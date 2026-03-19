【群馬県太田市】若者の力で地域を動かす―太田情報商科専門学校生が挑んだ地域通貨「OTACO」動画制作―必見！OTACO動画をYouTubeで配信中！！

群馬県太田市「OTACO」の動画を制作した太田情報商科専門学校 小林さん（右）、大木さん（中央）、水井さん（左）、

「OTACOをもっと多くの人に広めてほしい」そんな太田市役所の無茶振りから、太田情報商科専門学校の学生が、地域通貨「OTACO」をテーマにした動画を３作品制作しました。まずは動画をご覧ください！

小林さん作「OTACO知っていますか？」 :https://www.youtube.com/watch?v=p36pMiUuETo

OTACOとは

大木さん作「OTACOってなあに？」 :https://www.youtube.com/watch?v=3EDxHHnM3vo水井さん作「OTACOを使おう」 :https://www.youtube.com/watch?v=qKxLmk1pdts

アプリやカードで使える太田市デジタル地域通貨。セブン銀行ATM又はクレジットカードからチャージ購入し、QRコードで簡単に決済できます。市内の飲食店やスーパーなど約1,000店で利用でき、太田市民以外の方も使えます。

インタビュー【若者の視点で向き合った地域課題】

のぼり旗ステッカー（下記URLとパスワードで確認）ポスターOTACOについてはこちらから :https://www.city.ota.gunma.jp/page/2635.html

本記事では動画を制作した太田情報商科専門学校デザイン学科の小林さん・大木さん・水井さんにインタビューを敢行！完成までに至る経緯・苦労・成長したところ、OTACOに対する正直な印象などを語っていただきました。

小林さん大木さん水井さん

Q1. 太田市役所から動画の制作依頼があった時の正直な気持ち。また、依頼を受けてどんな動画にしようと思ったか。

小林さん 動画を作ることは元々好きだったので、自分の好きなことを活かせる機会をいただけて正直嬉しかったです。依頼を受けた時は、市役所が伝えたい内容を汲み取りつつ、視聴者が「見やすくてわかりやすい」と感じてくれる動画にしたいと思い、その両方の視点を意識して制作しようと思いました。

大木さん 私はWebデザインの勉強をしていますが、動画制作の経験がなかったので、依頼をいただいた時は、新しいことに挑戦できる良い機会だと思い、やってみようと思いました。OTACOについて初めはあまり知らなかったため、まずはOTACOについて勉強し、仕組みを理解したうえで、お年寄りから若い世代までわかりやすく伝わる動画にしたいと考え、親しみやすく覚えてもらいやすいキャラクターを作ってみようと思いました。

水井さん 動画制作の勉強をしていたので、依頼をいただいた時は学んできたことを実際に活かせる良い機会だと思い、挑戦してみようと思いました。多くの方に見てもらう動画にしたかったので、初めて見る人でも内容がすぐに理解できるよう、ひと目でわかりやすい構成を意識して制作しようと思いました。

Q2. 最初にOTACOを知った時の印象

小林さん 通学途中のお店にOTACOののぼり旗があったので、依頼をいただく前から知っていました。実際にOTACOの加盟店舗数を調べてみると約1,000店舗もあって、その多さにびっくりしたのを覚えてます。私自身もドラッグストアなどでOTACOを利用するようになりましたが、思ってた以上に色々なお店で使えるなという印象です。

大木さん 私は太田市外の在住ですが、地元の地域通貨は使えるお店の数が少ないです（笑）それに比べてOTACOはコンビニエンスストアでも使えるお店があるので、日常の買い物でも気軽に使えるところがとても便利だなと思いました。

水井さん 実は私も市外在住で、私の地元の地域通貨も使えるお店が少ないです（笑）OTACOについては当初知りませんでした。調べてみると、OTACOはショッピングモールや大きなお店でも利用できるところが多く、休日の買い物やお出かけの際にも使いやすい点に魅力を感じました。

Q3. 制作で一番大変だったこと

小林さん OTACOの魅力が伝わることを一番に考えた時に、単純な使い方の説明とかではなく、音やアニメーションにこだわった動画にしようと考えました。その中で、BGMや効果音と女の子の動きを合わせるタイミングがとても難しく、細かい調整が大変でした。

大木さん 「OTACOとは？」というところからのスタートだったので、まず、OTACOの勉強から始めたたところです。そして、ターゲットとなる幅広い世代にどうやったら伝わりやすいか考えたことです。文字が多いと見てくれないですし、伝えたいことを絞る必要があって、特にお年寄りの世代にはどう要約したらわかりやすいか考えるのに時間を使いました。

水井さん 視覚的な見せ方を考えるのに苦労しました。やっぱり文字中心だとわかりづらくなってしまうので、なるべくイラストを使用することを意識しましたが、イラストも一から自分で作りたかったので、そこにはこだわって時間をかけました。

Q4. 伝えるために工夫した点

小林さん 若い人にもOTACOを広めたかったので、グルメ・洋服・コスメを扱うお店でも使えることを親しみやすいイラストで表現しようと工夫しました。実際の利用シーンを想像しやすくすることを意識しました。動画に女の子を登場させたのも、動画を見て感情移入がしやすくなるような工夫の一つです。

大木さん 誰にでも伝わるようなわかりやすい内容が一番重要だと思ったので、簡単な言葉で文字を大きく、かつ、文字が詰まりすぎない見やすい位置に表示することを工夫しました。キャラクターは、動物で考えていましたが、オタコ→オタ“コン”→キツネという流れで決まりました（笑）

水井さん 動画を一回見れば理解できるような内容にしたかったので、自分が視聴者として見た時に「こうすれば見やすいんだろうな」っていう目線に立ち、配色やイラストのわかりやすさなど、視覚的な構成に気を配りながら見やすさを追求しました。

Q5. 制作でやりがいを感じたところ

小林さん 企画から編集、完成まで全部自分で行ったので、どの工程にもやりがいがありました。作業を進めるたびに少しずつ形になっていく感覚が嬉しく、完成に近づいていく過程そのものが大きな励みとなりました。

大木さん 動画制作の経験がなかったので、まずは編集ソフトの使い方を覚えるところからのスタートでした。試行錯誤しながら形にしていく過程は大変でしたが、完成した瞬間は「作ってよかった」と心から思えました。自分で考えたキャラクターが画面で生き生きと動いた時は特に嬉しかったです。

水井さん 効果音とイラストの動きがなかなか合わず、短いタイミングで切り替える作業に何度も苦戦しました。それだけに、音と動きがピッタリ一致した瞬間は達成感が大きく、自分の工夫が形になったと実感ができて嬉しかったです。

Q6. OTACOが便利だと思う点

小林さん 決済が簡単なところです。現金を出す手間が少なくスムーズに支払えるので便利だと思いました。加盟店ののぼり旗も増えてきて、初めての人でも使える店がすぐにわかりやすくなったと思います。

大木さん OTACO加盟店ののぼり旗やステッカーの青と黄色がとても目立つので、すぐに「ここのお店はOTACOが使える」ってわかるところです。使えるお店がわかりやすいとOTACOを「使ってみようかな」って気になります。

水井さん やはり加盟店が多いので、身近なお店で使えるところです。普段よく行く飲食店や買い物するお店でも使えると、わざわざ場所を選ばずに利用できる点がとても助かると感じました。

Q7. 動画の見どころ。視聴者へメッセージ。

小林さん イラストを多く使ってOTACOの魅力が直感的に伝わる内容になっていると思います。OTACOの魅力が少しでも伝わればと思います。

大木さん キャラクターを自分で作ったので、まずは「可愛いキャラクターがいる」と思ってもらえれば嬉しいです。そして、キャラクターをきっかけにOTACOを知ってもらえたらと思います。

水井さん 伝えたい部分をよりわかりやすくするために、イラストや効果音を使って印象に残るよう工夫しました。短い動画でもOTACOの魅力が伝わる内容になっているので、OTACOを利用する糸口になってもらえたら嬉しいです。

お問い合わせ

太田市役所 産業政策課

TEL：0276-47-1834

MAIL:025300@mx.city.ota.gunma.jp

太田情報商科専門学校

TEL：0120-168109（フリーダイヤル）

ホームページ：https://www.ota.ac.jp/info/

公式X(https://x.com/CreatorOibc)

公式Instagram(https://www.instagram.com/oibc_official_)

太田市の概要

太田市（おおたし）は関東平野の北部、群馬県南東部に位置し、自動車製造を中心とした全国有数の工業都市である一方、利根川や渡良瀬川の恵みと金山・八王子丘陵の豊かな緑あふれるまちです。

上毛かるた「つる舞う形の群馬県」と謳われるちょうど首のあたりに位置していますが、首都圏から90km圏内で北関東自動車道が太田市の北部地域を通過して関越・東北自動車道と接続しています。また、東武鉄道の特急りょうもうやリバティりょうもうを利用すれば、浅草駅や北千住駅から太田駅まで1時間半程度と都心からのアクセスも良好です。

太田市の特長 ものづくりのまち

太田市はSUBARUの企業城下町として自動車製造を中心に発展してきました。現在は食品や家電、アウトドアグッズなど幅広い分野にその裾野を広げ、全国有数のものづくりのまちとして、北関東1位の製造品出荷額等を誇ります。

スポーツのまち

太田市は男子プロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」のホームタウンです。また、SUBARUの陸上競技部や硬式野球部も太田市を拠点に活躍しています。2023年春に完成した新アリーナ「OPEN HOUSE ARENA OTA」は、日本最高峰のセンタービジョンやサウンドシステムを兼ね備え、太田市のスポーツの一大拠点となっています。

歴史のまち

太田市は古典文学「太平記」に登場する名将で、鎌倉時代後期から南北朝時代を生き抜いた「新田義貞」のゆかりの地です。市内に点在する新田荘遺跡（にったのしょういせき）は国の史跡に指定されています。また、戦国有力大名の猛攻を退けてきた難攻不落の名城「史跡金山城跡」は日本100名城として人気のスポットです。

文化のまち

太田市の自慢の文化施設は太田駅前の太田市美術館・図書館です。現代アートを中心にした企画展や世界中の絵本や児童書、デザイン・美術・建築などのアートブックや雑誌があり、スロープや螺旋階段など建築を楽しみながら、ウィンドウショッピング感覚で触れることができます。1階にはカフェ、最上階には屋上庭園があり、くつろぎの時間を過ごせます。

農業のまち

太田市の特産品では、やまといも・小玉すいか・やよいひめ（いちご）・ブリックスナイン（トマト）などがあります。その他にも、ホウレンソウ、モロヘイヤ、ネギなども高い生産量を誇ります。また畜産業も非常に盛んで、酪農・肉用牛肥育・養豚・養鶏などが行われています。