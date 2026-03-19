テレビ朝日発の複合型エンタメ施設「東京ドリームパーク」に出店。最大40席のイートイン＆“推しドーナツ”が楽しめる『JACK IN THE DONUTS』3月27日（金）オープン

ビッグクリエイト株式会社

とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に展開するビッグクリエイト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：北浦大作、以下当社）は、3月27日（金）東京都江東区有明のドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS（ジャック イン ザ ドーナツ）東京ドリームパーク店』をオープンいたします。

ブランドをトータルリブランディング。新デザイン最大規模のイートインスペース誕生！

2025年11月よりブランドアイデンティティを大きく一新した『JACK IN THE DONUTS』。テーマは、「だれか、大事な人に何かを送る時の創意工夫」。ドーナツをつくるときの“チョコをまぶす”“アイシングする”“コーティングする”といった創造的なアクションをモチーフに、ブランドの“わくわく”をグラフィカルに表現しました。

ポップでプレイフルなカラーパターンを基調とした新デザインは、店内やボックス、スタッフユニフォームにも展開し、“おもちゃ箱のようなドーナツ店”を演出しています。さらに本店舗では、新デザイン店舗の中でも最大規模となる開放感のあるイートインスペースを導入。最大40席を備えた、カラフルで遊び心あふれる空間で、ゆったりとドーナツをお楽しみいただけます。

「世界のドーナツ」をテーマに多彩なドーナツを提供する『JACK IN THE DONUTS』

“わくわくを日常に”、“子どもから大人まで”、“デイリープライス”をコンセプトに掲げる『JACK IN THE DONUTS』は、2011年に1号店をオープン。現在、ショッピングモールを中心にFC店を含め全国35店舗を展開しています。日本でも近年注目を集めているハワイの定番ドーナツを独自にアレンジした「生マラサダ」をはじめ、オランダやフランスなど各国のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、健康志向の方にもおすすめの「ヘルシードーナツ」など多彩なカテゴリーで、常時25～40種類をラインナップしています。美味しさはもちろんのこと、自家製ドーナツが100円台代後半からのリーズナブルな価格帯と、選べる楽しさで多くの方に支持されています。

最新エンタメ施設「東京ドリームパーク」に出店。推し活が楽しめる”推しドーナツ＆ドリンク”販売！

この度、『JACK IN THE DONUTS』は、東京ドリームパーク店をオープンいたします。東京ドリームパークは、テレビ朝日が手がける複合型エンターテインメント施設。番組コンテンツやエンタメ要素を取り入れた体験型コンテンツをはじめ、多目的ホールや劇場が併設されており、世代を問わず親しまれる新たなエンターテインメント空間として展開します。また同店では、ライブやイベントに訪れるお客様に向け、「推しドーナツ」と「推しカラードリンク」を販売いたします。メンバーカラーに合わせて選べる11種類のカラーバリエーションをご用意し、ライブ前後の“推し活時間”をより楽しく彩ります。さらに、ドーナツやドリンクに加え、パスタやサンドイッチなどの軽食メニューもご用意。店内には最大40席のイートインスペースを備え、ライブ前後の休憩やお食事にもご利用いただけるゆったりとした空間となっています。東京ドリームパークでのエンターテインメント体験とともに、ドーナツを楽しめる新たなスポットとして展開してまいります。

今回、オープン記念キャンペーンとして、ドーナツを1,500円（税込）以上お買い上げのお客様に、オリジナル巾着をプレゼントいたします。※先着順、なくなり次第終了となります。

今後も『JACK IN THE DONUTS』は、2040年までに国内100店舗展開を目指し、個性豊かなドーナツで、子どもから大人まで多くの方に“わくわく”をお届けして参ります。

店舗概要

店名：JACK IN THE DONUTS 東京ドリームパーク店

住所：東京都江東区有明3-3-8 東京ドリームパーク2F

電話：03-6426-0606

営業時間：10:00-21:00

定休日：施設の休館日に準ずる

店舗規模：イートインスペース併設

ポップでカラフルな新デザインの広々としたイートインスペースを併設。

おすすめドーナツ

生マラサダクリームブリュレ 352円かぼちゃと芋を練りこんだふわふわとろけるような軽いマラサダ生地の表面を、カリっとキャラメリゼ中に卵感たっぷりのカスタード。甘くてほろ苦い大人のブリュレドーナツ。生マラサダカスタード 330円生マラサダ生地に卵感たっぷりのカスタードを贅沢に使ったドーナツ。卵、北海道産牛乳を使用したカスタード、とろけるようなふわふわな生地をあわせてシンプルに仕上げました。生マラサダ練乳ミルク 330円生マラサダ生地に濃厚でコクのある練乳ホイップをたっぷり詰めたドーナツ。あっさりとしたホイップに練乳を混ぜてミルキーに仕上げたホイップクリームとやさしい生地との相性が抜群です。生マラサダ 264円かぼちゃと芋を練り込んだふわふわとろけるような生マラサダ生地にまろやかな甘さの 粉糖をまぶしたシンプルなドーナツ。生地本来のおいしさ、自然な甘さ、なめらかな軽い食感が楽しめます。ギャラクシードーナツ 242円アメリカで話題のドーナツが日本上陸！銀河をイメージしたカラフルで不思議な見た目がSNSでも人気のドーナツです。カヌレドーナツ 264円フランス菓子カヌレ特有のもっちり食感と、ほろ苦いカラメルグレーズ、ラム酒の風味を加えてより本格的に仕上げたドーナツです。クロワッサングレーズ 275円クロワッサンとドーナツの形状を融合させたスイーツで、層がたっぷり、外はサクッと中はふわふわ食感です。ミルクティーエクレアシュー 264円セイロン紅茶のアールグレイで仕上げた濃厚カスタード。上質なミルクティーチョコで芳醇な香りのすっきりとした仕上がり。宇治抹茶エクレアシュー 264円京都の宇治抹茶をふんだんに使用したチョコ。ほろ苦い宇治抹茶カスタードで深みのある上品な仕上がりに。ラズベリーファッション 220円ラズベリーの華やかな香りと酸味が引き立つ果肉入りチョコ。ラズベリークランチでリッチな仕上がり。珈琲ファッション 220円香り高く芳醇な風味が特徴のキリマンジャロとコロンビアをブレンドし、深煎りに仕上げたコーヒーチョコ。オリーボーレン 275円5種類のドライフルーツを練りこんだオランダの伝統的なふんわりとしたドーナツです。お米ドーナツ 165円お米の甘さを活かした、米粉たっぷりの身体にやさしいドーナツ。豆腐ドーナツ 165円選りすぐりの国産小麦・全粒粉・おから・豆乳を合わせた身体にやさしいドーナツ。推しドーナツ（全11色） 350円全11色のラインナップ。自分の推しカラーに合わせて選べるドーナツ。

『JACK IN THE DONUTS』について

2011年に1号店をオープンし、現在FC店含め全国35店舗（2026年3月19日現在）を展開するドーナツ専門店です。3つのコンセプトとして、１.異国のドーナツを「食べてみたい」、カラフルな商品を前に「どれにしよう」、そんなワクワク胸がときめく瞬間をつくること、２.子どもから大人まで安心して楽しめる商品、３.日常の暮らしに気軽に取り入れられる価格、を掲げています。オランダやフランス、ハワイなど各地のスイーツをイメージした「世界のドーナツ」、定番の「オールドファッション」、健康志向の方もうれしい「ヘルシードーナツ」、「惣菜ドーナツ」など、多彩なカテゴリーで常時25～40種類をラインナップ。美味しさはもちろん、自家製ドーナツがリーズナブルな価格帯と選べる楽しさで多くの方に支持され、100店舗に向けて出店拡大中です。

URL：http://jack-donuts.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/jackinthedonuts/

X：https://x.com/jackinthedonuts

TikTok：https://www.tiktok.com/(https://www.tiktok.com/@jackinthedonuts)@jackinthedonuts(https://www.tiktok.com/@jackinthedonuts)

ビッグクリエイト株式会社について

企業理念に「わくわくを創造する」を掲げ、ドーナツの製造・販売、ドーナツショップのチェーン展開、親子丼や唐揚げなどの鶏専門店のFC本部・店舗運営を行っています。ドーナツ専門店『JACK IN THE DONUTS』のほか、とり専門店『鳥さく』やタニタカフェとのコラボ店『鳥〇食堂×タニタカフェ』などの飲食店を全国に60店舗展開中。（2026年3月19日現在）

【会社概要】

会社名 : ビッグクリエイト株式会社

本社 : 東京都港区北青山1-4-6 246 青山ビル5階

設立 : 2011年

代表者 : 代表取締役 北浦大作

事業内容 : ドーナツに付随する製品の製造及び販売、ドーナツショップのチェーン展開ならびに製品の供給および経営指導、親子丼・唐揚げをメインとした鳥専門店「鳥さく」のFC本部及び店舗運営

U R L： http://jack-donuts.jp