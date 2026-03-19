システムサービスから「PEZ」のプライズが3月より連続登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「PEZ」のプライズ商品を2026年3月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆PEZ 巾着保冷バッグ
【アミューズメント専用景品】
約32cmの保冷バッグ。
＜商品詳細＞
【商品名】PEZ 巾着保冷バッグ
【種類】全2種
【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_pez_SS16776
※無くなり次第終了となります。
◆PEZ カラビナ付きぬいぐるみポーチ
【アミューズメント専用景品】
約14cmのぬいぐるみポーチ。
＜商品詳細＞
【商品名】PEZ カラビナ付きぬいぐるみポーチ
【種類】全4種
【登場時期】2026年3月4週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2603_pez_SS16775
※無くなり次第終了となります。
◆PEZ ウォレット付きスマホショルダーポーチ
【アミューズメント専用景品】
約20cmのウォレット付きスマホショルダーポーチ。
＜商品詳細＞
【商品名】PEZ ウォレット付きスマホショルダーポーチ
【種類】全3種
【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
◆PEZ 晴雨兼用折りたたみ傘
【アミューズメント専用景品】
使用時約92cmの折りたたみ傘。
＜商品詳細＞
【商品名】PEZ 晴雨兼用折りたたみ傘
【種類】全2種
【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C) ＆ TM by PEZ AG, 2026
■PLAZA CHARACTERS【公式】
https://x.com/plazacharacters
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
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