入学式の赤飯は消えるのか--最盛期100升から40升へ 入学者3割減の豊橋で老舗が早朝3時に守る“門出の味”
入学式の日、赤飯を食卓に用意する家庭はどれほどあるでしょうか。
20年以上前、入学シーズンには100升（約150kg）を製造していた赤飯。
現在は40升（約60kg）まで減少しました。
背景には、少子化があります。
豊橋市の小学校入学者数は、2000年代初頭と比べて約3割減少。
全国でも出生数は過去最低水準が続いています。
行事の簡略化、共働き世帯の増加、家庭での調理時間の減少。
入学祝いに赤飯を用意する文化も、確実に縮小しています。
それでも――
入学式前日、午前3時。
まだ暗い厨房に蒸気が立ちのぼります。
創業70年以上、三河地域で和菓子づくりを続ける
株式会社お亀堂（本社：愛知県豊橋市／代表取締役：森貴比古）は、
入学シーズンに合わせ伝統製法の「お赤飯」を販売しています。
ピーク日は40升（約60kg）を蒸し上げます。
赤飯は、ただの料理ではありません。
家族の節目を祝う、日本の文化そのものです。
■ 最盛期100升から現在40升へ
かつて入学式前後は、工場いっぱいに赤飯を蒸す光景が広がりました。
100升以上の注文。
しかし現在は40升前後。
市内入学者数の減少とともに、
赤飯の需要も減少しています。
背景には、
・少子化
・共働き世帯の増加
・行事の簡略化
・個食化
があります。
それでも注文はゼロにはなっていません。
「忙しくても赤飯だけは用意したい」
「祖父母と一緒に祝うために」
そう考える家庭が、今も確かに存在しています。
■ なぜ入学式に赤飯なのか
赤飯は古来より「赤」が邪気を祓う色とされ、祝い事に欠かせない存在。
入学は人生の大きな節目。
家族にとっても、新しい環境へ送り出す特別な日です。
赤飯の上に添える「南天の葉」は
「難（なん）が転（てん）じる」に通じる縁起木。
子どもの未来に幸運を願う意味が込められています。
入学式は、子どもだけでなく、
家族全体の“門出”でもあります。
■ 午前3時、40升を蒸し上げる現場
入学式前日は通常日の約20倍の製造量。
午前3時。
静かな厨房に蒸気が満ちます。
・九州産もち米100％
・北海道産小豆の煮汁のみで自然な赤色
・小豆は一般的な赤飯の約1.5倍使用
・木製セイロによる蒸し上げ
・保存料・着色料不使用
強い蒸気で一気に蒸すことで、粒立ちよくふっくら仕上げます。
セイロから立ちのぼる湯気。
南天の葉を一枚ずつ添える手元。
需要が減っても、
工程は変えません。
■ 代表コメント
代表取締役・森貴比古氏は語ります。
「正直に言えば、数字だけを見れば減っています。
昔は100升以上つくっていました。今は40升です。
でも、赤飯がなくなったら、
入学式は“ただの日”になってしまう気がするんです。
赤飯があるだけで、家族がちゃんと向き合う時間になる。
文化は、誰かがやめたら終わります。
和菓子屋として、その最後の砦でありたいと思っています。」
■ 入学者が減っても、門出はなくならない
入学者数は減っています。
しかし、子どもが新しい一歩を踏み出す瞬間はなくなりません。
赤飯が食卓にあるかどうかで、
その一日の記憶は変わるかもしれません。
文化は、続ける人がいなければ消えていきます。
地域の老舗は、
早朝3時の蒸気とともに問い続けています。
【商品概要】
商品名：お赤飯
価格：3合 2,600円／5合 4,000円
販売場所：東三河のお亀堂直営各店
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
営業時間：9:00～18:00
TEL：0532-45-7840
【お亀堂について】
株式会社お亀堂は、愛知県三河地域で70年以上続く老舗和菓子店。
「挑戦」と「革新」を掲げ、行事菓子を通じて地域文化を未来へつなぐ活動を行っています。
【会社概要】
株式会社お亀堂
所在地：愛知県豊橋市南小池町164
代表取締役：森貴比古
HP：https://okamedo.jp/
オンラインショップ：https://okamedo.jp/online-shop/
SNSアカウント Twitter：https://twitter.com/okamedo_jp
Instagram：https://www.instagram.com/okamedo_jp/