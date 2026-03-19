＜ミガキイチゴ＞『マイナビ農業』×Plan・Do・See×八天堂との共同開発で「ミガキイチゴくりーむパン」が誕生

株式会社GRA

株式会社GRA（本社：宮城県亘理郡山元町、代表取締役CEO：岩佐大輝、以下GRA）は、株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）が運営する『マイナビ農業』、株式会社Plan・Do・See（本社：東京都港区、代表取締役社長：浅葉翔平、以下PDS）、および株式会社八天堂（本社：広島県三原市、代表取締役社長：森光孝雅、以下八天堂）と連携し、新商品「ミガキイチゴくりーむパン」を共同開発いたしました。

本商品は、2026年3月1日（日）より八天堂の店舗にて販売を開始したほか、3月20日（金）からは、GRAが運営する「MIGAKI FARM（ミガキファーム）」の山元店および閖上店においても順次販売を開始いたします。

ミガキイチゴくりーむパンミガキイチゴくりーむパン

■ プロジェクトの目的：日常の「おいしい」を、持続可能な農業の力に

本プロジェクトは、規格外であっても高品質な国産食材を有効活用し、食べることで「持続可能な農業」へとつながる仕組みづくりを目的に企画されました 。

GRAが生産する“食べる宝石”「ミガキイチゴ」は、熟度や果形、糖度などの厳格な基準をクリアしたものだけがブランドいちごとして出荷されます。しかし、形や色が規定に満たないものや、保存期限が短いなどの理由で通常の流通にのせることができない高品質な果実も存在します。

これらを、八天堂の人気スイーツパン「くりーむパン」へと生まれ変わらせることで、農産物をあますことなく楽しむ文化を醸成し、持続可能な農業経営への貢献を目指します。

ミガキイチゴ

■ 開発の背景

『マイナビ農業』とPDSによる、日本全国のこだわり食材を発掘するプロジェクト『でりさす×ご馳走旅』の想いに、八天堂とGRAが賛同し、この共同開発が実現しました。日常の「おいしい」が、直接的に農家の支援や地域の活性化につながる体験を、より多くの方にお届けいたします。

■ 商品概要：

宮城県山元町の恵まれた気候風土で育まれた「ミガキイチゴ」のジャムを使用。いちご本来の濃密な味わいを感じていただけるよう、ジャムの粘度を緻密に調整しました。八天堂のシンプルなミルククリームと合わさることで、口いっぱいに甘酸っぱい幸せが広がります。

商品名：ミガキイチゴくりーむパン

発売日：2026年3月1日（日）（数量限定、無くなり次第終了）

販売場所：八天堂店舗（国内常設※一部除く）、マイナビ社員向け福利厚生サービス「でりさす」、MIGAKI FARM SHOP & CAFE 山元店（2026年3月20日（金）より販売）、MIGAKI FARM SHOP & CAFE 閖上店（2026年3月28日（土）より販売）

価格: 1個 450円（税込）※価格は八天堂店舗、MIGAKI FARM SHOP & CAFEでの販売価格

□MIGAKI FARM SHOP&CAFE 山元店 ※テイクアウト専門店

所在地：〒989-2201 宮城県亘理郡山元町山寺字桜堤47

営業時間：10:00～16:00

電話番号：050-3186-4793

定休日：木曜・金曜 ※3月20日（金）は特別営業日

□MIGAKI FARM SHOP&CAFE 閖上店 ※テイクアウト専門店

所在地：〒981-1203 宮城県名取市閖上中央一丁目6番地 かわまちてらす閖上M-7

営業時間：月・木・金 11:30～16:00／土日祝 11:00～16:00

電話番号：022-226-7405

定休日：水曜・木曜

■株式会社八天堂について

株式会社八天堂は昭和 8 年（1933 年）広島県三原市にて和菓子屋として創業。長い 歴史のなかで、和菓子屋、和洋菓子屋、パン屋と時代に応じて業態を変え、現在は冷やして食べる「くりーむパン」をはじめとした、様々な商品を企画・開発・製造し、全国へお届けしております。

八天堂公式サイト：https://hattendo.jp/

■株式会社GRAについて

宮城県山元町で、“食べる宝石”「ミガキイチゴ」の生産をはじめとする、農業のこれからの付加価値を様々な角度から考える多様な事業を展開しています。



会社名 ：株式会社GRA

事業内容 ：アグリテックによる農産物の生産および販売

農産物を原材料とする加工製品の製造販売

農業従事者及び新規就農者への支援事業

ミガキイチゴアカデミーの運営

産地ブランド開発、農業経営の国内外展開

代表取締役CEO：岩佐 大輝

本 社 ：宮城県亘理郡山元町山寺字桜堤47

創 業 ：2011年7月1日

設 立 ：2012年1月17日

コーポレートサイト ：https://gra-inc.jp/

MIGAKI-ICHIGOブランドサイト : https://migaki-ichigo.jp/

MIGAKI FARMブランドサイト : https://migaki-farm.jp/

オンラインショップ ：https://migaki-farm.jp/pages/onlineshop