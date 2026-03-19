【シナグロ ブリティッシュセレクションByマダムヒロミ】英国展で完売の人気商品「アンのレモンケーキ」オンラインショップ“Biocle by CINAGRO”にて予約販売を開始

薬糧開発株式会社

オーガニック食品および健康補助食品の企画・製造・販売・卸を行う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：河野司）が展開するシナグロ ブリティッシュセレクション by マダムヒロミの人気商品「アンのレモンケーキ」をオンラインショップ“Biocle by CINAGRO”にて2026年3月19日より予約販売を開始いたします。

◆オンラインショップ：https://biocle.jp/SHOP/dessert043.html(https://biocle.jp/SHOP/dessert043.html)

こだわりの素材を使い英国の母から受け継いだレシピを再現

「アンのレモンケーキ」は、マダムヒロミが英国留学時に“英国の母”と慕っていた、アンから受け継いだ思い出の味を、そのままのレシピで再現した一品。

素材には希少な高知県四万十産の有機レモンを贅沢に使用しました。

レモン果汁を使ったシロップが染み込み、日ごとに深まるしっとり感とレモンの香りをお楽しみいただけるご褒美のひとときにも最適なケーキです。

英国展で完売、再販希望のお客様のお声を受けて

百貨店の英国展では完売となるほど、大変ご好評いただき、多くのお客様より「オンラインでも購入したい」というお声が寄せられていました。

今回、オンライン販売を開始することで、“いつでも、どこでも”「アンのレモンケーキ」をお楽しみいただけるようになりました。

“ティータイムを豊かで幸せな時間”にしてくれる「アンのレモンケーキ」

「アンのレモンケーキ」は、ご自宅での“ティータイムを豊かで幸せな時間“にしてくれる一品としてはもちろん、来客時のおもてなしのお菓子にも最適です。

さらに、体に優しい素材で作られているため、季節の贈り物やお手土産としても安心してお選びいただけます。

商品概要

商品名：アンのレモンケーキ

価格：1個 998円（税込）

予約販売開始日：2026年3月19日(木)

発送予定日：2026年3月24日入荷次第、順次発送予定

販売ページ：オンラインショップBiocle by CINAGRO

URL：https://biocle.jp/SHOP/dessert043.html

発送：全国対応※日本国内のみ

本件に関するお問い合わせ

シナグロ ブリティッシュセレクション by Madam Hiromi

TEL：045-872-5960（代表）

FAX：045-227-6634（代表）

公式サイト：https://biocle.jp/SHOP/73266/199226/list.html

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