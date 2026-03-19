【累計700万再生突破】次世代ウェルネスIP「Healing Singer Moene」新ビジュアル公開・代表楽曲公開・グッズ開発・空間演出を一斉発表
次世代ウェルネスIP「Healing Singer Moene」
新ビジュアル公開・代表楽曲公開・グッズ開発・空間演出を一斉発表
Tiktokを中心に累計700万再生を突破し、“眠れる癒し音楽”としてSNSで共感を広げているHealing Singer Moene。
そのやさしい歌声と世界観は、聴く人の心を整え、日常にそっと寄り添う存在として支持を集めています。
このたび、新ビジュアル公開をはじめ、代表楽曲・グッズ開発・空間演出までを含む次世代ウェルネスIPとして本格始動いたします。
■新ビジュアル公開
Healing Singer Moeneの世界観を象徴する新ビジュアルを公開。
星の光を宿す存在として、リスナーの心に寄り添う“癒しの象徴”を体現しています。
＜プロフィール＞
Healing Singer Moene
基本情報
誕生日：満月の夜
身長：風に揺れる木々と同じくらい
好きなこと：夜の森を歩くこと、星を見上げること、誰かの心にそっと寄り添うこと
Healing Singer Moeneは、だれかの涙から生まれた小さな精霊。
遠い昔、忘れられた感情が静かに集まる森の中で、ひとりの少女の涙が大地にしみ込み、やがてやさしい光となって生まれました。
その歌声は、まるで夜の森に差し込む月明かりのように、そっと心を包み込みます。
悲しみや不安に揺れる気持ちに寄り添いながら、「そのままのあなたで大丈夫」とやさしく語りかけてくれます。
Moeneは、音楽を通して「癒し→励まし→応援」を届ける存在。
聴く人の心にそっと寄り添い、涙をあたたかな光へと変えていくことを大切にしています。
普段は穏やかで少しマイペース。自然や星、風の音が大好きで、気づくとそっと歌を口ずさんでいます。
誰かが寂しい夜を過ごしているときや、少しだけ立ち止まりたくなったとき、小さな光のようにそばに現れます。
彼女の願いはひとつ。
どんな日でも、どんな気持ちでも、あなたがまた一歩を踏み出せること。
座右の想いは、
「その涙は、きっとやさしさに変わる」
■代表楽曲「星を見つけた森～Sleep～」公開
Healing Singer Moeneの世界観を象徴する代表楽曲「星を見つけた森」を公開。
静かな森の中で星を見つけるように、聴く人の心にやさしく光を灯す一曲となっています。
本楽曲は、映像とともに楽しめるヒーリングコンテンツとして公開されており、
リスナーがリラックスしながら没入できる作品に仕上がっています。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PIHBVwdKE6k ]
■ウェルネスグッズ開発
音楽の癒しを日常へ届けるプロダクトとして、
「星ふるバスタイム」をコンセプトにした入浴剤の開発プロジェクトが進行中です。
本プロダクトは入浴剤と楽曲を聞けるQRコードがセットになっており、
音と香り、そして体感を感じる癒しのプロダクトです。
本プロダクトは、企業との共同開発も視野に入れながら、
リラックス時間を“ヒーリング体験”へと変える取り組みとして展開を予定しています。
※画像はイメージになります。
■空間演出プロジェクト
プラネタリウムをはじめとした空間演出との連携を視野に、
音楽と星空を融合した“没入型ヒーリング体験”の展開を進めています。
満天の星と音楽が織りなす、心を整える新しい空間体験を提供してまいります。
■「ウェルネスIP」としての展開
Healing Singer Moeneは、
・音楽による癒し
・心に寄り添う言葉
・睡眠導入・リラクゼーション
を融合した「ウェルネスIP」として展開。
楽曲はすべて
「癒し → 励まし → 希望」
の構造で制作され、リスナーの心に寄り添う体験を提供します。
■進行中プロジェクト
現在、「母の日プロジェクト」も進行しており、
アーティスト参加型企画として広がりを見せています。
想いを大切にした楽曲を届けたいインディーズシンガーの参加も募集しています。
■パートナーシップ・共同展開について
Healing Singer Moeneでは、ウェルネスIPとしての展開をさらに広げるため、
企業・ブランド・クリエイターとの共同プロジェクトを視野に入れています。
現在、
・ウェルネスグッズ（入浴剤・リラクゼーションプロダクト）
・空間演出（プラネタリウム・宿泊施設・リラクゼーション空間）
・音楽コンテンツを活用した体験設計
などにおいて、共に新しい価値を創造していくパートナーを歓迎しています。
Healing Singer Moeneの世界観と共鳴し、
“癒しと感動”を届ける取り組みにご関心のある企業・関係者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
■今後の展開
Healing Singer Moeneは今後、
・ヒーリング音源の拡充
・ウェルネスグッズの展開強化
・空間演出・体験型コンテンツの拡張
・企業とのコラボレーション
などを通じて、音楽の枠を超えた“体験型IP”として展開してまいります。
■メッセージ
「今日のあなたも、とてもよく頑張ったね」
Healing Singer Moeneは、
そんな言葉をそっと届ける存在でありたいと願っています。
忙しい日々の中で、少しだけ立ち止まり、
心を整える時間を届けること。
それが、このプロジェクトの想いです。
■プロジェクト概要
プロジェクト名：Healing Singer Moene
ジャンル：ウェルネスIP（音楽×癒し×カウンセリング×睡眠）
展開：音楽、映像、グッズ、空間演出、コラボレーション 等
以上
Moene Entertainment