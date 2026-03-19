動物病院向けAIカルテ作成支援「VetAsis」、電子カルテ「パトラNeo」と連携開始

Joy with Paws合同会社

Joy with Paws合同会社（本社：東京都世田谷区、代表社員：斎藤 功平、以下「Joy with Paws」）およびITF合同会社（本社：東京都千代田区、代表社員：山之内 貴彦、以下「ITF」）、一般社団法人 獣医療サービス研究会（本社：神奈川県横浜市、代表理事：谷田 浩成、以下「VMSF」）は、動物病院向けAIカルテ作成支援サービス「VetAsis」と、ITFが提供する動物病院向け電子カルテ「パトラNeo」との連携を開始しました。

本連携は、既存の電子カルテサービスとのシステム連携を推進するプログラム「VetAsis Alliance」の取り組みの一環として実現したものです。これにより、VetAsisと電子カルテ「パトラNeo」を組み合わせた新サービスの提供を開始します。

サービスリリースに先立ち、すでに電子カルテ「パトラNeo」を利用している上大岡キルシェ動物医療センター（所在地：神奈川県横浜市、院長：山下 智之）においてトライアルを実施し、実際の診療環境での利用を通じて一定の評価を得ています。

VetAsis Allianceについて

VetAsis Allianceは、動物病院向けAIカルテ作成支援サービス「VetAsis」と既存の電子カルテサービスとの連携を推進するアライアンスプログラムです。

本プログラムでは、電子カルテベンダー各社に対し、VetAsisとのシステム連携を可能にするAPI基盤を提供します。各電子カルテサービスがこれまで培ってきた機能や運用とVetAsisのAI機能を組み合わせることで、獣医療現場の業務フローに自然に組み込まれる形での価値提供を目指しています。

すでに複数の電子カルテベンダーとの連携が進んでおり、実際の診療現場での活用を見据えた取り組みが進められています。

電子カルテ「パトラNeo」との連携について

ITFが提供する「パトラNeo」は、動物病院向けに開発された電子カルテシステムで、診療記録、予約管理、会計などの院内業務を一体的に管理し、動物病院の業務効率化を支援します。

今回の連携により、VetAsisが生成した診療内容のSOAP要約を、電子カルテの運用フローに組み込んで活用することが可能となります。

両社は、電子カルテ連携プログラム「VetAsis Alliance」を通じて、動物病院がすでに利用している電子カルテ環境とAIを組み合わせ、診療記録作成業務の効率化と獣医療現場のDX推進を目指します。

上大岡キルシェ動物医療センターでのトライアルを実施

本連携の検証として、電子カルテ「パトラNeo」を利用している上大岡キルシェ動物医療センターにおいてVetAsisのトライアルを実施しました。

実際の診療環境において、診察中の獣医師と飼い主の会話をAIが記録・解析し、SOAP形式で整理することで、診療内容の記録およびカルテ作成業務の効率化の可能性を検証しました。

あわせて、同院で運用されている電子カルテ「パトラNeo」の診療業務フローの中にVetAsisを組み込んで利用できるかについても検証を行い、既存の電子カルテ運用とAIカルテ作成支援を組み合わせた実用的な運用が可能であることを確認しました。これにより、VetAsis Allianceを通じて既存の電子カルテ環境とAIサービスを連携させる取り組みが、実際の診療現場において有効に機能することが確認されました。

トライアルを通じて、AIによる診療記録作成支援の実用性について一定の評価を得ており、今後の導入については院内で検討が進められています。

今後は、カルテ作成時間の短縮やスタッフの残業時間削減など、業務効率化の効果を定量的に評価するとともに、他の動物病院への展開も視野に入れて取り組みを進めていく予定です。

トライアルに参加された獣医師の皆様からのコメント

上大岡キルシェ動物医療センター 院長 山下 智之 氏

日々の診療において、カルテ作成は一定の時間を要する業務であり、診療後にまとめて記録を作成することが負担になることも少なくありません。当院では電子カルテ「パトラNeo」と音声認識AI「VetAsis」の連携を試用する機会を得ましたが、診察中の会話が記録され、それがSOAP形式の診療記録として整理されることで、カルテ作成にかかる時間の短縮につながる可能性を感じました。

また、診療内容がSOAP形式で構造的に整理されることにより、診断の根拠や治療方針、今後の計画を意識した説明やインフォームを行う習慣が自然と身につく点も印象的でした。これは単なる記録の効率化にとどまらず、獣医師としての診療思考を整理し、臨床判断を言語化するトレーニングにもつながると感じています。さらに、整理されたカルテは院内スタッフとの情報共有の精度を高める点でも有用です。診療内容や治療計画が明確な形で共有されることで、症例理解やチーム医療の質向上にも寄与する可能性があります。臨床現場における記録業務の効率化と診療の質向上の両面において、今後さらに発展が期待できると感じています。

上大岡キルシェ動物医療センター 副院長 石川 洵 氏

初めは音声入力がどの程度対応できるのか不安もありましたが、内容が自動的にSOAP形式に整理されるなど非常に高い精度で文字起こしできる点に驚きました。

診療中のカルテ入力へ割く時間が短くなることで、飼い主さんとの会話や説明により集中できると感じました。結果として診療の効率化や待ち時間の軽減にもつながり、診療スタッフと飼い主さんの双方にメリットがあると思います。

日常診療の負担軽減と、診療の質の向上の両面で、とても可能性を感じるシステムだと思います。

代表者コメント

ITF合同会社 代表社員 山之内 貴彦

今回のVetAsisとの連携により、動物病院の診療現場に新たな価値を提供できることを大変嬉しく思います。

当社の「パトラNeo」は、日々の診療業務に自然に溶け込み、現場の負担を軽減することを重視して開発してまいりました。本連携により、診療中の会話から記録が生成されることで、カルテ作成の効率化に加え、獣医師が診療や飼い主様とのコミュニケーションにより集中できる環境づくりに貢献できると考えております。

今後もAIと電子カルテの融合を通じて、獣医療現場のDX推進と、より良い医療体験の実現に取り組んでまいります。

一般社団法人 獣医療サービス研究会 代表理事 谷田 浩成

日本の動物医療のカルテ音声入力は、いまは「徐々に実用化が進んでいる段階」だと思います。特に最近は、単なる音声入力ではなく、診察中の会話を文字起こし → SOAP要約 → 電子カルテへ取り込むという流れが主流になりつつあり、電カル会社も出揃いつつあります。音声入力により一気に電子カルテが広がる期待が持てると思います。

Joy with Paws合同会社 代表社員 斎藤 功平

このたびのパトラNeoとの連携により、音声認識・SOAP要約によって構造化された診療データが、電子カルテ上でより自然に活用できる環境が実現しました。これにより、診療中の記録からその後の業務までが一貫してつながり、現場の負担軽減と診療品質の向上の両立に貢献できると考えております。

今後も現場からのフィードバックを大切にしながら、獣医師・看護師の皆様が診療に集中できる環境づくりを支えるサービスとして進化を続けてまいります。

会社・団体概要

ITF合同会社

代表社員：山之内 貴彦

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-26 博多駅センタータワー 9階

事業内容：医療系システム開発を中心としたシステムエンジニアリングサービスおよび受託開発

Webサイト：https://itfllc.co.jp/

一般社団法人 獣医療サービス研究会

代表理事：谷田 浩成

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番地1横浜ランドマークプラザ5階Regus

事業内容：獣医療におけるデジタル・標準化の推進およびオンライン診療サービスの提供

Webサイト：https://www.vmsf.or.jp/index.html

Joy with Paws合同会社

代表者：斎藤 功平

所在地：東京都世田谷区駒沢4-23-18 No. 1007

事業内容：獣医師向けAIカルテ作成支援「VetAsis」の提供、AIを活用した動物医療分野の研究開発

Webサイト：https://www.joy-with-paws.com/

本件に関するお問い合わせ先

パトラNeo × VetAsis 連携に関するお問い合わせ

ITF合同会社 パトラNeo担当

Email：info@vmsf.or.jp

VetAsis Alliance に関するお問い合わせ

Joy with Paws合同会社 VetAsis Alliance事務局

Email：contact@joy-with-paws.com

Joy with Paws合同会社

Joy with Paws合同会社は、「人間とどうぶつが支え合いながら暮らす社会」の実現を目指すITベンチャー企業です。現在は、獣医師と飼い主の診察中の会話をAIが書き起こし、SOAP形式に自動要約するアプリ「VetAsis」を提供し、動物病院における診療記録業務の効率化を支援しています。