【新発売】お腹の脂肪を減らすのを助け、高めのBMI低下を助ける* ×1,000mgの贅沢ビタミンC。健康もキレイも1つで叶える「No.C（ナンバーシー）」誕生

株式会社はぐくみプラス

*機能性関与成分：葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）による

株式会社はぐくみプラス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山村昌平、以下当社）は、肥満気味な方のお腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らし、体重が減少するのを助け、高めのBMIが低下するのを助ける葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）を配合した機能性表示食品ブランド「No.C（ナンバーシー）」をローンチいたします。

ブランド展開の第一弾として、2026年4月1日（水）より粉末タイプを順次発売いたします。

■ 開発背景：「減らす」だけじゃない。今の自分を「満たす」喜びを。

これまでのダイエットは、「何かを制限する」「ストイックに追い込む」といったイメージが強いものでした。

しかし、私たちが大切にしたいのは「自分をいたわりながら、前向きに変わっていくこと」です。

そこで、科学的根拠に基づいたBMIの低下を助ける成分に加え、私たちが本当に欲しいと思う「ビタミンC 1,000mg」や「美容成分」を贅沢に詰め込みました。

「No.C」は、明日がもっと楽しみになるような心強い「お守り」のような存在を目指しています。

■ 商品特徴

1. お腹の脂肪や体重に、「お花」の力で優しくアプローチ（機能性表示食品）

「No.C」には、古くから親しまれてきた「葛の花」由来の成分（葛の花由来イソフラボン）を配合。

葛の花由来イソフラボン（テクトリゲニン類として）には、肥満気味な方のお腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）やウエスト周囲径を減らし、体重が減少するのを助け、高めのBMIの低下を助ける機能が報告されています。

体に溜まった不要なものを片付けていくようなイメージで、すっきりとした毎日をサポートします。

2. 話題の「リポソームビタミンC」を含む、1,000mgの美容チャージ

ダイエット中も、内側から溢れる透明感を忘れたくないもの。

吸収を考えた「リポソームビタミンC」をはじめ、役割の異なるビタミンCを1本に1,000mgと贅沢に配合しました。 さらに、ナイアシンアミドをはじめとしたビタミンB群、3種のペプチド（大豆・シルク・コラーゲン）やホワイト成分もプラス。

スタイルをケアしながら、本来の美しさも一緒に育む「よくばりな配合」を実現しました。

3. 毎日の「美味しい」が習慣に。爽やかなレモン味

水に溶かしてさっぱり飲める「レモン味」に仕上げました 。

雑味のない、レモンそのものの爽快感にこだわった毎日続けたくなるおいしさです。

持ち運びに便利な個包装（スティックタイプ）で、外出先やオフィスでも手軽に取り入れていただけます。

◆おすすめの飲み方

その日の気分に合わせて、3つの楽しみ方をご提案します。

1.お水100mlに溶かして：爽やかなレモンジュースのような味わい

2.そのまま口に含み、水で流し込む：ほどよい甘さが際立つ味わい

3.粉末のまま：きゅっと目が覚めるような、濃い酸っぱさ

■ 商品概要

商品名：No.C（ナンバーシー）

内容量：粉末タイプ（15包・30包）

価格：15包：2,580円（税込）・30包：4,480円（税込）

発売日：2026年4月1日

販売先：公式オンラインサイト・ECモール（Amazon・楽天市場等）順次展開予定

公式サイト

hugkumi+ 公式サイト： https://www.hugkumiplus.net/

No.C公式サイト：https://www.hugkumiplus.net/no-c/

会社概要

会社名：株式会社はぐくみプラス

所在地：福岡市博多区住吉二丁目16番36号

代表取締役： 山村昌平

事業概要：健康食品・化粧品の販売やそれらに付随する商品の販売