株式会社immedio、ムジン株式会社主催「ホットリードを作る仕組みとは？受注率の分岐点」に登壇決定

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、ムジン株式会社・株式会社獲れるコトバ執筆社・株式会社パートナープロップ・RECERO株式会社との合同ウェビナー「ホットリードを作る仕組みとは？受注率の分岐点」に登壇することをお知らせします。

詳細はこちら :https://movieappo.v2.nex-pro.com/campaign/91423/apply?utm_source=immedio&utm_medium=email&utm_campaign=20260323_online-seminar

■ 開催の背景

テレアポ・フォーム営業・インサイドセールス・動画・アライアンスといった多様な手段を組み合わせ、見込み顧客との関係を段階的に育てる仕組みとして設計することが、今のBtoB営業に求められています。

本ウェビナーでは、ホットリードの創出から受注率の向上までを一気通貫で攻略するための実践的な営業戦略をテーマに、商談獲得を「担当者の勘」から「再現性ある仕組み」へと変えるための5つの重要戦略を各社が解説します。

■ immedioの登壇セッション詳細

タイトル：マーケティングリードからの商談数を最大化するWeb接客の手法をご紹介

～Webサイトとコンテンツを活用した商談の自動獲得手法～

視聴期間：2026年3月23日（月）～3月27日（金）

視聴方法：YouTube限定リンク配信

参加費：無料

登壇者：浜田 英揮（株式会社immedio 代表取締役）

参加申し込みする :https://movieappo.v2.nex-pro.com/campaign/91423/apply?utm_source=immedio&utm_medium=email&utm_campaign=20260323_online-seminar

■ セッション内容

マーケティングリードからの商談数の最大化は、どの会社でも議論に上がるテーマです。一方でその解決策は限定的で、インサイドセールス側のオペレーションが課題となるケースが多いのが実情です。

本セッションでは、BtoB Web接客ツール「immedio」および新機能「immedio Box」を活用した商談数最大化の手法を公開します。

■開催概要

イベント名：ホットリードを作る仕組みとは？受注率の分岐点

開催日時：2026年3月23日（月）0:00～3月27日（金）23:59

視聴方法：YouTube限定リンク配信

参加費：無料

お申し込みURL：https://movieappo.v2.nex-pro.com/campaign/91423/apply?utm_source=immedio&utm_medium=email&utm_campaign=20260323_online-seminar(https://movieappo.v2.nex-pro.com/campaign/91423/apply?utm_source=immedio&utm_medium=email&utm_campaign=20260323_online-seminar)

■ 全登壇セッション一覧

ムジン株式会社

「セミナーで獲得したリードをアポにつなげる動画メールとは？」

登壇者：渡邉 和人 氏（代表取締役）

株式会社獲れるコトバ執筆社

「セールスライティングの極意 ～自社サービスの強みをどう伝えるか？訴求軸と成功文面例～」

登壇者：岡村 拓弥 氏（営業責任者）

株式会社immedio

「マーケティングリードからの商談数を最大化するWeb接客の手法をご紹介」

登壇者：浜田 英揮（代表取締役）

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティングは"可視化"で加速する。パートナーの稼働率を高めるための正しいKPI設定とは？」

登壇者：磐崎 友玖 氏（営業責任者）

RECERO株式会社

「商談獲得のロードマップ BDR施策におけるゴール設定」

登壇者：田中 大輔 氏（代表取締役）

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

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