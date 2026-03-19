「カーボンニュートラルを考える 2026　by SATOYAMA&SATOUMI movement」にMarisがブース出展

公益財団法人マリンスポーツ財団

MARISサステナブルビレッジ

公益財団法人マリンスポーツ財団（以下、Maris）は、2026年3月20日（金・祝）・21日（土）に幕張メッセ国際展示場ホール3で開催される環境イベント「カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA&SATOUMI movement」に出展ブースとして参加します。Marisブースでは「SDGs Village ～未来の海を、今日から守ろう！～」と題した海洋環境保全プログラムを展開。参加型の付箋プロジェクト・パネル展示などを2日間にわたって実施します。

【出展概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/138836/table/9_1_42ba5aa4be279c7b4f0a9f508841a1b9.jpg?v=202603191051 ]【MARISブースのコンセプト：Maris Sustainable Action】

「このまま何もしないと、2050年の海はどうなってしまうのか？」

MARISは、2050年に予測される"汚れた海"を会場内に再現します。プラスチックごみ問題は一人の力では解決できませんが、私たち一人ひとりの小さな選択が積み重なれば、未来の海は必ず変わります。SDGs Villageは、来場者が能動的に参加しながら「海の豊かさを守るために私たちにできること」を考え、行動の第一歩を踏み出すための体験型プログラムです。

【ブース内プログラム】みんなでつくる『きれいな海』１. 付箋プロジェクト

来場者が海洋環境を守るアイデアやSDGsへの取り組みを「付箋」に記入し、海洋ゴミで表現した「汚れた海」の大型パネルに貼り付けます。付箋が増えるごとにパネルが徐々に「きれいな海」へと変化し、その様子を定点カメラで撮影・SNS発信します。参加者みんなで作り上げる、体験型アート×社会課題解決のプロジェクトです。

知らなかった海洋環境知識がたくさん２. 海洋環境パネル・めくりパネル展示

「2050年には海洋プラスチックの総重量が魚を超える」という予測や、生態系への深刻な影響をめくりパネルでわかりやすく解説。また、海面に浮かぶゴミを自動回収する「海のゴミ箱」の仕組みと効果を紹介し、テクノロジーによる解決の可能性もお伝えします

大容量オリジナルエコバック３. Marisオリジナルエコバッグ販売

使い捨てプラスチック削減のシンボルとして、再生PETを使用したMARISオリジナルエコバッグを販売します。日常生活での具体的なアクションを促すとともに、売上はMARISライフジャケットレンタルステーション(https://www.maris.or.jp/life-jacket-rental-station.html)の運営費として活用されます。

回収ボックスの展示４. R-LOOP連携事業の紹介

不用になったマリングッズを「回収」し、マリンスポーツの「体験」を通じて学び、海洋保全に「貢献」する循環型活動「MARINE LOOP」をブース内で紹介・周知します。

【カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA&SATOUMI movement】

SATOYAMA & SATOUMI movement実行委員会が主催する本イベントは、地球温暖化などの環境問題・地方創生・地域活性化・環境美化をテーマに、次の世代につなぐ未来のための取り組みを考える大型無料イベントです。全国の自治体・企業・団体が集結する34の出展ブースをはじめ、フードエリア・物販エリアなど多彩なコンテンツが楽しめます。

イベント公式サイト：https:(https://www.satoyamamovement.com/event.html)//www.satoyamamovement.com/event.html(https://www.satoyamamovement.com/event.htmlSATOYAMA&SATOUMI)

SATOYAMA&SATOUMI(https://www.satoyamamovement.com/event.htmlSATOYAMA&SATOUMI) movement(公財)マインスポーツ財団【公益財団法人マリンスポーツ財団（MARIS）について】

団体名公益財団法人マリンスポーツ財団英語名Marine Sports Foundation（Maris）

事業内容マリンスポーツの普及・振興、海洋環境保全活動、安全啓発事業

URL：https://www.maris.or.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

公益財団法人マリンスポーツ財団

担当：事業部 小川

TEL：03-3541-6701（お問合せ時間9：00～17：00）