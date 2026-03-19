【DRESSTERIOR】ファッションディレクター干場義雅氏との2026春夏コラボが始動。最先端素材に宿る、究極のこだわりをYouTubeで公開！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社エクスプローラーズトーキョーが展開するメンズ＆レディースのファッションブランド「DRESSTERIOR（ドレステリア）」は、ファッションディレクターの干場義雅氏との2026春夏コラボアイテムを、オンラインストアにて予約開始いたしました。

毎シーズン、即完売のアイテムが続出する『FORZA STYLE』（講談社）編集長・ファッションディレク ターとして知られる干場義雅氏とドレステリアとのコラボレーションがこの春夏も登場。

今回は、干場氏がクリエイティブディレクターを務めるMOVB、K-3Bとの希少なトリプルコラボレー ションが実現しました。

圧倒的な機能性で、この春夏を快適に過ごす気絶級の「究極の日常着」を提案します。

MOVB（モーヴ）とは

現代の多様なライフスタイルにおいて、ビジネス、スポーツ、遊びの境界を越えて自由に楽しむことを目的とし、「Luxury Jersey Wear」という新しい価値観を提案するブランド。

「Duplex Cotton Jersey」は、MOVBが誇る開発力を象徴する、独自の高機能ジャージー素材。

K-3B（ケースリービー）とは

「現代スーツに、超のつく合理性を。」

多様なシーンに対応し、身支度の時間を短縮する、全天候型のセットアップブランド。

世界に誇る日本の合繊産地・北陸のカジナイロン社が持つ最新テクノロジーを投入しています。

【干場義雅×DRESSTERIOR Collaboration 2026SS 展開商品（※一部）】

■【干場義雅×MOVB×DRESSTERIOR】トリプルコラボ セットアップ

Duplex Cotton ジャケット

・価格：\58,300(税込)

・カラー展開：ネイビー

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0051

Duplex Cotton トラウザーズ

・価格：\27,500(税込)

・カラー展開：ネイビー

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0053

■【干場義雅×K-3B×DRESSTERIOR】トリプルコラボ セットアップ

シャツ

・価格：\18,700(税込)

・カラー展開：ブラック

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0014

ハーフパンツ

・価格：\19,800(税込)

・カラー展開：ブラック

・サイズ展開：76 / 79 / 82 / 85

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08625F0053

■【干場義雅×K-3B×DRESSTERIOR】トリプルコラボ MA-１

ブラックMA-1

・価格：\42,900(税込)

・カラー展開：ブラック

・サイズ展開：S / M / L / LL

https://store.world.co.jp/brand/dressterior/item/BR08626S0011

【干場義雅氏 YouTube】

YouTube :https://www.youtube.com/watch?v=fPq-p-wwjBw

【干場義雅氏プロフィール】

株式会社スタイルクリニック代表取締役

『FORZA STYLE』（講談社）編集長

ファッションディレクター

ブランドクリエイティブディレクター

1973年、東京生まれ。三代続くテーラーの息子として生まれ20歳から編集者に。『MA-1』、『モノ・マガジン』、『エスクァイア日本版』の編集を務め、『LEON』や『OCEANS』など数々の人気男性誌を創刊。37歳で独立し、株式会社スタイルクリニックを設立、代表取締役に就任。2013年、船旅を愛する男女誌『Sette Mari（セッテ・マーリ）』の編集長に。現在は、動画を中心に上質なライフスタイルを提案する講談社のウェブマガジン『FORZA STYLE』編集長として活躍中。

【 商品のお取り扱い 】

オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/

全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR085&link_id=085_F_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR085&link_id=085_F_shoplist)

【 About “DRESSTERIOR” 】

英国の伝統的なスタイルとマテリアル。

1920年代のニューヨーク。

イタリアの職人気質や、バランスの良いモダンに潜む遊び心。

単に物では表現出来ない、フランスのエスプリと街並。

それらをMIXした世界観に、今らしさをプラスしたセレクトショップブランド“DRESSTERIOR”

クラシカルな世界観を意識しながら、シーズン毎に世界各国から集められるバイイング商品に加え、

上質なクオリティを大切に、現代のマテリアルで物作りをするオリジナル商品をご提案いたします。

DRESSTERIOR HP https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/(https://store.world.co.jp/s/brand/dressterior/)

DRESSTERIOR Instagram ＠dressterior_official

DRESSTERIOR Facebook ＠dressterior.official

DRESSTERIOR LINE https://lin.ee/sW8zxv

＜会社概要＞

・名称：株式会社エクスプローラーズトーキョー（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/