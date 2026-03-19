ゆずの香りと、静かに整う時間。Taroma(R) リカバリージェル「ゆず」誕生

慌ただしい一日の終わりに、やさしく整える時間を。

株式会社MAE

一日の終わり。本当はゆっくり湯船に浸かりたい。

けれど、慌ただしく過ぎていく日々のなかでは、それも難しいことがあります。

Taroma(R)リカバリージェル ゆずは、そんな夜に寄り添うセルフケアアイテムです。

肌にのばした瞬間、ふわりと広がる柑橘の香り。まるでゆず湯の記憶を思わせる、やわらかな心地。塗るという行為を、一日の終わりの小さなご褒美へと変えていきます。

季節がめぐり、日々が重なっていくなかで、その日の気分やコンディションに合わせて、やさしく整える時間を。「Taroma(R) リカバリージェル ゆず」は、季節を問わず寄り添います。

雪国・富山で育ったゆずとローズマリー

雪深い富山の地でじっくり育ったゆずの果皮から抽出した精油（ユズ果皮油／香料）を配合。

爽やかなみずみずしさのなかに、落ち着いた余韻を残す香りです。さらに、富山で育てたローズマリーの葉から抽出した精油（ローズマリー葉油／香料）をブレンド。清廉で穏やかなローズマリーが、ゆずの香りに奥行きを与えます。

そのほか、いずれも保湿成分であるトウガラシ果実エキスやショウガ根エキスを配合しています。

3つのローラーによる心地よいマッサージ

容器先端には3つのローラーを搭載。ジェルを塗りながら心地よくマッサージできる設計となっており、すっきりとした使用感をお楽しみいただけます。力を入れすぎることなく、均一にマッサージが可能なので、首や肩、脚など気になる部位に手軽にお使いいただけます。

商品概要

商品名：Taroma(R) リカバリージェル ゆず

発売日：2026年3月19日

価格：3,740円（税込）

販売店舗：ECサイト、Taroma取扱店舗

【販売場所】

■Healthian-wood「The Workshop」

住所：富山県中新川郡立山町日中上野20-1 TEL: 080-3525-8964

■「Taroma(R)」公式HP

https://www.taroma.jp/

■MAE公式ECサイト「The Healthcare Mall」

https://www.thehealthcaremall.jp/categories/1966426(https://www.thehealthcaremall.jp/categories/1966426)

Taroma(R)について

Taroma(R)（タロマ）は、薬都・富山を拠点とする株式会社MAEが展開する国産アロマブランドです。長年、製薬に向き合ってきたMAEの知見を活かし、富山の自然に育まれた植物を中心に、厳選した原料を用いた精油の抽出から製品化まで丁寧に向き合っています。清らかな水と澄んだ空気に包まれた土地で生まれる香りは、やわらかく奥行きのある仕上がりが特長。香りを通して心と体に静かに寄り添い、日々の暮らしをやさしく整える時間を届けます。