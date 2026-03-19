3月26日（木）発売！『MY LINE 東京時刻表』2026年版首都圏大改正号！3月14日（土）ダイヤ改正の最新情報を完全収録！

株式会社 交通新聞社『MY LINE 東京時刻表』2026年版首都圏大改正号

株式会社交通新聞社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：伊藤嘉道）では、2026年3月14日（土）に実施された首都圏の鉄道事業者各社の最新ダイヤ改正情報を完全収録した『MY LINE 東京時刻表』を3月26 日（木）に発売します。

最新のダイヤ改正時刻、運賃・料金、改正概要を掲載！

首都圏100kmエリアの鉄道事業者各社のダイヤ改正最新情報のほか、今改正のポイントをまとめた「首都圏ダイヤ改正概要」も掲載しています。鉄道旅の計画にぜひご活用ください。

【ダイヤ改正実施会社】

★2026年3月14日（土）改正

伊豆急行、小田急電鉄、小田急箱根、関東鉄道、小湊鉄道、埼玉高速鉄道、埼玉新都市交通（ニューシャトル）、相模鉄道、ＪＲ東海、ＪＲ東日本、西武鉄道（※）、千葉都市モノレール、東急電鉄、東京パノラマライン（東京モノレール）、東京メトロ（東京地下鉄）、東京臨海高速鉄道、東武鉄道、東葉高速鉄道、都営地下鉄（東京都交通局）、ひたちなか海浜鉄道、富士山麓電気鉄道、横浜高速鉄道、横浜シーサイドライン

（※）西武鉄道はダイヤ一部変更

★2026年4月1日（水）改正

宇都宮ライトレール

巻頭特集は2本立て！「新車両図鑑2026」・「首都圏ダイヤ改正概要」

【特集1】「新車両図鑑2026」

2026年も各鉄道会社から続々と登場する新たな車両に注目！ 「ひだまりスペース（大型フリースペース）」を設置した京王電鉄の新型通勤車両「2000系」をはじめ、西武鉄道「L00系（れおけい）」や江ノ島電鉄「700形」など、デザインの特徴やこだわりの内装等を紹介します。

京王電鉄 2000系

【特集2】「首都圏ダイヤ改正概要」

首都圏の主な鉄道会社の改正概要を紹介します。

【商品情報】

書名：『MY LINE 東京時刻表』2026年版⾸都圏大改正号

発売日：2026年3月26日（木）

定価：1,375円（税込）

雑誌コード：03842-04

https://www.kotsu.co.jp/products/details/018007.html

各種時刻表も好評発売中！

3月14日（土）に実施されたＪＲ東日本の運賃改定の最新情報を掲載！『ＪＲ時刻表』『コンパス時刻表』2026年4月号、『文字の大きな時刻表』2026年春号、『小型全国時刻表』2026年版も好評発売中！

『ＪＲ時刻表』2026年4月号『コンパス時刻表』2026年4月号『文字の大きな時刻表』2026年春号『小型全国時刻表』2026年版

【商品情報】

書名：『ＪＲ時刻表』2026年4月号

発売日：2026年3月19日（木）

定価：1,500円（税込）

雑誌コード：05311-04

https://www.kotsu.co.jp/products/details/016579.html

書名：『コンパス時刻表』2026年4月号

発売日：2026年3月19日（木）

定価：990円（税込）

雑誌コード：03841-04

https://www.kotsu.co.jp/products/details/018078.html

書名：『文字の大きな時刻表』2026年春号

発売日：2026年2月25日（水）

定価：1,265円（税込）

雑誌コード：03842-03

https://www.kotsu.co.jp/products/details/018045.html

書名：『小型全国時刻表』2026年版

発売日：2026年3月13日（金）

定価：770円（税込）

雑誌コード：05312-03

https://www.kotsu.co.jp/products/details/018006.html

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交通新聞社 時刻表編集部（jrzikoku@kotsu.co.jp）



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