パン×音楽×アンティークの春フェス、約350店が出店　「パンと音楽とアンティーク2026春」3月28日・29日開催

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合同会社クマとサル社


合同会社クマとサル社（本社：神奈川県川崎市、代表：山田里紗）は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、東京オーヴァル京王閣（東京都調布市）にて、マーケットと音楽イベントが融合したフェスティバル「パンと音楽とアンティーク2026春」を開催いたします。



五感でめぐる、春の“いいものさがし”


やわらかな春風が吹き抜ける会場に、焼きたてパンの香りが広がる。


ヨーロッパ各地から届いたアンティーク、作り手の想いが宿るクラフト、そして心に響く音楽。


パンを片手に蚤の市をめぐり、音楽に耳を澄ませながらお気に入りを探す--


そんな穏やかで贅沢な時間が流れる、心ほどける2日間です。


全国から集まるパン屋、アンティークショップ、クラフト作家、アクセサリー作家など約350店が出店。


国内最大規模のパンマーケットとヨーロッパアンティーク蚤の市と音楽ライブが融合する、年2回開催の春の祭典です。


【パンマーケット】- パン好き必見の約90店


名店、行列店、町のベーカリー、老舗、ハンバーガーやサンドイッチまで、多彩な約90店が集結。


例：


一生に一度は味わいたいバゲットやカンパーニュで知られる


MAU PAN、


味の組み合わせにファン多数の経堂の名店


onkä、


京都・金閣寺近くで圧倒的な種類を誇るベーグル店


CHABON、


北海道富良野にて長時間低温発酵で丁寧に焼き上げる


Boulangerie Lafi、


三重県伊勢市から出店するやさしい味わいのドーナツが人気の


quark+grenier ほか、


自家製具材たっぷりのサンドイッチ店、ハード系フランスパン専門店、地元素材を活かすベーグル店、オーストラリア仕込みのサワードウなど、全国各地の実力派が集います。


さらに約40店が会場限定パンを販売。


“この日、この場所だけ”の味を求め、遠方から訪れるファンも少なくありません。




【アンティーク蚤の市】- 本格派も唸る約120店


北欧雑貨、アンティーク家具、ガラス、器、ヴィンテージ古着など、ヨーロッパ各地から届く逸品が並ぶ約120店の蚤の市エリア。


目利きたちが運ぶ“時を超えた品々”を、じっくり吟味できるのも本イベントの醍醐味です。


量産品では出会えない一点物との邂逅は、蚤の市ファンにとって何よりの楽しみ。


初めての来場者も、本格派コレクターも、それぞれの“宝探し”ができる空間が広がります。


また、春を彩る花や植物の名店も多数出店。


お気に入りの一点とともに、春の景色を持ち帰ることができます。




【クラフト＆アクセサリー】


木工、漆、陶磁、金工、皮革、硝子、服飾など、各地から匠の手仕事が集結。


作り手と直接言葉を交わしながら選ぶ体験は、オンラインでは味わえない贅沢です。


クラフト作家とアクセサリー作家だけでも約120組が参加。


きっと心ときめく逸品に出会えるはずです。




【音楽ライブ】


マーケットをめぐりながら楽しめる大小5つのライブステージも充実。


出演は、KIRINJI、水曜日のカンパネラ、TENDRE、曽我部恵一、


ヒグチアイ、家主、TOKYO No.1 SOUL SET、など50組。


世代を超えて楽しめるラインナップが、春の週末を彩ります。


（※出演者一覧は下部参照）


パンを食べながら、蚤の市をめぐる週末を。


350店が会場を埋め尽くす、夢の2日間。


パンの香りとアンティークの質感、そして心地よい音楽。


はじめて訪れる方にも、毎回来場するファンにも。


新しい“お気に入り”と出会える春のマーケットへ、ぜひお越しください。





【開催概要】


■イベント名：パンと音楽とアンティーク2026春


■会場：東京オーヴァル京王閣


（京王線京王多摩川駅徒歩1分）


■日程：2026年3月28日（土）・29日（日）


■時間10:00～18:00


■出店　約350店


■主催　パンと音楽とアンティーク実行委員会/合同会社クマとサル社


■後援J-WAVE、調布市


■前売チケット


1,600円（小学生以下無料）


LivePocketにて発売中


https://livepocket.jp/e/bns7l



【出演者】


KIRINJI（弾き語り）


Rol3ert


五味岳久（LOSTAGE）& Keishi Tanaka


天童児直（TENDOUJI）


内藤さち（kurayamisaka）


Nikoん


眞名子新


三輪二郎


ゴリラ祭ーズ


少年キッズボウイミニ＋


ノンブラリ


佐久間ゲンソウ（せだい）


白と枝


宗藤竜太


ホノベミナミ


mayu


chatoe


PEACH PEACH PEACH


Superyou


mimi kiddy


竹澤浩太郎（Wanna-Gonna）


【音楽出演者】


●3月28日（土）


水曜日のカンパネラ


家主


大槻ケンヂ


Laika Came Back


Summer Eye


ヒグチアイ


toconoma


COMEBACK MY DAUGHTERS


Rol3ert


Nikoん


浦小雪（Sundae May Club）


Tocago


眞名子新


mayu


chatoe


佐久間ゲンソウ（せだい）


カジヒデキ -DJ-


やけのはら -DJ-


CLUB SNOOZER（田中宗一郎／ヒサシthekid）-DJ-


三輪二郎＜CHERRY STAGE＞


ゴリラ祭ーズ＜CHERRY STAGE＞


白と枝＜CHERRY STAGE＞


宗藤竜太＜CHERRY STAGE＞


ホノベミナミ＜CHERRY STAGE＞


※CHERRY STAGE Supported by NEWFOLK


●3月29日（日）


曽我部恵一


KIRINJI（弾き語り）


TENDRE


TOKYO No.1 SOUL SET


ヒックスヴィル


Chocolat & Akito


トクマルシューゴ


Small Circle of Friends


BAGDAD CAFE THE trench town


高井息吹


エマーソン北村


ゆっきゅん


五味岳久（LOSTAGE）& Keishi Tanaka


少年キッズボウイミニ＋


cambelle


PEACH PEACH PEACH


Superyou


mimi kiddy


天童児直（TENDOUJI）


内藤さち（kurayamisaka）


ノンブラリ


竹澤浩太郎（Wanna-Gonna）


KENJI TAKIMI（CRUE-L）-DJ-


Lantern Parade -DJ-


橋本徹（SUBURBIA）-DJ-



【トークステージ/パンと音楽とアンティーク専門学校】


【3/28土曜日】


1130-1230・ひのようこ（パン愛好家/パンコーディネーター/PAN CLUB）


1330-1430・稲田浩（「RiCE」「RiCE.press」編集長）× 森枝幹（料理人）


1530-1630・辛酸なめ子（漫画家・コラムニスト）


【3/29日曜日】


1130-1230 ・伊藤紺（歌人）×辻 敦(書籍編集者)


1330-1430・堀道広（うるし漫画）


1530-1630・牧村憲一(音楽プロデューサー) × 小出亜佐子(ex 英国音楽)




2日間で約2万人を動員する、春と秋の年2回開催イベント。


国内最大規模のパンマーケットとヨーロッパアンティーク蚤の市、クラフト・アクセサリー作家のマーケット、そして音楽ライブが融合した新しい都市型フェスティバルです。



【本件に関するお問い合わせ】


合同会社クマとサル社


担当：山田


神奈川県川崎市多摩区菅仙谷1-12-25-1


TEL：080-3026-2505


Mail：pan.ongaku.antique@gmail.com