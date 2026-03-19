スタジオキャラットが、「エイデンアンドアネイ」ブランドウィークでコラボ。特別撮影会を3月14日、3月28日に実施

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全国でフォトスタジオ事業を展開する株式会社キャラット（本社：奈良県香芝市、代表取締役社長：奥野 貴之）は、株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）が日本正規総代理店として輸入販売する「aden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）」が「DADWAY/Ergobaby二子玉川ライズ」にて2026年3月13日（金）～2026年4月2日（木）の期間で開催する「ブランドウィーク」とコラボレーションいたします。コラボレーションの一環として2026年3月14日（土）、28日（土）には、特設フォトブースにて各日50組様限定の撮影会を実施いたします。

心で触れるブランド体験を。aden + anaisブランドウィーク

15年以上に渡り、日本の出産祝いの代名詞としてファミリーの日常に寄り添ってきたaden + anaisと、30年以上に渡り、コドモとママの「大好き」があふれる写真を届けてきたスタジオキャラット。同じ二子玉川ライズにショップを構える縁に加えて、「親子のいま、この瞬間を大切にしたい」という共通の想いから、今回のコラボレーションが実現しました。

aden + anaisが進む新たなステージで大切にするのは、単なるベビー用品の枠を超えた「ファミリー・エアルーム（家族の宝物）」として共感していただくこと。一枚のおくるみが時を経て、家族の幸せな記憶や深い愛着と共に次世代へと受け継がれていく「一生ものの想い」を継承するのが、この度開催するブランドウィークです。

本イベントでは、次世代へ受け継がれる「ファミリー・エアルーム（家族の宝物）」としての価値を、プロフェッショナルな演出によるリアルな体験を通じてお届けします。

aden + anaisブランドウィーク コラボレーション概要

ブランドウィーク特設ページ :https://www.dadway-onlineshop.com/shop/pages/adenandanais_photoevents.aspx■特設フォトスポットをデザイン

全国にあるスタジオキャラットの内装はすべて、当社内のフォトスタジオスタイリングのプロ集団により生み出されています。本イベントでは、その空間スタイリングのプロがaden + anaisのブランドの世界観を最大限に体験していただけるフォトスポットをデザインしました。

■PHOTO EVENT実施

aden + anaisの象徴である「やわらかな世界観」を表現した特設フォトスポットにて、２日間限定の撮影会を実施します。スタジオキャラットのプロカメラマンが、お子さまの愛おしい一瞬と、おくるみに包まれる幸福な時間を鮮やかに切り取ります。

＜開催日時＞

2026年3月14日（土）10:30～18:30

2026年3月28日（土）10:30～18:30

※1時間ごとの完全予約制、各日50組さま限定

＜開催場所＞

DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ 店内特設スペース

＜料金＞

3,300円（税込）

＜申し込み方法＞

事前予約制です。

ブランドウィーク特設ページ(https://www.dadway-onlineshop.com/shop/pages/adenandanais_photoevents.aspx)よりご予約ください。

＜スペシャルパッケージ＞

・プロカメラマンによる撮影（1組につき約7分、カメラマンセレクトの3カットをお渡し）

・選べるウォッシュクロス（3枚入り）1セット

・aden + anaisオリジナルキャンディ

・1,000円分スペシャルクーポン（DADWAY／Ergobaby 二子玉川ライズ店にて税込3,300円以上で利用可能／有効期限：撮影当日～2026年4月30日(木)）

■SELF PHOTO SPOT常設

フォトイベントの舞台となる専用セットを、会期中はセルフフォトスポットとして常設します。どなたでもご自身のスマートフォンやカメラで自由な撮影をお楽しみいただけます。ブランドの世界観が溶け込んだ背景は、家族の日常を特別な1枚へと変えてくれます。ぜひご体験ください。

■各種キャンペーン実施

店舗での特別な体験を、全国の皆さまと分かち合うためのオンライン＆スタジオ連動企画をご用意しました。どこにいても、スタジオキャラットとaden + anaisが提唱する「家族の宝物」づくりの輪に加わっていただけます。

１.Instagramプレゼントキャンペーン

＜参加方法＞

スタジオキャラット(https://www.instagram.com/studio_caratt/)とaden + anais(https://www.instagram.com/adenandanaisjp/)、2つのアカウントをフォローし、該当となる投稿にいいねで応募完了

＜期間＞

2026年3月6日（金）～2026年3月22日（日）

＜賞品＞

【スタジオキャラット賞】スタジオキャラット無料撮影券（3名さま）

【aden + anais賞】おくるみ4本セット（10名さま）

２.スタジオキャラット 撮影特典

＜期間＞

2026年3月30日（月）～

※特典がなくなり次第終了となります

＜対象店舗＞

スタジオキャラット全店舗

＜特典＞

1歳までのお子さまの撮影でご来店いただいた方に、全店舗あわせて先着20組さまにaden + anaisのブランケットをプレゼント

aden + anaisについて

2006年、ニューヨークで設立。創業者レーガン モヤ ジョーンズ自身の「子どもたちができるだけ良い環境で育つことができるように」という想いから始まったベビー・キッズライフスタイルブランドです。柔らかく通気性の良いモスリンコットンのスワドルをはじめとするアイテムをラインナップしています。シンプルで実用的な商品設計とデザインで子育てに携わる方々とその子どもたちを優しくつつみ、温かな時間をつくりたいと願っています。

エイデンアンドアネイ公式 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/adenandanais

DADWAY オンラインストア：https://www.dadway-onlineshop.com/shop/pages/adenandanais.aspx

Instagram：https://www.instagram.com/adenandanaisjp

スタジオキャラットについて

七五三、バースデー、卒入園・卒入学などお子さまを中心とした記念写真から大学卒業や成人式などの振袖まで、幅広い年代の方に対応したご家族の記念写真を撮影します。最新のトレンドを取り入れ、衣装や撮影セットもオリジナルで制作しています。

HP：https://www.caratt.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/studio_caratt/

株式会社キャラット会社概要

会社名：株式会社キャラット

本社 ：奈良県香芝市鎌田416-1

代表 ：代表取締役社長 奥野貴之

設立 ：2004年12月(創立1994年4月)

ＵＲＬ： https://caratt.studio/system/

写真撮影を通して、すべての人の人生を彩るコミュニケーションを実現したいという想いのもと、キッズやファミリー向けの「スタジオキャラット」、ブライダル撮影の「クレールブライダルスタジオ」、振袖撮影の「振袖スタジオラブリ」、貸し切りスタイルの「スタジオコフレ」の写真スタジオ4ブランドの他、セルフ写真館Original、出張撮影やECサイト運用、スタジオデザインまで、人生の様々なシーンに寄り添うサービスを展開しています。