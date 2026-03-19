“SDGs＆DX”の最先端ホテルランドリー！システムアップデートによる「お問い合せボタン」表示でフロントスタッフの負担軽減を促進

株式会社wash-plus

“洗剤を使わない洗濯”＆DXの最先端ホテルランドリーを展開する株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)が、ホテルランドリー「wash+ Comfort」のシステムアップデートを行いました。操作画面に「お問い合せボタン」を新設し、利用者の利便性向上とフロントスタッフのさらなる負担軽減を目指します。

採用事例・お問い合わせ :https://wash-plus-c.jp/

システムアップデートで“進化するランドリー”、ホテルの省力化・省人化に貢献

ウォッシュプラスの展開するホテルランドリー「wash+ Comfort」は、洗濯機・乾燥機に、ランドリー専用システム「smart laundry for HOTEL」を標準搭載しています。

洗濯・乾燥機器は置いた後に機能が劣化していきますが、「wash+ Comfort」は、導入後もシステムアップデートで利用者・管理者双方の利便性向上に常に対応。“進化するランドリー”として好評です。

新たな導線で気軽に自分で解決、フロントへの問い合わせ軽減を促進

今回のアップデートで、操作画面に目立つピンク色の「お問い合わせボタン」を新たに設置。どの画面に遷移しても常にボタンが表示されます。

利用者が不明点を感じた際に、スムーズに、多言語チャットボットや専用コールセンターについて確認し連絡することができます。

これまで以上に分かりやすい導線を作ることで、フロントへの問い合わせ軽減を更に促進します。

・タブレット端末設置施設

端末操作時の画面右上に表示。利用者が決済等で自身のスマートフォンを操作する際にも画面右上に表示。

・タブレットレス運用施設

利用者がQRコード読取後に操作するスマートフォン画面右上に表示。

ホテルスタッフの現場の声から生まれたランドリー「wash+ Comfort」

導入事例：ホテル京阪 ユニバーサル・タワー（大阪府大阪市）

全国で急速に導入が進む最先端ホテルランドリー「wash+ Comfort」は、2022年にホテルスタッフの声を反映し開発されました。

オーバーツーリズムで対応急務の人手不足や現場スタッフの手間軽減・省人化、長期滞在ゲスト増加によるランドリー需要急増への速やかな対応を実現し、SDGsの10項目を達成して施設の価値向上に貢献します。

★合成化学物質ゼロ・香料ゼロでアレルゲンフリー、ホテルの香りやコンセプトを損なわない

★節水効果や排水汚染軽減で水資源保全に貢献、SDGsを推進

★キャッシュレス決済標準搭載で両替対応ゼロを実現

★多言語設定済みでインバウンドゲストへの対応軽減

★売上・稼働管理のオンライン化でランドリー管理の手間を圧倒的に軽減

システムアップデートが常に行われ、「進化するランドリー」としても好評をいただく、最先端のホテルランドリーが、お困りごと解決とブランド力向上への貢献を同時に叶えます。

株式会社wash-plus 宿泊施設向けランドリー「wash+ Comfort」サービスページ

https://wash-plus-c.jp/

ホテル向けにカスタマイズされたランドリー専用IoTシステム smart laundry for HOTEL

マルチ決済端末導入でキャッシュレス決済がさらに便利に

「Smart Laundry」は、2017年に発表したコインランドリー専用のIoTシステムで、全国400店舗での導入を突破、連動するアプリは60万ダウンロードを突破しました（2025年10月時点）。

時代のニーズに応えながら、他店への優位性・差別化を確保するツールとして、コインランドリー経営を支援しています。

「wash+ Comfort」向けには、ホテル・旅館の宿泊ゲストが使いやすいように、アプリレス仕様に変更。多言語表示や、マルチ決済端末導入でのキャッシュレス決済の強化、洗濯物放置問題対策に向けた機能追加などの専用カスタマイズがされており、導入施設の意見を取り入れアップデートし続けています。

利用者・施設の双方に寄り添い、「あったら便利」「あると嬉しい」をITの力で実現しています。

採用事例・お問い合わせ :https://wash-plus-c.jp/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。

・2025年に国際的な企業認証「B Corp」の認証企業に。社会的および環境的なインパクトについて高い基準を満たすグローバルなビジネスコミュニティの一員として、ビジネスの持つ力でより良い社会実現へ更に貢献。