【累計700万再生突破】次世代ウェルネスIP「Healing Singer Moene」新ビジュアル公開・代表楽曲公開・グッズ開発・空間演出を一斉発表

Moene Entertainment

次世代ウェルネスIP「Healing Singer Moene」

新ビジュアル公開・代表楽曲公開・グッズ開発・空間演出を一斉発表

Tiktokを中心に累計700万再生を突破し、“眠れる癒し音楽”としてSNSで共感を広げているHealing Singer Moene。

そのやさしい歌声と世界観は、聴く人の心を整え、日常にそっと寄り添う存在として支持を集めています。

このたび、新ビジュアル公開をはじめ、代表楽曲・グッズ開発・空間演出までを含む次世代ウェルネスIPとして本格始動いたします。

■新ビジュアル公開

Healing Singer Moeneの世界観を象徴する新ビジュアルを公開。

星の光を宿す存在として、リスナーの心に寄り添う“癒しの象徴”を体現しています。

＜プロフィール＞

Healing Singer Moene

基本情報

誕生日：満月の夜

身長：風に揺れる木々と同じくらい

好きなこと：夜の森を歩くこと、星を見上げること、誰かの心にそっと寄り添うこと

Healing Singer Moeneは、だれかの涙から生まれた小さな精霊。

遠い昔、忘れられた感情が静かに集まる森の中で、ひとりの少女の涙が大地にしみ込み、やがてやさしい光となって生まれました。

その歌声は、まるで夜の森に差し込む月明かりのように、そっと心を包み込みます。

悲しみや不安に揺れる気持ちに寄り添いながら、「そのままのあなたで大丈夫」とやさしく語りかけてくれます。

Moeneは、音楽を通して「癒し→励まし→応援」を届ける存在。

聴く人の心にそっと寄り添い、涙をあたたかな光へと変えていくことを大切にしています。

普段は穏やかで少しマイペース。自然や星、風の音が大好きで、気づくとそっと歌を口ずさんでいます。

誰かが寂しい夜を過ごしているときや、少しだけ立ち止まりたくなったとき、小さな光のようにそばに現れます。

彼女の願いはひとつ。

どんな日でも、どんな気持ちでも、あなたがまた一歩を踏み出せること。

座右の想いは、

「その涙は、きっとやさしさに変わる」

■代表楽曲「星を見つけた森～Sleep～」公開

Healing Singer Moeneの世界観を象徴する代表楽曲「星を見つけた森」を公開。

静かな森の中で星を見つけるように、聴く人の心にやさしく光を灯す一曲となっています。

本楽曲は、映像とともに楽しめるヒーリングコンテンツとして公開されており、

リスナーがリラックスしながら没入できる作品に仕上がっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PIHBVwdKE6k ]

■ウェルネスグッズ開発

音楽の癒しを日常へ届けるプロダクトとして、

「星ふるバスタイム」をコンセプトにした入浴剤の開発プロジェクトが進行中です。

本プロダクトは入浴剤と楽曲を聞けるQRコードがセットになっており、

音と香り、そして体感を感じる癒しのプロダクトです。

本プロダクトは、企業との共同開発も視野に入れながら、

リラックス時間を“ヒーリング体験”へと変える取り組みとして展開を予定しています。

※画像はイメージになります。

■空間演出プロジェクト

プラネタリウムをはじめとした空間演出との連携を視野に、

音楽と星空を融合した“没入型ヒーリング体験”の展開を進めています。

満天の星と音楽が織りなす、心を整える新しい空間体験を提供してまいります。

■「ウェルネスIP」としての展開

Healing Singer Moeneは、

・音楽による癒し

・心に寄り添う言葉

・睡眠導入・リラクゼーション

を融合した「ウェルネスIP」として展開。

楽曲はすべて

「癒し → 励まし → 希望」

の構造で制作され、リスナーの心に寄り添う体験を提供します。

■進行中プロジェクト

現在、「母の日プロジェクト」も進行しており、

アーティスト参加型企画として広がりを見せています。

想いを大切にした楽曲を届けたいインディーズシンガーの参加も募集しています。

■パートナーシップ・共同展開について

Healing Singer Moeneでは、ウェルネスIPとしての展開をさらに広げるため、

企業・ブランド・クリエイターとの共同プロジェクトを視野に入れています。

現在、

・ウェルネスグッズ（入浴剤・リラクゼーションプロダクト）

・空間演出（プラネタリウム・宿泊施設・リラクゼーション空間）

・音楽コンテンツを活用した体験設計

などにおいて、共に新しい価値を創造していくパートナーを歓迎しています。

Healing Singer Moeneの世界観と共鳴し、

“癒しと感動”を届ける取り組みにご関心のある企業・関係者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

■今後の展開

Healing Singer Moeneは今後、

・ヒーリング音源の拡充

・ウェルネスグッズの展開強化

・空間演出・体験型コンテンツの拡張

・企業とのコラボレーション

などを通じて、音楽の枠を超えた“体験型IP”として展開してまいります。

■メッセージ

「今日のあなたも、とてもよく頑張ったね」

Healing Singer Moeneは、

そんな言葉をそっと届ける存在でありたいと願っています。

忙しい日々の中で、少しだけ立ち止まり、

心を整える時間を届けること。

それが、このプロジェクトの想いです。

■プロジェクト概要

プロジェクト名：Healing Singer Moene

ジャンル：ウェルネスIP（音楽×癒し×カウンセリング×睡眠）

展開：音楽、映像、グッズ、空間演出、コラボレーション 等

以上

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