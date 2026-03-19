パン×音楽×アンティークの春フェス、約350店が出店 「パンと音楽とアンティーク2026春」3月28日・29日開催
合同会社クマとサル社（本社：神奈川県川崎市、代表：山田里紗）は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、東京オーヴァル京王閣（東京都調布市）にて、マーケットと音楽イベントが融合したフェスティバル「パンと音楽とアンティーク2026春」を開催いたします。
五感でめぐる、春の“いいものさがし”
やわらかな春風が吹き抜ける会場に、焼きたてパンの香りが広がる。
ヨーロッパ各地から届いたアンティーク、作り手の想いが宿るクラフト、そして心に響く音楽。
パンを片手に蚤の市をめぐり、音楽に耳を澄ませながらお気に入りを探す--
そんな穏やかで贅沢な時間が流れる、心ほどける2日間です。
全国から集まるパン屋、アンティークショップ、クラフト作家、アクセサリー作家など約350店が出店。
国内最大規模のパンマーケットとヨーロッパアンティーク蚤の市と音楽ライブが融合する、年2回開催の春の祭典です。
【パンマーケット】- パン好き必見の約90店
名店、行列店、町のベーカリー、老舗、ハンバーガーやサンドイッチまで、多彩な約90店が集結。
例：
一生に一度は味わいたいバゲットやカンパーニュで知られる
MAU PAN、
味の組み合わせにファン多数の経堂の名店
onkä、
京都・金閣寺近くで圧倒的な種類を誇るベーグル店
CHABON、
北海道富良野にて長時間低温発酵で丁寧に焼き上げる
Boulangerie Lafi、
三重県伊勢市から出店するやさしい味わいのドーナツが人気の
quark+grenier ほか、
自家製具材たっぷりのサンドイッチ店、ハード系フランスパン専門店、地元素材を活かすベーグル店、オーストラリア仕込みのサワードウなど、全国各地の実力派が集います。
さらに約40店が会場限定パンを販売。
“この日、この場所だけ”の味を求め、遠方から訪れるファンも少なくありません。
【アンティーク蚤の市】- 本格派も唸る約120店
北欧雑貨、アンティーク家具、ガラス、器、ヴィンテージ古着など、ヨーロッパ各地から届く逸品が並ぶ約120店の蚤の市エリア。
目利きたちが運ぶ“時を超えた品々”を、じっくり吟味できるのも本イベントの醍醐味です。
量産品では出会えない一点物との邂逅は、蚤の市ファンにとって何よりの楽しみ。
初めての来場者も、本格派コレクターも、それぞれの“宝探し”ができる空間が広がります。
また、春を彩る花や植物の名店も多数出店。
お気に入りの一点とともに、春の景色を持ち帰ることができます。
【クラフト＆アクセサリー】
木工、漆、陶磁、金工、皮革、硝子、服飾など、各地から匠の手仕事が集結。
作り手と直接言葉を交わしながら選ぶ体験は、オンラインでは味わえない贅沢です。
クラフト作家とアクセサリー作家だけでも約120組が参加。
きっと心ときめく逸品に出会えるはずです。
【音楽ライブ】
マーケットをめぐりながら楽しめる大小5つのライブステージも充実。
出演は、KIRINJI、水曜日のカンパネラ、TENDRE、曽我部恵一、
ヒグチアイ、家主、TOKYO No.1 SOUL SET、など50組。
世代を超えて楽しめるラインナップが、春の週末を彩ります。
（※出演者一覧は下部参照）
パンを食べながら、蚤の市をめぐる週末を。
350店が会場を埋め尽くす、夢の2日間。
パンの香りとアンティークの質感、そして心地よい音楽。
はじめて訪れる方にも、毎回来場するファンにも。
新しい“お気に入り”と出会える春のマーケットへ、ぜひお越しください。
【開催概要】
■イベント名：パンと音楽とアンティーク2026春
■会場：東京オーヴァル京王閣
（京王線京王多摩川駅徒歩1分）
■日程：2026年3月28日（土）・29日（日）
■時間10:00～18:00
■出店 約350店
■主催 パンと音楽とアンティーク実行委員会/合同会社クマとサル社
■後援J-WAVE、調布市
■前売チケット
1,600円（小学生以下無料）
LivePocketにて発売中
https://livepocket.jp/e/bns7l
【出演者】
KIRINJI（弾き語り）
Rol3ert
五味岳久（LOSTAGE）& Keishi Tanaka
天童児直（TENDOUJI）
内藤さち（kurayamisaka）
Nikoん
眞名子新
三輪二郎
ゴリラ祭ーズ
少年キッズボウイミニ＋
ノンブラリ
佐久間ゲンソウ（せだい）
白と枝
宗藤竜太
ホノベミナミ
mayu
chatoe
PEACH PEACH PEACH
Superyou
mimi kiddy
竹澤浩太郎（Wanna-Gonna）
【音楽出演者】
●3月28日（土）
水曜日のカンパネラ
家主
大槻ケンヂ
Laika Came Back
Summer Eye
ヒグチアイ
toconoma
COMEBACK MY DAUGHTERS
Rol3ert
Nikoん
浦小雪（Sundae May Club）
Tocago
眞名子新
mayu
chatoe
佐久間ゲンソウ（せだい）
カジヒデキ -DJ-
やけのはら -DJ-
CLUB SNOOZER（田中宗一郎／ヒサシthekid）-DJ-
三輪二郎＜CHERRY STAGE＞
ゴリラ祭ーズ＜CHERRY STAGE＞
白と枝＜CHERRY STAGE＞
宗藤竜太＜CHERRY STAGE＞
ホノベミナミ＜CHERRY STAGE＞
※CHERRY STAGE Supported by NEWFOLK
●3月29日（日）
曽我部恵一
KIRINJI（弾き語り）
TENDRE
TOKYO No.1 SOUL SET
ヒックスヴィル
Chocolat & Akito
トクマルシューゴ
Small Circle of Friends
BAGDAD CAFE THE trench town
高井息吹
エマーソン北村
ゆっきゅん
五味岳久（LOSTAGE）& Keishi Tanaka
少年キッズボウイミニ＋
cambelle
PEACH PEACH PEACH
Superyou
mimi kiddy
天童児直（TENDOUJI）
内藤さち（kurayamisaka）
ノンブラリ
竹澤浩太郎（Wanna-Gonna）
KENJI TAKIMI（CRUE-L）-DJ-
Lantern Parade -DJ-
橋本徹（SUBURBIA）-DJ-
【トークステージ/パンと音楽とアンティーク専門学校】
【3/28土曜日】
1130-1230・ひのようこ（パン愛好家/パンコーディネーター/PAN CLUB）
1330-1430・稲田浩（「RiCE」「RiCE.press」編集長）× 森枝幹（料理人）
1530-1630・辛酸なめ子（漫画家・コラムニスト）
【3/29日曜日】
1130-1230 ・伊藤紺（歌人）×辻 敦(書籍編集者)
1330-1430・堀道広（うるし漫画）
1530-1630・牧村憲一(音楽プロデューサー) × 小出亜佐子(ex 英国音楽)
2日間で約2万人を動員する、春と秋の年2回開催イベント。
国内最大規模のパンマーケットとヨーロッパアンティーク蚤の市、クラフト・アクセサリー作家のマーケット、そして音楽ライブが融合した新しい都市型フェスティバルです。
【本件に関するお問い合わせ】
合同会社クマとサル社
担当：山田
神奈川県川崎市多摩区菅仙谷1-12-25-1
TEL：080-3026-2505
Mail：pan.ongaku.antique@gmail.com