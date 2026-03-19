心に花を、体に実りを。麹専門店MUROから、一人ひとりの状態に寄り添う『FLORE KOJI DRINK（フローレ麹ドリンク）』が誕生。

株式会社コラゾン

麹専門店MUROを運営する株式会社コラゾン（本社：東京都新宿区、代表：大村智則）は、麹発酵ブランド「FLORE（フローレ）」の新ラインとして、素材ごとの栄養組成に着目した発酵飲料「FLORE KOJI DRINK」を2026年4月15日（水）より発売いたします。「自分にぴったりの栄養補給を選びたい」という現代のニーズに応え、特定の穀物麹と果実を組み合わせることで、素材の力を引き出した次世代の麹ドリンクです。

市場背景：『パーソナライズ』へのシフト

現在、健康維持のあり方は「一律の正解」から「個々の状態に合わせた最適化」へと変化しています。世界のパーソナライズド栄養市場は2025年に約153.5億米ドルに達し、2034年には約669.5億米ドル（年平均成長率18.11％）まで拡大すると予測されています。

FLORE KOJI DRINKは、この世界的な潮流を背景に、日本の伝統的な麹技術を現代的な分析視点でアップデート。多様なライフスタイルや個々の体調に合わせて「選べる楽しさ」を提供します。

個別化栄養市場規模、シェア及び業界分析2026-2034年 最終更新: February 16, 2026 出所：FORTUNE BUSINESS INSIGHTFLOREのブランドストーリー

ブランド名「FLORE」は、ローマ神話の豊穣の女神に由来します。私たちの体の中にある「腸内フローラ（お花畑）」を健やかに育み、毎日を美しく咲かせてほしいという願いを込めました。JAMシリーズで培った「自然の甘みのみで、思わずうっとりする美味しさ」を、より手軽なドリンク形式で提案します。

「どの麹に、何を合わせるか」 栄養組成を科学した3つのアプローチ

「FLORE KOJI DRINK」は、内閣府プロジェクトにおける『精密栄養学』の視点を活かし、一人ひとりの状態に寄り添うため、ベースとなる「麹の原料」から設計を変えています。私たちの体の中に住む腸内細菌の種類やバランス（腸内フローラ）は、まるで指紋のように一人ひとり異なります。育った環境や食事、ライフスタイルによって作り上げられた『自分だけの庭』のようなものです。腸内環境が人それぞれ違うということは、体に合う食べ物や栄養の摂り方も人それぞれ違うということです。だからこそ、「FLORE KOJI DRINK」は『一律の栄養補給』ではなく、その時々の自分にぴったりの素材を選べるように開発されました。

1.FLORE KOJI DRINK もも【大豆麹 × ビタミンB₁】

FLORE KOJI DRINK もも：430円（税込）

古来より「不老長寿の果実」として愛されてきた桃に、高たんぱくな大豆を原料とした「大豆麹」と、腸内細菌のエネルギー源であるビタミンB₁を掛け合わせました。大豆のたんぱく質が発酵によってアミノ酸へと分解されており、植物性の栄養をスマートに取り入れていただけます。

こんなシーンに：

・朝のエネルギーチャージや、仕事の合間のリフレッシュに。

・アクティブに活動する方の体づくりをサポートしたい時に。

2.FLORE KOJI DRINK りんご【押麦麹 × イソマルトース】

FLORE KOJI DRINK りんご：430円（税込）

「1日1個のりんごは医者いらず」と言われるりんごの栄養に、水溶性食物繊維「β-グルカン」を豊富に含む大麦を原料とした「押麦麹」を組み合わせました。穀物と果実、双方の食物繊維の特性を活かし、内側からのリズムを整えることを目指しました。

こんなシーンに：

・外食が続いた時や、日々の食生活が不規則になりがちな時に。

・毎朝の心地よいリズムを習慣にしたい方に。

3.FLORE KOJI DRINK いちご【米麹 × ミルクオリゴ糖】

FLORE KOJI DRINK いちご：430円（税込）

伝統的な「米麹」の自然な甘さに、ビタミンやポリフェノールを含む甘酸っぱいいちごを合わせました。ミルク由来のオリゴ糖や米麹由来のビタミンB群をバランスよく含み、家族みんなで毎日飲み続けていただける一杯を目指しました。

こんなシーンに：

・お子様やご高齢の方の栄養補給、家族の健康管理に。

・甘いものが欲しくなった時の、ギルトフリーなデザート代わりに。

利用シーン：暮らしに寄り添うデザイン- スマートな持ち歩き：リキャップ可能な容器を採用。オフィス、ジム、移動中など、シーンを選ばず栄養補給が可能です。- ギフトとして：洗練されたパッケージは、出産祝いや誕生日など「相手の体を想う」贈り物に最適です。- 家族の健康管理に：年齢や体調が異なる家族それぞれが、自分に合った1本を選ぶ新しい習慣を。商品スペック・販売情報

・商品名：FLORE KOJI DRINK（もも / りんご / いちご）

・内容量：160ml

・発売予定：2026年4月15日（水）

・販売場所：麹専門店MURO神楽坂、および公式ECサイト（https://kojidrink.jp/）

・FLOREブランドサイト：https://flore.tokyo/

企業情報・ビジョン麹専門店MURO神楽坂

■MUROの使命

麹の可能性を解き放ち 地球と心と身体の健康に貢献する。

■会社情報

会社名：株式会社コラゾン

本社所在地：東京都新宿区神楽坂1-12-6 2F

代表取締役：大村 智則

事業内容：麹など伝統食材の専門商社、生活雑貨の商社