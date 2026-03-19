3月からは毎月「肉(29)の日」!!【自家製麺 杵屋】黒毛和牛をたっぷり楽しむ特別サービスを実施

株式会社グルメ杵屋

グルメ杵屋グループの株式会社グルメ杵屋レストラン(大阪市住之江区北加賀屋三丁目4番7号、代表取締役社長：吉田 正敏)が運営する「自家製麺 杵屋」は、昨年11月と今年1月に実施し、お客様から大好評いただいている特別キャンペーンを、2026年3月より毎月29日「肉の日」に実施いたします。

当日は、杵屋の人気メニュー『黒毛和牛の牛肉うどん』『黒毛和牛の生醤油うどん』をご注文のお客様へ、牛肉の量を通常の2倍でご提供し、満足感あふれる“ごちそう時間”をお届けします。

毎月29日はぜひ杵屋で、「肉の日」にふさわしい贅沢な一杯をご賞味ください。

『肉の日』キャンペーン概要

■ 実施日

2026年3月より毎月29日 (※2月のみ、9日実施予定)

■ 対象ブランド

自家製麺 杵屋（対象店舗にて実施）

※実施店舗は下記をご参照ください。

■ キャンペーン内容

当日、店内で『黒毛和牛の牛肉うどん』または『黒毛和牛の生醤油うどん』をご注文いただいたお客様に対し、牛肉の量を通常の2倍でご提供します。

■対象メニュー

黒毛和牛の牛肉うどん

黒毛和牛を特製タレで甘辛く味付け。

口に運んだ瞬間に広がる肉の旨みと、やわらかな食感。

”黒毛和牛”のコクと甘みが溶けこんだ”出汁”

そして”杵屋自慢のうどん”三位一体で織りなす、贅沢な味わいをご堪能ください。

単品:1,390円(税込)

定食(かやくご飯付き):1,650円(税込)

黒毛和牛の生醤油うどん

生醤油うどんに、特製タレで味付けした黒毛和牛を合わせました。

芳醇でまろやかな香りの“生木桶しょうゆ”が、黒毛和牛の旨みと脂の甘みを引き立て、うどん本来の美味しさを引き出します。

単品:1,410円(税込)

定食(かやくご飯付き):1,670円(税込)

※店舗により価格が異なります。

※お持ち帰り・デリバリーは対象外となります。

対象店舗(都道府県順)

店舗詳細はこちら(https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/)からご確認いただけます。

◆杵屋について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90386/table/141_1_14ac0f05090244987ed32d8f914c4f34.jpg?v=202603191051 ]

日本を代表するうどん大国香川県の「讃岐うどん」をベースに、店内でコシの強いうどんを毎日独自の製法で製麺しています。熟練された職人の技が、たくさんの人に愛される美味しいうどんを提供しています。また出汁にもこだわりがあり、関西風の黄金に輝く素材の旨味が凝縮された薄味の出汁を使用しております。素材が持つ旨味を最大限に活かした「杵屋のうどん」は永年味を変えず、こだわりを持って守り続け、お客様に愛され続けています。

【ホームページ】https://gourmet-kineya.co.jp/brands/kineya/

【公式X】https://x.com/Udon_Kineya

【会社概要】

社名:株式会社グルメ杵屋

本社所在地:大阪市住之江区北加賀屋3-4-7

代表執行役社長:椋本 充士

事業内容:飲食店の経営を主たる業務とする

設立:1967年3月18日

HP：グルメ杵屋(https://gourmet-kineya.co.jp/)