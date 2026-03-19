貝印株式会社が、法務オートメーション「OLGA」を導入。徹底的なカスタマイズで月間約100件の法務案件を「見える化」

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA（オルガ）(https://olga-legal.com/)」が、グローバル刃物メーカーとして、調理用品やビューティケア・衛生用品などの製造販売を行う貝印株式会社（本社：東京都千代田区）に、導入されたことをお知らせいたします。

■導入の背景

貝印株式会社では、月間80～100件にのぼる契約審査や法律相談を、メールや電話で受け、Excelの管理台帳へ手入力し、共有ドライブでファイルを管理していました。しかし、契約書ひな形の大幅改訂に伴う巻き直し業務が発生した際、件数の急増により従来の手法では管理が困難な状況に直面しました。また、共有ドライブでのバージョン管理によるサーバー負荷も課題となっていました。

■「OLGA」導入の理由

比較検討の結果、以下の点が評価され「OLGA」の導入に至りました。

■導入による効果

■貝印株式会社 法務部ご担当者様のコメント

- 事業部門の負担がゼロ： 事業部担当者はアカウント作成やログインが不要で、普段通りのメールでのやり取りだけでOLGAに連携できるため、現場への負担がなく導入障壁が低い点。- 案件全体の俯瞰性： ドキュメント単体ではなく「案件」単位で管理・俯瞰できるUI（ユーザーインターフェース）の視認性の高さ。- 進捗の「見える化」： 案件一覧画面（ホーム画面）をカスタマイズし、「販売地域」や「今週の動き」などの独自項目を追加。週次ミーティングではこの画面を投影し、リアルタイムで各担当者の進捗や対応状況を確認できるようになりました。- コミュニケーションの整理： 法務部内のチャットと、事業部とのメール連携が明確に分かれているため、情報の錯綜を防ぎ円滑なコミュニケーションを実現しています。- 抜け漏れの防止： 依頼フォームに必須項目を設けることで、案件受付時から必要な情報が揃い、確認の手間や漏れを削減しました。

「OLGAは直感的に操作しやすく、新しいメンバーにも『見てわかる』ほど説明しやすいツールです。カスタマイズ性が高く、上長からの『この項目を見やすくしてほしい』という要望にも即座に対応できるため、部全体の進捗管理に非常に役立っています。今後は海外拠点との連携強化に向けた機能開発にも期待しています」

詳細は、以下の導入事例インタビューをご覧ください。

https://olga-legal.com/case/kai-group/

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

OLGA詳細はこちら :https://olga-legal.com/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）

https://youtu.be/BR4tjjhLIWo

「法務オートメーション徹底解剖」（News Picks 「Buzz BEACON」）

https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY