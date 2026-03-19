ふんわり甘い、春いろ「さくらぴよりん」

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、人気スイーツ「ぴよりん」の限定商品「さくらぴよりん」を、2026年3月27日（金）から4月5日（日）までの期間限定で販売いたします。桜の季節を彩る定番として人気の「さくらぴよりん」、そのかわいらしい見た目とふんわりとしたさくらの風味が口いっぱいに広がる味わいで、毎年多くのファンを魅了するこの時期ならではのぴよりんをぜひお楽しみください。

限定商品「さくらぴよりん」

名古屋コーチン卵を使用した濃厚なプリンの下に、やさしい甘さのさくら餡のもちもちジュレをしのばせ、さくら風味のババロアで包み込みました。ほんのりピンク色のさくら風味クラムとスポンジが春らしさを引き立て、頭にはさくらの形のチョコレートをあしらいました。さくらの風味をたっぷりと詰め込んだ、見ても食べても春を感じるぴよりんです。

販売店舗について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/168_1_ce602c0a771c2041b1673e19c261e927.jpg?v=202603191051 ]

ぴよりんshop

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/168_2_c22f79267f78c48867d619adf076aded.jpg?v=202603191051 ]

ぴよりんshopアトリエ店

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/168_3_67b1bcb80cb44c9941e091afda082f76.jpg?v=202603191051 ]「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

2026年6月には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

「ぴよりん」公式 HP・SNS

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/168_4_ffd45dcebf98e15fa26a48d5499dbd0f.jpg?v=202603191051 ]

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。