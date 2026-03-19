新たな区登録文化財！約270年前の仏像「西光寺弘法大師像・興教大師像」含む全3件が登録

【概要】

東京都板橋区

板橋区教育委員会は、令和８年２月16日(月)、新たに３件を区登録文化財とすることを決定しました。

新たに登録されたのは、区有形文化財の彫刻・歴史資料として「西光寺弘法大師像(さいこうじこうぼうだいしぞう)・興教大師像(こうぎょうだいしぞう)」、区無形文化財の工芸技術として「江戸筆制作(えどふでせいさく)」の登録及び、保持者として佐久間 悟(さくま さとる)氏の認定、区有形文化財の歴史資料として「紅梅小学校校史資料」(追加)の３件。

今回の登録により、板橋区の登録文化財は196件(うち指定文化財34件)となりました。

【新規登録文化財の概要】

１ 西光寺弘法大師像(さいこうじこうぼうだいしぞう)・興教大師像(こうぎょうだいしぞう)

西光寺は約400年前にできた寺院。新規登録文化財は、約270年前に作られた弘法大師 空海・興教大師覚鑁(こうぎょうだいしかくばん)という仏教で重要な２人の高僧の像。職人のサインによると、弘法大師像は「霊雲寺(れいうんじ)の仏像職人幸慶(こうけい)」、興教大師像は「1747年に浅草の仏像職人加藤右京(かとううきょう)、21歳」が作ったとあります。

幸慶は、江戸幕府が創建に関わった霊雲寺の仏像職人で、185cmから約8cmまで大小様々な仏像を彫ることができ、精緻な文様や素材の特徴を活かした高度な彫刻技術を有しました。

加藤右京は、後に徳川将軍家ゆかりの寛永寺の仏像職人となりますが、21歳で作った西光寺興教大師像は、表情や布の彫り方が大胆で、若々しさを感じます。

板橋には江戸幕府ゆかりの寺院で活躍した仏像職人たちの作品があります。作例の比較によって当時の彫刻技術や歴史を知ることができる貴重な作品です。

西光寺弘法大師像 高さ30.3cm 江戸時代 霊雲寺大仏師幸慶作西光寺興教大師像 高さ40.3cm 1747年 浅草新寺町大仏師加藤右京作

２ 江戸筆制作(えどふでせいさく) 保持者：佐久間 悟(さくま さとる)氏

江戸筆製作の特徴は、素材の入手、加工、仕上げまでの製作工程全てを一人の職人が手掛けることにあり、現在は、佐久間氏が営んでいる板橋区板橋三丁目40番17号にある鳳竹堂など限られた店舗・職人の手によるものとなっています。江戸筆製作の中で特筆する技能としては、毛筆の毛並みが美しく揃うことを重視する「練りまぜ」技法があげられ、佐久間氏はこれを修得。

技術の確実な継承、職歴、業界内外からの評価等が認められることから、江戸筆制作を区無形文化財の工芸技術として登録、佐久間氏をその保持者として認定しました。

また、当該江戸筆は、ふるさと納税制度を活用した板橋区への寄付に対する返礼品の１つとなっています。

佐久間 悟氏江戸筆３ 紅梅小学校校史資料（追加）

紅梅小学校は、明治７年（1874年）に安楽寺（板橋区徳丸八丁目９番１号）内に設立。区内で最初に開かれた小学校のうちの１校。令和６年（2024年）に創立150周年を迎え、郷土資料館で記念の展示を開催し、その時の調査で、学校ができたころの資料や、創立100周年以降の周年関連の資料も保管されていることが判明。すでに、平成19年度と翌20年度に合計531件が区登録有形文化財に登録されているため、今回は追加登録となります。

追加登録するのは323件。その中には、これまで確認されていたものより古い明治21年の学校日誌や、これまであまり残されていなかった昭和18～20年（1943年）の記録があり、戦禍が激しくなった時代の学校や地域の様子を知ることができます。学校の歴史とともに、学校を支えてきた地域の歴史を伝える貴重な資料となっています。

第七号 明治二十年第六月より明治二十二年第十二月まで 日誌 明治20年(1887年)６月19日～同22年12月感謝状（学童集団疎開の宿寮提供につき） 昭和20年(1945年)10月