雨・砂埃のある屋外現場でも、確実に情報を届ける防水・防塵対応のデジタルサイネージ「アウト・ビジョン」が登場

株式会社ナヴィック

株式会社ナヴィック（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：杉浦浪男）は、

防水・防塵（防砂）性能を備えたデジタルサイネージ「アウト・ビジョン」のレンタル提供を3月より開始いたします。

「アウト・ビジョン」は、雨天や砂埃が発生しやすい屋外環境でも安定して使用できる設計を採用。

建設・土木現場、屋外イベント、施設入口など、過酷な環境下での情報発信を想定したサイネージ製品です。

■商品の特徴とメリット

▲Out・Vision

屋外での情報掲示は、

天候の変化や砂埃、設置場所の制約など、多くの課題を抱えています。

アウト・ビジョンは、

防水・防塵性能と高い視認性を両立することで、

紙掲示や仮設看板に代わる、安心して使える屋外デジタルサイネージです。

1．屋外使用を前提とした防水・防塵（防砂）設計

雨や砂埃の影響を受けにくく、

工事現場や屋外スペースでも安定した運用が可能です。

2．屋外でも見やすい高輝度表示

直射日光下でも視認性を確保し、

注意喚起や案内情報を確実に表示できます。

3．バッテリー運用にも対応（※要相談）

商用電源が確保しづらい現場でも、

弊社バッテリー製品と組み合わせた運用が可能。

設置環境に応じた構成については、個別にご相談を承ります。

■仕様

サイズ：32インチ

解像度：1920×1080

輝度：2600cd/ｍ2

付属品：リモコン、USBハブBOX

■ 使用シーン

建設・土木現場…工事内容掲示、安全注意喚起、近隣向け案内

屋外イベント・展示会…案内表示、誘導サイネージ、注意事項掲示

施設・敷地入口…屋外設置による利用案内、臨時情報の表示

■提供開始

2026年3月

■製品情報・販路

https://www.navic-inc.jp/outvision

チラシPDF(https://d41dfc13-755d-4f5e-b518-183e53ff52ab.filesusr.com/ugd/1acd9c_823a7c1e3bd148abb6134d1cdd600f4a.pdf)

■お問い合わせ先

株式会社ナヴィック クリエイト事業部

〒457-0024 愛知県名古屋市南区赤坪町180

TEL：052-602-7771 (平日 9:00-17:00)

mail：create-pr@navic-inc.jp

HP：https://www.navic-inc.jp/

以上