【Makuake終了間近】創業150周年を迎える老舗メーカートンボ学生服が挑むゴルフウエア「VICTORY GOLF」

株式会社トンボ

学校制服・体育着の製造・販売を行う株式会社トンボ(岡山県岡山市厚生町二丁目2-9、代表取締役社長：藤原竜也)は、ゴルフウエア「VICTORY GOLF(ビクトリー ゴルフ)」を応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて販売中。先行販売開始直後からたくさんのゴルファーの方々にご支援をいただき、現在目標金額の146％を達成。本プロジェクトは、2026年3月30日に終了を迎えます。お得に入手できる最後のチャンスを、広くお知らせいたします。

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/tombow/

応募期間：2026年2月5日～2026年3月30日

お届け予定：2026年5月末までにお届け

■なぜトンボ学生服がゴルフウエアを作るのか

多くのゴルフウエアはファッション性が優先され、「生地の摩擦音」「突っ張り」「天候による重みの変化」といった微細なノイズが、ゴルファーが求める「いつもの動き」を無意識のうちに狂わせていました。

そこで、過酷な運動環境で日々着用し、3年間サポートし続ける「体育着」に着目し、その耐久性と動きを妨げない軽量・ストレッチ性能を存分に活かしたウェアを開発しました。

■高機能オリジナル素材PISTEX001の特徴

累計800校と多くの学校様に採用いただいているトンボの体育着素材で人気の高い「脱ジャージ」の新素材です。

風に強い

通気度10cc以下の防風性

風を通さないので、衣服内の温かい空気が逃げず、冷たい外気も通しません。

快適な着心地

従来の体育着の素材の40％軽量化に成功。

また、従来の体育着の半分以下の容量の為、ラウンド中に身体が温まれば脱いでコンパクトに収納できるので、邪魔にならずシワにもなりにくいです。

撥水素材

洗濯しても変わらない撥水機能。

小降りの雨にも対応可能で急な雨でもバッグからサッと取り出し雨をはじき、身体の冷えを防止できます。

ノイズレス設計

シャカシャカしにくい設計で、衣服の擦れを軽減。

ドライバーやパターでのウェアの擦れる音を減らし、スイングに集中できます。

静電気対策

冬場の静電気のバチバチを軽減する、制電糸を使用しています。

衣服に生じる静電気、着用時のまとわりつきを軽減します。

■支援者の声（応援コメントから抜粋）

・流行に流されないオールディーズな柄に興味を持ちました。成功されポロシャツ・パンツにと展開されることを祈っております。

・着用してラウンドするのが楽しみです♪

■お得なリターン情報

現在Makuake超早割り価格として下記プランで販売中となります。

◯超早割20％OFF：14,080円（税込）

・40着限定：株式会社トンボ創業150周年、オリジナル記念タータン柄

・160着限定：ハウンドトゥース柄

■アイテム詳細

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107733/table/21_1_21fb019a561315df9159706b3e7fcbae.jpg?v=202603191051 ]

会社名： 株式会社トンボ

所在地： 岡山県岡山市北区厚生町二丁目 2 番 9 号

代表取締役社長： 藤原 竜也

創業： 1876 年

設立： 1924 年

URL： https://www.tombow.gr.jp/

事業内容： スクールウエア、スポーツウエア、介護／メディカルウエアなどの企画／製造／販売を行うユニフォームの総合メーカー