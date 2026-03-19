銀座コージーコーナー　プリン発売40周年記念「ジャンボな銀座プリン」を期間限定発売！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年3月27日（金）から期間限定で「ジャンボな銀座プリン」を全国の生ケーキ取扱店（※）で販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

ほどよい固さ・卵の風味が魅力のプリンをジャンボサイズで！

銀座コージーコーナーは創業78年の歴史の中で、「銀座プリン」「ジャンボプリン」といった定番プリンから、「ちょっと贅沢なカスタードプリン」「コージープレミアム とろける銀座プリン」などのご褒美プリン、さらに「チャイプリン」「タピオカ入りプリン」「和プリン」などのアレンジプリンまで、数々のプリン商品を発売してきました。

プリン発売から40周年を迎えるにあたり、これまでのご愛顧に感謝するとともに、さらに多くのお客様に味わっていただきたいという思いから、「ジャンボな銀座プリン」を発売します。

「ジャンボな銀座プリン」は、ほどよい固さと口の中に広がる卵の風味が魅力。「銀座プリン」と同じ価格ながら、容量を60％増量したBIGサイズで販売します。

いつもより大きなサイズで、銀座コージーコーナー自慢のプリンを思いきりお楽しみください。

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/45732.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/45732.html)

ジャンボな銀座プリン

価格：190円（税込205円）

販売：3月27日（金）～ 4月9日（木）頃

※この期間、「銀座プリン」は取り扱いを休止します。

特長：人気の「銀座プリン」と比較して60％増量した「ジャンボな銀座プリン」が期間限定で登場！しかもお値段は「銀座プリン」と同じです。

牛乳、卵、砂糖。使用する材料を必要最小限におさえることで、素材本来の味わいが引き立つように仕上げました。ほどよい固さと口の中に広がる卵の風味が魅力です。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。