総合ペット専門店 NICO PET名古屋南店をオープン

アークランズ株式会社

ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」などを運営するアークランズ株式会社（社長：佐藤好文、新潟県三条市）は、総合ペット専門店NICO PET名古屋南店（愛知県名古屋市）をオープンいたします。本出店により、NICO PETの総店舗数は22店舗になります。

■NICO PETとは

「NICO PET」は、「人と動物が共に幸せに生きる社会の実現」をコンセプトに、飼い主とペットの幸せを最大化するサービスをお届けする総合ペット専門店です。「ペットを迎える」から「ペットを育てる」までのあらゆるペットライフのお手伝いをすべく、トリミング施設・ペットホテル・ドッグトレーニングなど充実したサービスを提供いたします。

■ P’s-first 名古屋南店をインショップとして併設

この度出店する「NICO PET名古屋南店」では、同敷地内にグループ会社であるペッツファーストホールディングス株式会社が運営する「P’s-first名古屋南店」をインショップとして併設いたします。

「P’s-first」は、「Pets always come first」の理念のもと、ペットのウェルネスを最優先に考え、一頭一頭への徹底した健康管理と透明性の高いサプライチェーンを徹底しております。年間約2万頭の犬・猫をご家族へお迎えいただくとともに、ペット保険や充実したアフターサポート体制を通じて、生涯にわたり安心してペットと暮らせる環境を提供しています。

「NICO PET」の広い売場面積を活かした豊富な商品ラインナップに加え、「P’s-first」の透明性の高いペット販売・一頭一頭への徹底した健康管理・ペットとお客様の生涯に寄り添うアフターサポートの提供を行いながら、ペットとお客様の暮らしに寄り添い、より安心で豊かなペットライフをご提案してまいります。

■ 店舗情報

店舗名 ：NICO PET 名古屋南店

（スーパービバホーム名古屋南店内）

住所 ：愛知県名古屋市南区豊田５丁目21番１号

電話番号： 052-698-4511

売場面積： 約990平方メートル

URL ：https://nicopet.jp/nagoya_minami/

営業時間：9:00～21:00

※トリミング受付：17:00迄

■ 圧倒的なペット用フード、ペット用品の品揃え

NICO PET名古屋南店では毎日使う消耗品、フードをはじめ、お手入れ用品、犬具、ペットウェア、ペットハウス等ペットとの暮らしに必要な商品を1万5,000点以上取り扱います。

・犬猫フード

ペットフードコーナーイメージ１.ペットフードコーナーイメージ２.

犬猫の種類や年齢、健康状態に合わせた毎日の食事から、安心の無添加おやつ、特別な日のためのスイーツまで幅広く取り揃えます。一例として、ペット用冷凍商材は品揃えを拡充し、100種類以上を展開いたします。また、獣医師監修のもと開発された、無添加・無着色・保存料不使用のフリーズドライ製法によるベースフード「BASE DELI（ベースデリ）」をはじめ、専門店ならではの高付加価値商品を豊富にラインナップいたします。

・ペット用品

ペットウェア売場イメージペットカート試乗体験売場イメージ

大切なペットと快適に暮らすためのペット用品を幅広く取り揃えます。デザイン・サイズともに充実したペットウェアは、地域最大級となる300種類以上を展開し、用途や好みに合わせてお選びいただけます。また、ペットカートは全台試乗が可能で、売場にはでこぼこ道や段差を再現した体験スペースを設け、押しやすさや操作のしやすさの違いをその場で比較・体感いただけます。

■ ペットとの暮らしをサポートする充実のサービス

・ビューティーサロン

明るく清潔なサロンで、シャンプー、カットに加えて、爪切り ・ 足裏バリカン ・足周りカット ・耳そうじ ・肛門腺しぼりを行います。

一例：トイプードル

シャンプーカットコース… 6,700円～

（税込7,370円～）

受付時間 10:00～17:00（予約優先）

・ペットホテル

冷暖房完備の宿泊施設で愛犬、愛猫をお預かりします。1時間単位のお預かりや日帰りコース、多頭飼い宿泊割引もあります。



一例：小型犬・猫 1泊2日…4,000円～

（税込４,400円～）

お預かり受付時間 9:00～18:00

・セルフウオッシュ

トリミングテーブル、シャンプー台、大型スタンドドライヤー、レザーエプロンが揃った洗い場で愛犬・愛猫を洗うことができます。

30分 500円～（税込550円～）

ご利用時間 9:00～19:00（最終受付 18:00）

予約制

■ 新しい家族との出会いを提案、ペット生体も充実

● P’s-first名古屋南店

・ペット販売

子犬・子猫のウェルネスを何よりも最優先に考え、日々の健康管理を徹底し、清潔で快適な空間の中でペットたちが心身健やかに過ごせる環境をいつも整えています。一頭一頭の性格や特性を熟知したスタッフが、お客様のライフスタイルやご希望に合わせて、お迎えのお手伝いやペットライフのアドバイスをいたします。

・ほっとサポート

ほっとサポートは、P’s-firstでペットをお迎えいただいたお客様限定でご加入いただける、アフターサポートサービスです。生命保障や猫のFIP等に対する保障、万が一迷子になった際の捜索支援サービスなどに加え、健康診断や混合ワクチン接種等のチケットのご提供、さらに提携する全国の動物病院やペットホテルなどを優待価格でご利用いただける特典もご用意しています。

■ 会社情報

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」などを運営し、「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

商号 ：アークランズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤好文

所在地 ：新潟県三条市上須頃445番地 （〒955-8501）

設立 ：1970年7月

事業内容：小売業、外食事業、卸売事業、リフォーム事業、フィットネス事業、EC事業、不動産事業

資本金 ：6,462百万円

URL ：https://www.arclands.co.jp/