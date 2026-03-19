【サステナブル消費の拡大】オーストラリア発アイウェア「OTIS」、日本本格上陸

アルコ株式会社

アルコ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：降幡昌弘）は、オーストラリア発のプレミアムアイウェアブランド「OTIS（オーティス）」と日本国内における正規輸入販売代理店契約を締結し、2026年3月19日(木)より全国小売店およびブランドECサイト(https://otiseyewear.jp/)にて本格展開を開始いたします。

■ 市場背景：拡大する“サステナブル×高品質”ニーズ

近年、環境配慮型商品の需要は世界的に拡大しており、日本国内においても「長く使える高品質な製品」や「環境負荷の低い素材」を重視する消費傾向が高まっています。

アイウェア市場においても、単なるファッション性だけでなく、

耐久性

機能性

環境配慮

を兼ね備えた製品への関心が高まっています。

OTISはこうした市場ニーズに応えるブランドとして、日本市場への本格参入を開始します。

■ OTISとは

OTISは、オーストラリア・マーガレットリバーの自然とカルチャーからインスピレーションを受けて誕生したアイウェアブランドです。

「環境への影響を最小限に抑えながら、長く使える高品質な製品を提供する」ことを掲げ、ファッション・サーフ・アウトドア・トラベルといったライフスタイルに適した製品を展開しています。

■ 製品の特長

1. 歪みの少ない“ミネラルガラスレンズ”

全モデルにミネラルガラスレンズを採用。

高い透明度と傷への強さにより、長期間にわたりクリアな視界を維持します。

2. 偏光＋多層構造「L.I.Tレンズ」

反射を抑えた自然な視界を実現し、日常からアウトドアまで快適な使用体験を提供します。

3. 環境配慮素材を使用したフレーム

エコアセテートやエコグラミドなどを採用し、環境負荷の低減と耐久性を両立しています。

■ 日本市場での展開

2026年3月より、全国のセレクトショップおよびアウトドアショップを中心に販売開始予定。

展開概要：

3カテゴリー（STYLE / ACTIVE / ESSENTIAL）

14モデル

48バリエーション

価格帯：24,970円～37,510円（税込）

■ Bコーポレーション認証、サステナビリティへの取り組み

OTISは、ビジネスを世界をより良いものにするのための力として活用するBコーポレーションの認証を受けてています。Bコープ認証企業として、OTISは社会と環境への影響に関する高い基準を満たす企業のグローバル・コミュニティの一員です。OTISは、このゴールド・スタンダードが企業に期待する、従業員、製品、そして地球に対する善の力として、ビジネスを純粋に活用する責任を誇りを持って受け入れています。

■ 今後の展望

日本市場においては、機能性・デザイン性・環境配慮を兼ね備えたブランドとして認知拡大を図り、アウトドアおよびファッション領域における新たなアイウェアの選択肢としてのポジション確立を目指します。