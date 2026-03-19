[富裕層向け] 勉強嫌いな子供でも国内・海外の名門大学を目指せる受験戦略セミナーを開催

Avalon Consulting株式会社

国内・海外の大学入試や一流企業就職を支援するホワイトアカデミー(Avalon Consulting株式会社、東京都新宿区、代表：竹内健登）は、富裕層家庭の保護者を対象とした特別オンラインセミナー

「富裕層なら知っておきたい！勉強嫌いな子どもでも国内/海外の名門大学を目指せる受験戦略～一流企業への就職戦略付き～」

を開催いたします。

本セミナーでは、学力偏重ではなく「戦略と環境設計」によって、勉強が苦手・学習意欲が低い子どもでも、国内外の難関大学や一流企業を目指すための進路戦略を体系的に解説します。

開催背景｜大学受験は“偏差値型”から“進路設計型”へ

セミナーで公開される内容の一例

近年、大学受験を取り巻く環境は大きく変化しています。

・総合型選抜（旧AO入試）の拡大

・帰国生入試の活用

・海外大学進学ルートの多様化

・大学入学後を見据えたキャリア形成の重要性

・“合格”だけでなく“卒業後の進路”が問われる時代

特に富裕層家庭では、教育投資を「受験」だけで終わらせず、将来の事業承継や資産管理を見据え、就職・キャリアまで一貫して設計することが重要視されています。

本セミナーでは、名門大学合格から一流企業就職までを逆算する進路戦略を提示します。

セミナーで得られること

本セミナーでは、以下の内容を中心に解説します。

・勉強嫌いな子どもでも伸びる「環境設計」と動機づけ

・国内名門大学を目指す総合型選抜・推薦入試戦略

・どのタイミングで帰国枠のチケットを使うべきか

・海外名門大学進学に必要な準備とルート整理

・大学合格後を見据えた学部選びとキャリア設計

・一流企業への就職につながる大学生活の戦略

・富裕層家庭だからこそ可能な教育資源の最適活用

講演者のご紹介

講師：竹内健登

東京大学工学部卒。

自身の大学受験時は現役で東京大学理科I類合格のみならず、倍率35倍の東京工業大学特別選抜入試にも合格。

その後、総合系のコンサルティング会社（デロイトトーマツグループ）にて人材育成についての業務課題解決支援を行ったのち、ホワイトアカデミーを設立。

現在はホワイト企業内定率100%のNo.1就活コンサルタントとして倍率100倍越えの難関企業への内定を請け負うほか、その面接ノウハウを活かして総合型選抜・推薦入試・帰国生入試・海外大学入試についてもサポートし、担当した生徒は全て志望校に合格させている。

大学選びや進路指導が専門で、就職を見据えた大学ランキングなどについても雑誌・メディアにコメントを掲載。年間、500ほどの富裕層家庭をサポート。

著書に、「子供を一流ホワイト企業に内定させる方法（日経BP）」「就活の教科書～これさえあれば～(TAC)」「勉強嫌いな子どもを難関大学に合格させる方法（日経BP）」「3ヶ月で早慶上智に合格する方法(能率出版)」「SPI3の教科書～これさえあれば～(TAC)」「オンライン面接成功のテクニック(コスミック出版)」などがある。

YouTube：https://www.youtube.com/@white_academy_highschoool

こんな方におすすめ

・子どもが勉強に前向きになれず将来が不安

・国内・海外どちらの進学が有利か判断したい

・偏差値型だけでは難しい受験に備えたい

・大学受験と就職をセットで考えたい

・教育投資を最大化する戦略を知りたい

申込方法

下記ページの申込フォームよりお申し込みください

申込フォームURL：https://whiteacademy-ao.com/affluent-seminar/

運営：Avalon Consulting株式会社

就活塾ホワイトアカデミー、総合型選抜専門の対策塾ホワイトアカデミー高等部、海外大学進学塾U-LABOの3本を中心事業とし、高等教育機関の入口から出口まで一貫してサポート。

特にホワイトアカデミー高等部は志望校の合格を保証する総合型選抜・推薦入試対策塾であり、2022年度は志望校合格率100%を達成。創業以来の合格率は98%(※カリキュラムを消化した方が対象)。

また、U-LABOではUCLAやUCBを含むカリフォルニア大学への進学率100%を誇り、多くの富裕層家庭のサポートを行なっている。