システムサービスから「PEZ」のプライズが3月より連続登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「PEZ」のプライズ商品を2026年3月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆PEZ　巾着保冷バッグ


【アミューズメント専用景品】



約32cmの保冷バッグ。

＜商品詳細＞


【商品名】PEZ　巾着保冷バッグ


【種類】全2種


【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_pez_SS16776


※無くなり次第終了となります。




◆PEZ　カラビナ付きぬいぐるみポーチ


【アミューズメント専用景品】



約14cmのぬいぐるみポーチ。

＜商品詳細＞


【商品名】PEZ　カラビナ付きぬいぐるみポーチ


【種類】全4種


【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_pez_SS16775


※無くなり次第終了となります。




◆PEZ　ウォレット付きスマホショルダーポーチ


【アミューズメント専用景品】



約20cmのウォレット付きスマホショルダーポーチ。

＜商品詳細＞


【商品名】PEZ　ウォレット付きスマホショルダーポーチ


【種類】全3種


【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




◆PEZ　晴雨兼用折りたたみ傘


【アミューズメント専用景品】



使用時約92cmの折りたたみ傘。

＜商品詳細＞


【商品名】PEZ　晴雨兼用折りたたみ傘


【種類】全2種


【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C) ＆ TM by PEZ AG, 2026



■PLAZA CHARACTERS【公式】


https://x.com/plazacharacters



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




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