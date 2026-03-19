「在宅医療フロンティア プロジェクト2040」始動。桜十字グループ×ゆうの森、日本発の世界モデルを目指してーこれからの看取りのあり方を全国へ。

株式会社桜十字

「人生100年時代の生きるを満たす。」をミッションに、ウェルビーイング・フロンティアを目指す桜十字グループ（以下、桜十字）は、医療法人ゆうの森（以下、ゆうの森）との戦略的統合に基づき、「在宅医療フロンティアプロジェクト2040」を本格始動いたします。本プロジェクトは、在宅医療の“質”を構造化し、医療者と患者さま双方のWell-beingを実現する、社会インフラ創造プロジェクトです。

背景：2040年問題と、「看取り」という問い

2040年、日本の年間死亡者数は約168万人（※1）に達すると推計されています。 85歳以上人口がピークを迎える一方、医療・介護の担い手は減少していく未来がすぐそこにあるのです。しかし、真に問われているのは単に「病床が足りるか」ではありません。

人生の結びを、どこで、どのように迎えるのか。在宅医療は今、「治療の延長」ではなく、その人らしい「人生の結び方」を支える社会機能へと進化することが求められています。これまで日本の在宅医療は、「患者さま第一」とした志ある医療者の専門性と献身によって支えられてきました。一方で、24時間体制の維持、属人的実践への依存、制度対応、経営、DX推進など、その負荷は年々増大しています。今、必要なのは、「志に依存する医療」から、「志を守れる構造」への転換なのです。

そこで、私たちが立ち上げたのが「在宅医療フロンティアプロジェクト2040」。ゆうの森が25年かけて磨き上げた「人生に寄り添う医療」という思想と実践知を“タテの糸”、桜十字の全国ネットワークと経営基盤を“ヨコの糸”として編み上げることで、その価値を持続可能な社会インフラへと昇華させる挑戦です。想いと組織力を掛け合わせることで、医療者が志を全うできる環境を整えながら、質の高い在宅医療を日本全国へと広げていきます。2040年というターゲットイヤーに向けて、満たされた「人生の結び方」に寄り添う医療を社会の標準装備へ。そして、たんぽぽの綿毛のようにやさしい看取りを、桜の咲くこの国のすべての街へ届けてまいります。

在宅医療フロンティアプロジェクト2040：「人生の結び」を支える、心・技・体の三位一体モデル

質の高い在宅医療のノウハウを「心・技・体」の三位一体モデルに。満たされた「人生の結び方」を届ける、これからの未来に必要不可欠な在宅医療の支援事業として全国へ展開して参ります。

【心：Mindset】「どう診るか」から「どう生きるか」へ

医療の中心をDoing（治すこと）からBeing（在り方）へ。患者さま一人ひとりの人生の物語（ナラティブ）を尊重し、医療が物語を支える存在となる。その思想を全国へ共有します。ゆうの森が培ってきた実践知を、医療者の「道標（Compass）」として実装し、志を持ち続けられる文化を育みます。

【技：Skillset】看取りの質を可視化し、継承する。

在宅医療における患者満足度やケアの質を可視化する指標「Home Medical Standard」の策定を進めます。本指標を基盤に、これまで感覚や経験に委ねられがちだった在宅医療の「質」を構造化し、ゆうの森が長年培ってきた実践知を体系化します。さらに、その知見を教育・研修プログラムへと展開することで、質の再現性を高め、次世代へと確実に継承します。

【体：Team Asset】疲弊しない医療システムの構築

「在宅医は休めない」という常識を変えます。ICT活用とグループ横断のバックアップ体制により、24時間365日の診療をチームで支える仕組みを構築。制度対応、事務、経営、DXを統合的に支援し、医療者が本来向き合うべき時間を守る。その持続可能性を支える基盤こそが、私たちのいう「体（サステナブルなTeam Asset）」です。

推進エンジン：「在宅医療推進室」の設置

本プロジェクトの司令塔として、グループ内に「在宅医療推進室」を設置します。思想を掲げるだけでは終わらせない。現場へ、全国へ、社会へ実装する実行部隊です。

01｜つなぐ

志を共にする医療機関と連携し、「孤軍奮闘」から「面」の体制へと再編します。

02｜ 育てる

ゆうの森メソッドを体系化し、再現性のある教育

プログラムとして展開。在宅医療の質を持続的に

高めます。

03｜集める

桜十字グループの採用力とネットワークを活かし、多職種の確保とキャリア支援を推進。志ある人材が在宅医療の現場に集い、長く活躍できる環境を整えます。

04｜ 支える

診療報酬算定支援やバックオフィス統合により制度対応や事務負担を軽減し、医療者が「患者さまと向き合う時間」を守ります。

05｜伸ばす

AI・デジタル活用により、質の高度化と経営の安定を実現します。

今後の展開：私たちと一緒に未来の在宅医療を創りませんか？

本プロジェクトは、志を共にする医療者との対話から始まります。現場研修、開業支援、既存クリニック伴走、DX推進まで、理想を持続できる環境づくりを包括的に支援します。その第一歩として、対話と体感の場となるセミナーを開催します。

▶在宅医療のフロントランナーが集結する「キャリアセミナー」の開催

全国の在宅医療をリードする3名の医師が一堂に会し、これからの時代に求められる「質の高い在宅医療」の実践と運営ノウハウを共有します。

【登壇】

永井 康徳 氏

（医療法人ゆうの森 理事長）

紅谷 浩之 氏

（医療法人オレンジグループ 理事長）

市橋 亮一 氏

（医療法人かがやき 理事長）

【日程】

A日程：4月18日（土）13：00～15：20

（東京AP新橋5階またはオンライン）

B日程：5月9日（土）14：00～16：00

（名古屋コンベンションホールまたはオンライン）

【参加申込】

お申し込みはこちら(https://3ecc7d38.form.kintoneapp.com/public/1481fa71f6740004d281e6cf297b7e90c0e52f342cc877c269d11adb1572c634)

▶たんぽぽ先生の在宅医療チャンネル「永井先生×CMO那須対談」YouTube動画配信

ゆうの森のたんぽぽ先生こと永井先生と、桜十字グループCMO・那須による対談動画を公開しています。率直な対話を通じて、それぞれの立場から見えるこれからの医療のあり方をひも解きます。第一回となる今回は、統合の狙いや在宅医療の未来、そして両者に共通するテーマである「食支援」について。今後も複数回にわたり、対談動画を順次公開予定です。

対談動画はこちら :https://youtu.be/qn6ljUTkRgw?si=IEBTefEG15T-YlJ4

結びに：日本の「あたりまえ」を、世界の「希望」へ。

在宅医療フロンティアプロジェクト2040。

私たちの挑戦は、愛媛県の一角から始まります。日本は、いま世界でもっとも高齢化が進む国の一つです。欧米諸国が半世紀以上かけて経験した変化を、わずか四半世紀で駆け抜けました。世界でいち早く、超高齢社会の現実と向き合っている国。それが、日本です。超高齢社会の答えは、まだ世界のどこにもありません。しかし今後、韓国をはじめとする国々がより速いスピードで高齢化を迎えると予測されています。 （※2）

日本は、世界に先んじて老いている国。だからこそ、超高齢社会の解をこの国から示す責任が、私たち医療者にはあります。誰もが住み慣れた場所で、尊厳をもって人生を結ぶことができる社会を、まずは日本の「あたりまえ」にする。その一つひとつの実践が、やがて世界モデルとなる。桜十字グループと医療法人ゆうの森は、この想いに共鳴する仲間とともに、この国から、世界へ。「生きるを満たす。」 在宅医療の新たな未来を切り拓いてまいります。

▶在宅医療フロンティアプロジェクト詳細はこちら(https://www.tampopo-clinic.com/sakurajuji.html)（ゆうの森HPへ遷移）

出典

※1 ）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」(https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp_zenkoku2017.asp)

※2 ）内閣府「令和6年版高齢社会白書」(https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/pdf/1s1s_02.pdf)

ゆうの森とは

医療法人ゆうの森は、訪問診療を中心とした在宅医療に特化した医療法人です。2025年12月に、桜十字グループの一員となりました。松山市の「たんぽぽクリニック」、西予市の「たんぽぽ俵津診療所」を拠点に、訪問看護・介護サービスや鍼灸マッサージなど、多職種チームで包括的に患者さまとご家族を支えています。ゆうの森は、「楽なように・やりたいように・後悔しないように」を支える患者本位の医療を追求。治療中心（Doingの医療）ではなく、寄り添い支える在宅医療（Beingの医療）を実践し、患者さまが最後まで自分らしく生きられる社会の実現を目指しています。

【医療法人ゆうの森】

所在地：愛媛県松山市別府町444-1

TEL：089-911-6333

在宅医療：緊急時含め24時間365日対応

外来診療受付時間：月・水・金 （午前9：30～12：00）

HP：https://www.tampopo-clinic.com/

桜十字グループとは

「WELL-BEING FRONTIER 人生100年時代の生きるを満たす」

▶https://sakurajuji.com/well-being-frontier/

2005年、桜十字グループは、熊本県の民間病院の中で最大の病床数を有する「桜十字病院」から始まりました。今では病院のみにとどまらず、医療・介護・予防医療のヘルスケア領域において、社会に必要な様々な事業やサービスを全国に展開しています。

「人」は幼少期から成人期、そして老年期にいたるまで、生きることがひとつの「Life Story」として繋がっています。人生100年時代を迎える今、これまで高齢者医療に向き合ってきた私たちにできることは何か。それは、病気やケガを治す身体的なケアだけでなく、精神的・社会的に「生きるを満たす」新たな概念による事業やサービスを提供していくことです。そうして、すべての世代における人生の楽しみや、生きる喜びを支えると共に、その基盤たる社会づくりに貢献いたします。私たち桜十字グループは、時代の変化に対し、進化し続けることで、「カラダの健康」に加え、「ココロのしあわせ」「ひと・マチ・社会のあり方」これら３つを基軸に、QOL(生活の質)の豊かな未来を切り拓く「ウェルビーイング・フロンティア」を目指しています。

会社概要

◎桜十字グループ

創業：2005年7月

HPURL：https://sakurajuji.com/

■本社

〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ

森JPタワー27階

■熊本本部

〒861-4173 熊本市南区御幸木部1-1-1

■福岡本部

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-5-11

■大阪本部

〒530-0011 大阪市北区大深町3-1

グランフロント大阪

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