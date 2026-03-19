パン×音楽×アンティークの春フェス、約350店が出店　「パンと音楽とアンティーク2026春」3月28日・29日開催

合同会社クマとサル社

合同会社クマとサル社（本社：神奈川県川崎市、代表：山田里紗）は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間、東京オーヴァル京王閣（東京都調布市）にて、マーケットと音楽イベントが融合したフェスティバル「パンと音楽とアンティーク2026春」を開催いたします。

五感でめぐる、春の“いいものさがし”

やわらかな春風が吹き抜ける会場に、焼きたてパンの香りが広がる。

ヨーロッパ各地から届いたアンティーク、作り手の想いが宿るクラフト、そして心に響く音楽。

パンを片手に蚤の市をめぐり、音楽に耳を澄ませながらお気に入りを探す--

そんな穏やかで贅沢な時間が流れる、心ほどける2日間です。

全国から集まるパン屋、アンティークショップ、クラフト作家、アクセサリー作家など約350店が出店。

国内最大規模のパンマーケットとヨーロッパアンティーク蚤の市と音楽ライブが融合する、年2回開催の春の祭典です。

【パンマーケット】- パン好き必見の約90店

名店、行列店、町のベーカリー、老舗、ハンバーガーやサンドイッチまで、多彩な約90店が集結。

例：

一生に一度は味わいたいバゲットやカンパーニュで知られる

MAU PAN、

味の組み合わせにファン多数の経堂の名店

onkä、

京都・金閣寺近くで圧倒的な種類を誇るベーグル店

CHABON、

北海道富良野にて長時間低温発酵で丁寧に焼き上げる

Boulangerie Lafi、

三重県伊勢市から出店するやさしい味わいのドーナツが人気の

quark+grenier ほか、

自家製具材たっぷりのサンドイッチ店、ハード系フランスパン専門店、地元素材を活かすベーグル店、オーストラリア仕込みのサワードウなど、全国各地の実力派が集います。

さらに約40店が会場限定パンを販売。

“この日、この場所だけ”の味を求め、遠方から訪れるファンも少なくありません。

【アンティーク蚤の市】- 本格派も唸る約120店

北欧雑貨、アンティーク家具、ガラス、器、ヴィンテージ古着など、ヨーロッパ各地から届く逸品が並ぶ約120店の蚤の市エリア。

目利きたちが運ぶ“時を超えた品々”を、じっくり吟味できるのも本イベントの醍醐味です。

量産品では出会えない一点物との邂逅は、蚤の市ファンにとって何よりの楽しみ。

初めての来場者も、本格派コレクターも、それぞれの“宝探し”ができる空間が広がります。

また、春を彩る花や植物の名店も多数出店。

お気に入りの一点とともに、春の景色を持ち帰ることができます。

【クラフト＆アクセサリー】

木工、漆、陶磁、金工、皮革、硝子、服飾など、各地から匠の手仕事が集結。

作り手と直接言葉を交わしながら選ぶ体験は、オンラインでは味わえない贅沢です。

クラフト作家とアクセサリー作家だけでも約120組が参加。

きっと心ときめく逸品に出会えるはずです。

【音楽ライブ】

マーケットをめぐりながら楽しめる大小5つのライブステージも充実。

出演は、KIRINJI、水曜日のカンパネラ、TENDRE、曽我部恵一、

ヒグチアイ、家主、TOKYO No.1 SOUL SET、など50組。

世代を超えて楽しめるラインナップが、春の週末を彩ります。

（※出演者一覧は下部参照）

パンを食べながら、蚤の市をめぐる週末を。

350店が会場を埋め尽くす、夢の2日間。

パンの香りとアンティークの質感、そして心地よい音楽。

はじめて訪れる方にも、毎回来場するファンにも。

新しい“お気に入り”と出会える春のマーケットへ、ぜひお越しください。

【開催概要】

■イベント名：パンと音楽とアンティーク2026春

■会場：東京オーヴァル京王閣

（京王線京王多摩川駅徒歩1分）

■日程：2026年3月28日（土）・29日（日）

■時間10:00～18:00

■出店 約350店

■主催 パンと音楽とアンティーク実行委員会/合同会社クマとサル社

■後援J-WAVE、調布市

■前売チケット

1,600円（小学生以下無料）

LivePocketにて発売中

https://livepocket.jp/e/bns7l

【出演者】

KIRINJI（弾き語り）

Rol3ert

五味岳久（LOSTAGE）& Keishi Tanaka

天童児直（TENDOUJI）

内藤さち（kurayamisaka）

Nikoん

眞名子新

三輪二郎

ゴリラ祭ーズ

少年キッズボウイミニ＋

ノンブラリ

佐久間ゲンソウ（せだい）

白と枝

宗藤竜太

ホノベミナミ

mayu

chatoe

PEACH PEACH PEACH

Superyou

mimi kiddy

竹澤浩太郎（Wanna-Gonna）

【音楽出演者】

●3月28日（土）

水曜日のカンパネラ

家主

大槻ケンヂ

Laika Came Back

Summer Eye

ヒグチアイ

toconoma

COMEBACK MY DAUGHTERS

Rol3ert

Nikoん

浦小雪（Sundae May Club）

Tocago

眞名子新

mayu

chatoe

佐久間ゲンソウ（せだい）

カジヒデキ -DJ-

やけのはら -DJ-

CLUB SNOOZER（田中宗一郎／ヒサシthekid）-DJ-

三輪二郎＜CHERRY STAGE＞

ゴリラ祭ーズ＜CHERRY STAGE＞

白と枝＜CHERRY STAGE＞

宗藤竜太＜CHERRY STAGE＞

ホノベミナミ＜CHERRY STAGE＞

※CHERRY STAGE Supported by NEWFOLK

●3月29日（日）

曽我部恵一

KIRINJI（弾き語り）

TENDRE

TOKYO No.1 SOUL SET

ヒックスヴィル

Chocolat & Akito

トクマルシューゴ

Small Circle of Friends

BAGDAD CAFE THE trench town

高井息吹

エマーソン北村

ゆっきゅん

五味岳久（LOSTAGE）& Keishi Tanaka

少年キッズボウイミニ＋

cambelle

PEACH PEACH PEACH

Superyou

mimi kiddy

天童児直（TENDOUJI）

内藤さち（kurayamisaka）

ノンブラリ

竹澤浩太郎（Wanna-Gonna）

KENJI TAKIMI（CRUE-L）-DJ-

Lantern Parade -DJ-

橋本徹（SUBURBIA）-DJ-

【トークステージ/パンと音楽とアンティーク専門学校】

【3/28土曜日】

1130-1230・ひのようこ（パン愛好家/パンコーディネーター/PAN CLUB）

1330-1430・稲田浩（「RiCE」「RiCE.press」編集長）× 森枝幹（料理人）

1530-1630・辛酸なめ子（漫画家・コラムニスト）

【3/29日曜日】

1130-1230 ・伊藤紺（歌人）×辻 敦(書籍編集者)

1330-1430・堀道広（うるし漫画）

1530-1630・牧村憲一(音楽プロデューサー) × 小出亜佐子(ex 英国音楽)

2日間で約2万人を動員する、春と秋の年2回開催イベント。

国内最大規模のパンマーケットとヨーロッパアンティーク蚤の市、クラフト・アクセサリー作家のマーケット、そして音楽ライブが融合した新しい都市型フェスティバルです。

【本件に関するお問い合わせ】

合同会社クマとサル社

担当：山田

神奈川県川崎市多摩区菅仙谷1-12-25-1

TEL：080-3026-2505

Mail：pan.ongaku.antique@gmail.com