【スマイルホテル】ブランドロゴマークを刷新！創立20周年を機に、新たなブランドアイデンティティを確立

株式会社ホスピタリティオペレーションズ

全国でホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園などのホスピタリティ事業を展開する株式会社ホスピタリティオペレーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中章生）が運営する宿泊主体型ホテルチェーン「スマイルホテル」は、昨年の創立20周年という大きな節目を機に、次の20年、さらなる未来へ向けたブランドの再構築（リブランド）を進めてまいりました。このたび、その一環として、長年お客様とともに育んできました「スマイルホテル」の象徴であるロゴマークを刷新し、新たなブランドアイデンティティを確立することといたしましたので、お知らせいたします。

スマイルホテル新旧ロゴマーク

スマイルホテルは2006年の誕生以来、“笑顔”をブランドの象徴として、多くのお客様に親しまれてまいりました。このたびのリブランドは、これまでの20年で培ってきた信頼と価値を大切にしながら、次の20年、さらなる未来に向けてブランドを進化させることを目的としております。社会やライフスタイルの変化に伴い、お客様のニーズも多様化しています。その中で、より幅広い層に愛され、より選ばれるホテルブランドとなるため、新たなブランドアイデンティティを確立することといたしました。

新ロゴマークに込めた想い

四葉をモチーフにしたSmile Hotelのブランドマークは、「笑顔を織り出す場所」でありたいという想いを象徴しています。お客様・従業員・地域・社会という四者がつながり、幸せが循環していく関係性を表現しています。過度な装飾ではなく、誰にとっても心地よい“スタンダード” な安心感と、親しみやすく温かい“フレンドリー” な印象を大切にしたデザインです。私たちがこれまで大切にしてきた「あたりまえを丁寧に重ねる」という価値観を、より洗練されたかたちで可視化し、日常に寄り添いながら、人と人をつなぎ、笑顔を生み続ける存在でありたいという願いを込めています。

ブランドストーリー

あしたを もっと スマイルに

笑顔は、世界のどこにいても変わらない、

あたたかさとおもてなしのシンボルです。

スマイルホテルは、その力を信じ、

まっすぐな挨拶と心をこめた言葉、

心地よく整えられた空間でお客さまをお迎えしてきました。

「あたりまえ」を一つひとつ丁寧に重ねることで

生まれる安心とぬくもり。

その確かさこそ、私たちのいちばんの価値です。

お客さまの笑顔を原動力に、

これからも変わらぬ想いで、

あたたかいおもてなしを紡いでいきます。

これまでの“スマイルマーク”について

長年愛されてきた現在の“スマイルマーク”は、これまでの感謝を込め、今後もブランドの大切なアイコンとして様々な場面で活用してまいります。あわせて、本リブランドに伴い、従来のデザインをベースに細部をブラッシュアップした新たな“スマイルマーク”へとバージョンアップしました。これからも新ロゴマークとともに、スマイルホテルのブランドアイデンティティを象徴する存在として、大切に運用してまいります。

今後の展開について

新ロゴマークは、看板・サイン、館内印刷物、公式ホームページ等へ、順次展開してまいります。移行期間中は新旧ロゴマークが混在する場合がございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。スマイルホテルはこれからも、安心・快適な滞在環境の提供を通じて、地域社会に根ざし、多くのお客様に選ばれ続けるホテルブランドを目指してまいります。次の20年へ向けた新たな一歩に、ぜひご期待ください。

株式会社ホスピタリティオペレーションズについて

［会社名］ 株式会社ホスピタリティオペレーションズ

［所在地］ 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16

［代表取締役］ 田中 章生

［設 立］ 2005年7月22日

［主要な事業内容］ ホテル、旅館、グランピング、スキー場、ゴルフ場、飲食事業、保育園

［公式サイト］ https://www.hospitality-operations.co.jp/