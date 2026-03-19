人気のCCP ミドルサイズシリーズより、「DMM通販限定カラー」の「ゴジラ（2016）」と「ヘドラ」のレトロソフビフィギュアが数量限定で発売！

CCPJAPAN株式会社

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社は、合同会社DMM.comが運営する通販サービス「DMM通販」にて人気フィギュアシリーズ「CCP ミドルサイズシリーズ」から「DMM通販限定カラー」のソフビ製品2種を数量限定で予約受付いたします。

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・【DMM通販限定カラー】CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリスタルブルー Ver.

https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=c260204179/

・【DMM通販限定カラー】CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ クリスタルレッド Ver.

https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=c260204180/

■商品特長

フィギュアメーカー「CCPJAPAN」による人気レトロソフビ「ミドルサイズシリーズ」から「ゴジラ（2016）」と「ヘドラ」の「DMM通販限定カラー」が数量限定で登場！！

■【DMM通販限定カラー】CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリスタルブルー Ver.

前回、「DMM通販限定カラー」としてヘドラで大好評を頂いた「クリスタルブルーVer.」で、ゴジラ（2016）が登場。

クリスタル（水晶）の名の通り、透明度の高い成形と美しい彩色により、冬の結晶を感じさせるかのような塗装を施しています。

ボディに透明度の高いクリア成形を使用し、先端にはクリアブルーを塗装。

体の中央にはクリア成形を残しつつシルバー彩色を施す事で美しい透明感と輝きを楽しむことができる、結晶の雰囲気を表現したゴジラとなっています。

是非美しい冬を感じられる限定カラーのゴジラ（2016）をお手元にてお楽しみください。

■【DMM通販限定カラー】CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ クリスタルレッド Ver.

前回大好評を頂いたミドルサイズシリーズ 「ヘドラ」より、「クリスタルレッド」が登場！！

前作と同様にクリスタル（水晶）をモチーフとした透明感ある成形に、先端にレッドクリアの美しいグラデーション彩色が施されています。

クリアの成形により内部が透き通ることで、ルビーやオパールを思わせるカラーリングに仕上がっています。

ヘドラの特徴でもある瞳は、グリーンで採用することでレッドクリアカラーのボディとのコントラスが際立つバランスになっています。

透明感のある限定カラーのヘドラを是非お手元にてお楽しみください。

■DMM通販 ご予約ページはこちら↓（2026年4月27日（月）まで）

・【DMM通販限定カラー】CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリスタルブルー Ver.

https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=c260204179/

・【DMM通販限定カラー】CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ クリスタルレッド Ver.

https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=c260204180/

■商品概要

商品名 ：【DMM通販限定カラー】CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリスタルブルー Ver.

価格 ：5,610円（税込）

発売日 ：2026年8月発売予定

予約開始日：2026年3月19日 12:00～締切日2026年4月27日まで。

サイズ ：全高約13.5cm

素材 ：PVC（ソフビ製）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 ：日本

著作 ：TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

商品名 ：【DMM通販限定カラー】CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ クリスタルレッド Ver.

価格 ：4,620円（税込）

発売日 ：2026年8月発売予定

予約開始日：2026年3月19日 12:00～締切日2026年4月27日まで。

サイズ ：全高約12cm

素材 ：PVC（ソフビ製）

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、PP袋、ヘッダーPKG入り

生産地 ：日本

著作 ：TM ＆ (C) TOHO CO., LTD.

■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・メーカー製造状況によってはお届けが多少前後する場合がございます。予めご了承下さい。

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フィギュアやホビー関連商品はコレクターやファンから高い支持を受けており、DMM限定アイテムや予約限定商品など、ここでしか手に入らない希少なラインナップを多数展開中。

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