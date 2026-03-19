3月27日(金)発売「アメリカのおやつ」アメリカ菓子文化を研究する料理家がひもとく、時代を超えて愛されてきた素朴でノスタルジックなおやつの世界。アメリカの12か月の暮らしとともにレシピを紹介。

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は2026年3月27日(金)に『アメリカのおやつーー暮らしとめぐる12か月のレシピ』を発売します。

⚫︎アメリカンカントリー……『大草原の小さな家』のアメリカの家庭に根づく、素朴な手作りの暮らし

『大草原の小さな家』や『若草物語』、『赤毛のアン』（こちらはカナダですが）など。

また、アメリカを代表する絵本作家でナチュラリストのターシャ・テューダーは19世紀のアメリカの暮らし方が好きで、亡くなるまでそのスタイルを貫きました。

イギリスなどからアメリカへ移り住んだ人々の息遣い、素朴さ、自然とともにある暮らし方。

そこに描かれている世界はまさに“素朴な手作りの暮らし“という言葉がぴったりです。

⚫︎長く愛されてきたアメリカの、素朴で作りやすいおやつ

アメリカ菓子文化を研究する、菓子文化研究家・原亜樹子さんは言います。

「アメリカは広く、さまざまな文化を持つ人々が暮らしています。

だから、家で食べてきたおやつにしても、実にバラエティーに富んでいます」

アメリカの行事に根差したものや、季節の恵みから生まれたものもあり、暮らしの姿が、そのまま反映されていると言います。

⚫︎4月はイースター、7月は独立記念日。8月はベーコン！

キリスト教徒にとって最も大切なのは、4月のイースター。

ウサギや卵がシンボルとして用いられ、その形を模したおやつが登場します。

7月4日のアメリカ独立記念日には、星条旗をデザインに用いたパイなどが作られます。

旬の野菜や果物も用いられ、1年を通して、さまざまなおやつが作られてきました。

中でも面白いのが、ベーコン。

ベーコンは入植時代から食べられており、アメリカを代表する食材のひとつです。

それがおやつになるとは。驚きです。

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４月 イースター

５月 いちご

６月 はちみつ

サマーホリデー バナナ

７月 ブルーベリー

８月 ベーコン

９月 りんご

10月 かぼちゃ＆ハロウィーン

11月 さつまいも

12月 クリスマス

１月 スパイス

２月 チョコレート

３月 レモン

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⚫︎懐かしい絵本のように描いた、アメリカントリーのおやつレシピがいっぱい

そのようなアメリカの文化・暮らしとともに語るおやつのレシピ本が本書です。

時代を彷彿とさせるイラストもあり、ページをめくるごとにノスタルジックな世界へと誘われます。

おやつ作りはもちろん、今なお愛されるアメリカンカントリーを堪能できる1冊です。

●書誌情報

書名：アメリカのおやつーー暮らしとめぐる12か月のレシピ

著者：原亜樹子

発売日：2026年3月27日(金)

本体価格：1,800円

ISBN：978-4-391-16729-0

発売元：主婦と生活社

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