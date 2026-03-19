【ごちそう本舗】2026年2月度 売上ランキングトップ3を発表。第1位はハレの日を彩る「特大イセエビ テルミドール」に決定！

株式会社サンク

株式会社サンク（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役：香藤 紘一）が運営する、厳選食材の通信販売サイト「ごちそう本舗(https://gochisou-hompo.com/)」は、2026年の2月間売上ランキングTOP3を発表いたします。

2月の「ごちそう本舗」は、バレンタインの特別なディナーや、寒さを忘れるような温かいホームパーティーなど、大切な方とテーブルを囲むシーンでたくさんご利用いただきました。 特に、贅沢な気分を味わえる「伊勢海老（イセエビ）シリーズ」が非常に高い支持を集め、食卓に華やかな彩りをお届けすることができました。 それでは、2026年2月の人気ランキングを掲載します。

伊勢海老・オマール海老のテルミドール通販なら「ごちそう本舗」

婚礼料理やパーティーシーンを彩るオーダーメイド食材を、全国の格式高いホテル・レストランへ提供しております。一般の市場には流通しない希少な食材ゆえ、これまでは「特別な場所」でしか味わえない逸品でした。転機となったのは、披露宴などで当店のロブスター料理（テルミドール・グラタン等）を口にされたお客様からの「個人で購入したい」というお声です。その想いにお応えし、皆様の食卓へ直接お届けしています。

2026年2月「ごちそう本舗」売上ランキング TOP3

2026年2月度の売上ランキングトップ3です。

【第1位】【大満足のサイズ感】大きい イセエビ テルミドール 2食セット

不動の1位は、圧倒的な存在感を誇る伊勢海老のテルミドール！2月度の売上全体の約19%を占め、堂々の第1位となりました。「せっかくの記念日だから、一番良いものを」というお客様の想いに応え、2月も多くの方に選ばれました。227件ものレビューをいただきながら、★4.49という高い評価を維持し続けているのは、皆さまがそのサイズと味に満足してくださった証です。バレンタインのメインディッシュとしても、最高の彩りを添えてくれました。

▶︎【大満足のサイズ感】大きい伊勢海老(イセエビ)テルミドール 2食セット(https://gochisou-hompo.com/products/iseebi-2)

【第2位】【焼き調理済み！温めるだけ】大きいイセエビテルミドール2食セット

第1位の姉妹商品として人気を集めるのが、焼き調理済みタイプのイセエビ テルミドールです。プロの火入れによる美しい焼き目がついた状態でお届けするため、ご家庭では解凍してオーブンやトースターで温めるだけ。売上全体の約15%を獲得し、オーブンをお持ちでない方や、より手軽に楽しみたい方から高い評価を得ています。

▶︎【焼き調理済み！温めるだけ】大きい伊勢海老(イセエビ)テルミドール 2食セット(https://gochisou-hompo.com/products/iseebi-2-yaki)

【第3位】【そのまま焼くだけ！】オマール海老(ロブスター)バーベキューセット

旬の最高品質カナダ産オマール海老を、面倒な下処理不要で手軽にお楽しみいただける大容量セットです。売上全体の約9%を占め、春のアウトドアシーズンに向けた準備として、いつものBBQを非日常的な空間へと格上げするアイテムとして支持を集めました。圧倒的なボリュームと存在感があり、約400gの特大オマール海老を贅沢にハーフカットし、計6食分（合計たっぷり1.2kg）をセットにいたしました。網の上で焼き上がる姿は写真映えも抜群で、パーティーの主役として食卓を華やかに彩ります。

▶︎【そのまま焼くだけ！】オマール海老(ロブスター)バーベキューセット(https://gochisou-hompo.com/products/homard-bbq)

ランキング集計概要

集計対象：「ごちそう本舗 楽天市場店」で取り扱う全商品

集計期間：2026年2月1日～2026年2月28日

集計方法：期間中の受注件数・販売個数（キャンセル分を除く）に基づき自社集計

評価データ：上記期間中にお客様より投稿されたレビューの平均値（2026年3月3日時点）

2月合計：販売個数112個

株式会社サンク：厨房のソリューションパートナーとして

株式会社サンクは、ホテル・レストラン・結婚式場などのプロフェッショナルな現場に向けた業務用卸事業を原点とする「厨房のソリューションパートナー」です。人手不足の解消やオペレーションの効率化、顧客満足度の向上に貢献する食材・メニューを長年にわたりご提案してまいりました。

この業務用で培った商品開発力と調達力を活かし、一般のお客様にも本格的な味をお届けしたいという想いから誕生したのが、通販ブランド「ごちそう本舗」です。今回ランキング入りした商品はいずれも、プロの現場で磨かれた品質と「温めるだけ」「解凍するだけ」の簡便性を両立したものばかりです。

業務用についても、同等の品質・簡便性を備えた商品ラインナップを幅広くご用意しております。付加価値の高いメインディッシュや食材をお探しの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【株式会社サンクへのお問い合わせはこちらから(https://thank.co.jp/company)】

会社概要

商号 ： 株式会社サンク(https://thank.co.jp/)

代表者 ： 香藤 紘一

所在地 ：〒435-0028 静岡県 浜松市 中央区飯田町３６６－１

事業内容： 食品の通信販売、業務用食材の卸売、メニュー開発支援

URL ： https://thank.co.jp/

通販サイト： https://gochisou-hompo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンク 広報担当：片山

電話番号：053-460-3678

メールアドレス：info@thank.co.jp