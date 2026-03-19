【ホテル長楽館】桜を味わう春限定カフェセレクションを2026年3月20日（金）より提供

株式会社 長楽館春限定メニュー

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、2026年3月20日（金）から4月12日（日）までの期間、館内「デザートカフェ長楽館」にて春限定のカフェメニューを提供いたします。

三月下旬、京都に桜前線が訪れるころ、長楽館に隣接する円山公園では、名勝・円山公園では、「祇園しだれ桜」が見頃を迎え、その後ソメイヨシノへと春の景観が移ろいます。

本企画では、歴史ある洋館で過ごすひとときに寄り添うかたちで、桜の情景を表現したスイーツやドリンクなどをご用意しております。

桜のエクラン

■桜のエクラン

薄紅色の飴細工の球体に、春の味わいを閉じ込めた一品。

球体を割ると、桜餅を思わせるトンカ豆のアイス、甘酸っぱいグリオットチェリー、軽やかなメレンゲ、香ばしいアーモンドのクロッカンが現れます。味わいと食感を幾層にも重ねた、季節限定のシグネチャーデセールです。

単品：2,300円／ドリンクセット：3,100円

桜のレアチーズケーキ

■桜のレアチーズケーキ

なめらかな口どけのレアチーズケーキに、ほのかな桜の香りを添えた逸品。

アーモンド生地にカカオニブ入りクッキー組み合わせることで、やさしいチーズのコクに食感のアクセントを加えています。

単品：1,200円／ドリンクセット：2,000円

桜のウインナーコーヒー

■桜のウインナーコーヒー

淡い桜色に染めたクリームを浮かべた、春限定のウインナーコーヒー。

深煎りのコーヒーと、軽やかな甘みのクリームが調和し、見た目にも春の訪れを演出いたします。

1,300円

■桜を味わうカフェセレクション 概要

【提供期間】2026年3月20日（金）～4月12日（日）

【提供場所】デザートカフェ長楽館（ホテル長楽館内）

【備考】

※各日数量限定につき、なくなり次第終了となります。

※料金はすべて税込表示です。

※写真はイメージです。

関連商品【長楽館BOUTIQUE】

館内「長楽館BOUTIQUE」では、桜や苺など春らしい焼菓子や詰め合わせ商品を販売しております。カフェでの春限定メニューとあわせて、お選びいただける商品もご用意しており、ご自宅および贈答用としてご利用いただけます。

春のパウンドケーキ

■春のパウンドケーキ「桜」(https://www.chourakukan-store.com/?pid=166620874)＆「苺ロイヤルミルクティー」(https://www.chourakukan-store.com/?pid=179485405)

2月21日（土）より春限定のパウンドケーキ2種を販売しております。

「桜」は柚子の酸味をアクセントに加え、桜と柚子の糖衣で仕上げました。

「苺ロイヤルミルクティー」は、アールグレイ香る生地にアッサムの紅茶ガナッシュと苺ジャムを合わせています。

各3,900円

桜のクッキー缶

■春限定 桜のクッキー缶

3月1日（日）より、新作クッキー缶を販売しております。桜・いちご・抹茶・バラなど、春らしい素材を用い、た味わいと食感のバリエーションを一缶に詰め合わせました。季節のギフトにも適した一品です。

3,800円

オンラインストア :https://www.chourakukan-store.com/ホテル長楽館

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟しました。

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されています。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

＊営業日ならびに営業時間の変更の可能性がございます。最新の営業日・営業時間はホームページをご確認ください。

＊上記の内容は発表時のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。