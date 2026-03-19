マインドフルネスに基づくEQ開発プログラム「サーチ・インサイド・ユアセルフ（SIY）」が国際コーチ連盟（ICF）の継続学習プログラム（CCE）に認定

一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート

一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュート（以下、MiLI）が提供する、マインドフルネスに基づくEQ開発プログラム「サーチ・インサイド・ユアセルフ（以下、SIY）(https://mindful-leadership.jp/siy/)」が、このたび国際コーチ連盟（ICF）の継続コーチ専門教育（CCE：Continuing Coach Education）プログラムとして認定されたことをお知らせいたします。

左：サーチ・インサイド・ユアセルフ（SIY）のタイトルスライド、右：ICFのCCEロゴ付与されるCCE単位の詳細

本プログラムを修了することで、ICFの認定資格（ACC/PCC/MCC）保持者は、更新に必要な継続学習単位として合計18時間を取得することが可能となります。

以下の単位が付与されます。

- パーソナル・デベロップメント（Personal Development）：12時間- コア・コンピテンシー（Core Competencies）：6時間背景：コーチに今、なぜ「SIY」が必要なのか

複雑性が増す現代社会において、コーチには単なる「スキルの提供」以上に、クライアントの変容を支える「コーチ自身のあり方（プレゼンス）」が問われています。

SIYは、脳科学に基づいたマインドフルネスと感情知能（EQ）を組み合わせた、世界標準のリーダーシップ・プログラムです。今回、ICFよりCCE認定を受けたことは、SIYのカリキュラムがコーチとしての専門性を高め、クライアントとの信頼関係を築くための「自己基盤」を強化する上で極めて有効であることを示しています。

コーチがSIYを学ぶ「3つの意義」

コーチがSIYを習得することは、ICFが定義する「核心的コンピテンシー（Core Competencies）」の体現に直結します。

- 「コーチの存在感（Coaching Presence）」の安定 マインドフルネスの実践により、自身の感情や思考を客観視する力（自己認識）が高まります。これにより、セッション中に何が起きても揺るがない、マインドフルな存在感を養うことができます。- 「積極的傾聴」を支える共感スキルの向上 神経科学に基づく共感・コンパッションのトレーニングを通じて、クライアントの言葉の裏にある感情やニーズをより深く、ニュートラルに察知する共感スキルを磨きます。- コーチ自身の「自己基盤（Self-Foundation）」の確立 「パーソナル・デベロップメント」の12時間に象徴されるように、コーチ自身が自分自身をマネジメントし、レジリエンス（回復力）を高めることで、より長期的に、質の高いコーチングを提供し続ける土台を築きます。





MiLI代表理事・荻野淳也のコメント

「生成AIが私たちの生活、産業構造を根本から変革している真っ只中の現在、AIでは代替できない人間中心スキルの必要性が今年１月のダボス会議の報告書で提示されました。人間中心スキルの最たるスキルがEQ（感情知性：エモーショナルインテリジェンス）です。SIYでは、EQの理解のみならず、日々のプラクティスの実践で養う気づきを通じた、日々の言葉と行動を通して、他者との真に価値のある関わりを体現することを目指します。常に進化し続けることを目指すコーチこそ、自分のOSが根本から書き換わる（アップグレード）体験をぜひSIYで実現してください」



MiLI理事兼MBCCファウンダー・吉田典生のコメント

「注意力の使い方次第で、世界の見え方が違ってくる。これは認知心理学者、アン・トリーズマンの言葉です。自分への注意、相手への注意、ふたりの関係性や空間への注意。そしてコーチングの話題を取り巻く職場、社会、世界への注意。マインドフルネスという言葉を使っていようが、いまいが、私が出会ってきた本物のコーチは、例外なく熟達した注意力の使い手です。SIYで磨くことのできる基盤は、コーチにあったほうが良いものではなく、なくてはならないものだと思います。」

サーチ・インサイド・ユアセルフ（SIY）とは

『サーチ・インサイド・ユアセルフ』チャディー・メン・タン著（英治出版）

SIYは世界標準のマインドフルネスに基づくEQ開発プログラムです。

科学的根拠に基づき、自己認識、自己管理、モチベーション、共感、リーダーシップの5つの要素を軸に、パフォーマンスの向上とウェルビーイングの両立を目指します。世界60か国、17言語で展開されており、MiLIは日本におけるリーディングパートナーとして本プログラムを提供しています。

開催概要（2026年7月期）

■講座日程：

・Day1：7/19（日）9:00-17:00

・Day2：7/20（月）9:00-17:00

・修了ウェビナー：8/23（日）9:00-10:00



■担当講師：

・荻野淳也

・木蔵シャフェ君子



■会場：

・品川近郊



■お申込み：

https://mindful-leadership.jp/siy/



本件に関するお問い合わせ先

■一般社団法人マインドフルリーダーシップインスティテュートについて

・所在地：東京都港区南青山３－１５ー９ MINOWA表参道３F

・代表者：荻野 淳也

・事業内容：マインドフルネスに基づくEQリーダーシップ開発など

・ウェブサイト：https://mindful-leadership.jp/

・お問い合わせ先：mili@mindful-leadership.jp（窓口：中村）