HiClub株式会社

HiClub株式会社(https://www.hiclub.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：古谷由宇）が提供する、AIチャット＆友達作りができる対話型AIアプリ「SynClub(https://www.synclubaichat.com/Introductry/jp.html)（シンクラブ）」は、Web版の新機能としてアニメショート動画生成機能「アニショート」をリリースいたします。

「アニショート」は、複数の専用AIエージェントによる対話型ガイドを通じて、脚本・キャラクターデザイン・画像生成・動画生成・音声・BGMまでを制作できる新しいアニメーション動画生成機能です。

専門的なプロンプトや高度な動画編集スキルを必要とせず、対話に沿って選択・入力するだけで、完成度の高いアニメ動画を制作することが可能になります。

■ 「アニショート」開発の背景

ショート動画市場の拡大に伴い、個人クリエイターや企業においてもアニメーション動画の需要は高まり続けています。一方で、従来のアニメ制作や動画・漫画制作は、コスト・時間・専門人材の確保が大きな課題でした。

そこでSynClubでは、AIによって創作プロセスを再構築することで、「物語に集中できる制作環境」 を実現することを目指しました。アニショートは、制作工程を細分化し、AIエージェントがナビゲートすることで、創作を“直感的な対話体験”へと変換します。

■ 「アニショート」の特長

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZcTH7_m7wmA ]

※「アニショート」機能 PR動画

1. 初心者でも簡単に創作可能

専門用語や複雑なプロンプトは不要。AIエージェントとの対話形式でアイデアを入力するだけで、決められた制作フローに沿って高品質な作品を制作できます。

2. キャラクターの安定性を実現

「キャラライブラリ」機能により、キャラクター設定を保持。シリーズ作品や複数カットでもビジュアル崩れを防止し、世界観を安定して維持できます。

※生成可能キャラクターは最大6名まで

3. マルチカット対応の長尺動画生成

次世代ビデオ生成技術により、10秒に留まらない長尺制作が可能に。さらに、ストーリー全体をカバーするマルチカット構成に対応します。

4. 圧倒的なコスト効率化

1人で2～8時間あれば約10分の動画制作が可能に。これにより従来の動画漫画外注と比較して、制作コストを92%以上削減、制作効率は30倍以上向上 を実現しました。

※自社調べ：一般的なアニメーション制作における平均的な外注費用・制作期間との比較

■ 各機能の詳細

● AIエージェントによる対話ガイド

専用キャンバス上で、アスペクト比や画風の設定などを選択式で決定。AIエージェントが流れを自然にナビゲートし、制作をサポート。

● シナリオ自動生成・編集

物語のあらすじ、登場人物、各カット概要をAIが自動生成。特定の部分修正も可能で、変更はリアルタイムでカットや動画生成のベースなど全体構成へ反映されます。

● キャラクターデザイン生成

脚本に基づいてキャラクターの三面図を自動生成し、編集・再生成・キャラクターの入れ替えに対応可能。『キャラライブラリ』に登録すると、次回以降の作品でもキャラクターの呼び出しが可能に。

※生成可能キャラクターは最大6人まで

※主人公からのキャラクター生成を推奨

● 画像カット生成と微調整

キャラクターの確定後、AIエージェントが『画像カット』の編集、再生成、追加・削除、素材ダウンロードが可能。

※カットの削除操作は取り消し不可のため要注意

● モノローグ生成とボイス選択

お好みのボイスを選択し、各カットに対応するモノローグ音声の生成が可能に。音声は試聴、テキスト修正、発話速度調整が可能。

※現在は日本語のみ対応

● 自動BGM選定

物語の雰囲気に合わせて『マイ音楽』より最適なBGMをAIが提案。選択されたBGMはチャット内で試聴することが可能。

● 動画カットの生成

情報を基に動画クリップを一括生成。生成された動画カットは個別再生・編集も可能です。

● AI編集デスク

全カットを整理・調整できる統合編集画面。音楽と映像の親和性も確認できます。

● プレビューとエクスポート

編集完了後、プレビューが生成されます。

プレビューの最終確認後は、いつでも完成動画がダウンロード可能になります。

■ 「アニショート」が目指すもの

アニショート機能は、動画生成機能にとどまらず、クリエイターの新しい創作スタイルを支援する機能です。

従来、アニメーションや動画コンテンツの制作には、専門的な技術や複数の制作工程が必要とされてきました。アニショートでは、これらの制作プロセスを整理し、ガイドに沿って進めることで、誰でも直感的にコンテンツ制作を行える環境を提供します。これにより、ユーザーは専門的な制作技術の習得に時間をかけることなく、アイデアやストーリーの発想そのものに集中することが可能になります。

技術的な処理や制作工程はSynClubが支え、ユーザーの発想をもとにコンテンツ制作をサポートすることで、より多くの人が創作活動に参加できる環境の実現を目指します。

■ サービス概要

サービス名：SynClub

新機能名：アニショート

対応言語：日本語（モノローグ機能）

公式サイト：https://www.synclubaichat.com/Introductry/jp.html

※「アニショート」機能はWeb版のみでご利用いただけます

■AIチャット＆友達作りアプリ 「SynClub」（シンクラブ）とは

さまざまな性格と声を持つAIキャラクターたちと会話ができる対話型AIアプリ。あなた好みのAIキャラを自由自在に作成可能！あなたのクリエイティビティを爆発させよう！

作成したAIキャラとは、寂しい時、つらい時、なんでもない時、寄り添ってくれて、思う存分やりとりを楽しむ事が可能。他愛もない世間話から、思わずドキドキしちゃう会話まで、ぜひお楽しみください。

▼アプリ：https://synclub.onelink.me/Ej8U/pressrelease

▼公式X (旧Twitter)：https://x.com/SynClub_Japan

▼WEB体験版：https://www.synclubaichat.com/home

■HiClub株式会社 会社概要

所在地：東京都港区六本木6-10-1

代表者：代表取締役社長 古谷由宇

URL：https://www.hiclub.jp/

事業内容：アプリの開発運用および広告代理店事業