ゆっくりゲーム実況グループ「おどみん」初のポップアップストアが期間限定で開催

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ゆっくりゲーム実況グループ「おどみん」の初となるポップアップストアが、2026年3月20日（金）11時～4月5日（日）20時の期間限定で開催されます。

本ポップアップストアでは、描き下ろしイラストを使用したグッズを展開いたします。オンラインでの販売も展開し、店舗で販売する商品に加えて、オンライン限定商品も登場いたします。会場に来場される方だけでなくオンラインでもお楽しみいただける内容となっています。

3月20日（金）・3月21日（土）・3月22日（日）の3日間については、お客様集中による混雑回避・列形成の最小化のため、安全対策として事前予約申込(抽選)を実施させていただきます。(※チケット料金無料) 各日17時からフリー入場を予定していますが、店舗前に待機場所がございませんため、混雑した場合は上記時間より整理券を配布いたします。ご来場の際はスタッフの案内に従ってください。詳しい内容は、おどみん ポップアップストア詳細ページをご確認ください。

さらに、オンライン販売では店舗販売商品に加えてオンライン限定商品も展開されます。受注期間は3

月20日（金）11:00から4月6日（月）12:00まで、発送目安は5月中旬ごろから順次発送を予定しております。

また、本ポップアップ期間中、グッズ購入特典として、おどみんグッズ購入金額税込2,000円毎にポストカード（全10種）をランダムで1枚プレゼントいたします。（無くなり次第終了。カプセルトイは対象外です。）

ポップアップ会場でも、オンラインでも。ぜひこの機会にお楽しみください。

販売情報

■おどみん ポップアップストア

詳細ページ：https://www.woat.jp/news/odomin26ss

■オンライン受注販売

受注期間：3/20（金）11:00 ～ 4/6（月）12:00

発送目安：5月中旬ごろ～順次発送

https://woat.shop/event/odomin/

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