：全国10代～60代のホワイトニング経験者300名