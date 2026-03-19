pamxy、ネタ切れを防ぐ「YouTube企画立案フレームワーク」を本日無料公開。同時に自社メディア連載第4弾『再生されるネタ探しのコツ』を解禁

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援事業を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のYouTube活用における最大の壁である「企画立案」を支援するため、独自の「YouTube企画立案フレームワーク」の無料配布を開始いたしました。

あわせて、自社メディア「marke-driven」にて展開中のYouTube運用ノウハウ連載において、第4弾コンテンツとして『YouTube動画の企画書テンプレート！書き方を徹底解説』を公開したことをお知らせいたします。

継続的に魅力的な企画を生み出す能力は、チャンネルを成功させる上で不可欠なスキルです。本資料の活用により、属人化しやすい企画業務を仕組み化し、安定したチャンネル運営を支援いたします。

◼︎「YouTube企画立案フレームワーク」公開の背景

「YouTubeを始めたものの、何を作ればいいか分からない」「数本でネタが尽きてしまった」という悩みは、多くの企業担当者が直面する課題です。

再生される動画には「トレンド性」「網羅性・専門性」「独自性」の3要素が不可欠ですが、これらをバランス良く組み合わせるには体系的なアプローチが必要です。

弊社がこれまで多くの企業様をご支援する中で培ってきた、リサーチから具体的な形（企画書）に落とし込むまでのプロセスを広くご活用いただくため、この度のフレームワーク公開に至りました。

【無料配布：YouTube企画立案フレームワーク】

https://drive.google.com/file/d/1liG3dgoZKcKvo-LE2wxtz2RSgU5kNNvo/view?usp=sharing

◼︎連載第4弾：もうネタ切れしない！「再生される企画」の設計図を公開

今回公開したフレームワークを最大限に活用するための具体的なステップを、連載第4弾記事として詳述しています。

記事内では、競合分析やサジェストキーワードを活用したYouTube内外でのリサーチ術から、チーム内での共有をスムーズにし動画のクオリティを向上させる「企画書」の書き方までを網羅しています。

【解説している企画立案のポイント（一部抜粋）】

- 再生される3大要素： 視聴者の関心を引く「トレンド・網羅性・独自性」の組み合わせ方。- 実践的リサーチ術： YouTube内のサジェストキーワード活用や、Q&Aサイト・SNSを用いたニーズ調査。- 企画書の基本項目： ターゲット視聴者、企画意図、構成案など、制作効率を格段に高める必須5項目。- アイデアの発想法： 書籍の目次や日常の疑問から企画の種を見つける習慣化のコツ。

詳細はこちら：https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-proposal/

◼︎今後の連載予定

本連載では、今後もYouTubeの企業活用に関する実践的なノウハウを継続的に発信してまいります。

下記はYouTubeの戦略策定や外部支援の選び方について検討している企業様にとって、有益な参考資料となります。

▼関連コンテンツ

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/btob/

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/consultant-company/

https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/

◼︎pamxyでは一気通貫のYouTube支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせたYouTube運用支援を提供しています。

コンサルティング・動画制作・投稿管理・分析改善までをワンストップで対応し、成果につながるチャンネル運営を支援します。

- 自社だけでは限界を感じている- 動画制作後のPDCAが回らない- 継続的に成果を出す体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

YouTube運用代行サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/youtube

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp