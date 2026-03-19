かわいい顔して重要文化財！！　企画展「いきもののかたちー一橋徳川家資料のどうぶつたちー」　　茨城県立歴史館で４月11日(土)～６月７日(日)まで開催！！

茨城県立歴史館詳細は茨城県立歴史館のホームページで :https://rekishikan-ibk.jp/

【割引・プレゼント】

【たぬき割】

『狸図絵巻』にちなんで、たぬきに関するグッズをご持参の方は団体料金で入館いただけます。

※スマートフォン等の画像・動画、本物のたぬきは割引対象外です。

【本展では写真撮影OK】

※三脚・フラッシュは使用不可

【企画展オリジナルステッカープレゼント】

GW期間中(5/2～5/6)にご来館いただいた各日先着50名様にステッカーをプレゼント!!

【みどころ】

象牙根付「笠被り狗」 当館蔵（一橋徳川家記念室）

蓑笠の下に茶色いぶち模様のある子犬が１匹。象牙には毛筋が１本１本丁寧に彫られています。誰かが笠を被せたのか、それともみずから中に潜り込んだのか、想像が膨らみます。

青磁獅子形鈕付菱形香炉 当館蔵（一橋徳川家記念室）

蓋の上に、鞠で遊ぶ獅子が一匹座っています。香炉として用いられており、どうやら口から香りを出していたようです。青磁特有の深い緑色が、視覚からも安らぎを与えてくれます。

根付「芭蕉の葉に乗る雨蛙」 当館蔵（一橋徳川家記念室）

芭蕉の葉の上に２匹の蛙が乗っています。おそらく親子の蛙と見え、上に乗る蛙は下の蛙に甘えてしがみつくようです。蛙の表面のざらざらした質感まで丁寧にあらわされています。

狸図絵巻 当館蔵（一橋徳川家記念室）

釜を頭にかぶった狸のお尻から勢いよく飛び出す屁は、狸を宙に浮かせるのみならず、人々を遠くに吹き飛ばす有様。スケッチ風の簡素なタッチが、話により面白味を誘います。

その他たくさんのかわいい動物たちをご覧になれます

蟹図目貫 当館蔵（一橋徳川家記念室）甲虫図目貫 当館蔵（一橋徳川家記念室）銀製亀形文鎮 当館蔵（一橋徳川家記念室）象頭頭金具 当館蔵（一橋徳川家記念室）青釉牛形香炉 当館蔵（一橋徳川家記念室）波に兎図鐔 当館蔵（一橋徳川家記念室）馬図目貫 当館蔵（一橋徳川家記念室）木賊に兎図縁 当館蔵（一橋徳川家記念室）

出陳リスト :https://rekishikan-ibk.jp/special/post-14898/

開 催 概 要

企画展 「いきもののかたち-一橋徳川家資料のどうぶつたち-」

＜会 期 ＞ 令和８年４月１１日（土）～６月７日（日）

＜休 館 日＞ 4月13日 4月20日 4月27日 5月7日

5月11日 5月18日 5月25日 6月 1日

＜開 館 時 間＞ ９：30～17：00（入館は16：30まで）

＜場 所＞ 茨城県立歴史館（茨城県水戸市緑町２-１-15）

＜ 入 館 料 ＞ 一般 390円/満70歳以上200円(170円)

※( )内は20名以上の団体料金

＜ 入館無料 ＞ 高校生以下、身体障害者手帳等をお持ちの方と付き添いの方１名入館無料

満70歳以上入館無料 ４/３０(木)

＜ 問合せ先 ＞ 茨城県立歴史館 TEL 029(225)4425 FAX 029(228)4277

関 連 行 事

【関連行事】 ギャラリートーク 4月19日（日）、5月2日（土）、5月17日（日）、6月6日（土）

各回14:00～15:00 担当 蔀政人（当館学芸員）

ア ク セ ス・ 駐 車 場

公共交通機関などでお越しの方【JR水戸駅までのアクセス】

＜電車をご利用の場合の所要時間＞

JR東京駅からの所要時間は特急で約1時間です。JR宇都宮駅からは約2時間、JRいわき駅から特急で約1時間です。 ※詳細は、JR東日本でご確認ください。

＜高速バスをご利用の場合の所要時間＞

JR東京駅八重洲南口から約2時間、茨城空港から約40分です。

【JR水戸駅からのアクセス】

＜タクシーをご利用の場合＞ 水戸駅北口から約10分です。

＜バスをご利用の場合＞

水戸駅北口4番バスのりばから「桜川西団地」行きなど偕楽園方面行き乗車約10分、「歴史館偕楽園入口」降車、徒歩２分ほどで到着します。 ※詳細は、茨城交通でご確認ください。

車 で お 越 し の 方【高速道路インターチェンジ・水戸駅から】

常磐自動車道「水戸IC」から約7km、15分です。

常磐自動車道「水戸北スマートIC」から5Kｍ、13分です。

JR常磐線水戸駅（北口）から約3km、7分です。

【駐車場】

敷地内に駐車場を併設しております。本館まで徒歩5分程度です。 動線、および係員の誘導に従ってご利用ください。（大型バス13台 普通車124台 身障者用3台 駐車可） ※駐車場内での盗難や、利用者同士のトラブル等について当館は一切責任を負えませんのであらかじめご了承ください。