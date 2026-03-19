3月27日(金)発売「アメリカのおやつ」アメリカ菓子文化を研究する料理家がひもとく、時代を超えて愛されてきた素朴でノスタルジックなおやつの世界。アメリカの12か月の暮らしとともにレシピを紹介。

写真拡大 (全8枚)

株式会社主婦と生活社

株式会社主婦と生活社は2026年3月27日(金)に『アメリカのおやつーー暮らしとめぐる12か月のレシピ』を発売します。




⚫︎アメリカンカントリー……『大草原の小さな家』のアメリカの家庭に根づく、素朴な手作りの暮らし


『大草原の小さな家』や『若草物語』、『赤毛のアン』（こちらはカナダですが）など。


また、アメリカを代表する絵本作家でナチュラリストのターシャ・テューダーは19世紀のアメリカの暮らし方が好きで、亡くなるまでそのスタイルを貫きました。


イギリスなどからアメリカへ移り住んだ人々の息遣い、素朴さ、自然とともにある暮らし方。


そこに描かれている世界はまさに“素朴な手作りの暮らし“という言葉がぴったりです。





⚫︎長く愛されてきたアメリカの、素朴で作りやすいおやつ


アメリカ菓子文化を研究する、菓子文化研究家・原亜樹子さんは言います。


「アメリカは広く、さまざまな文化を持つ人々が暮らしています。


だから、家で食べてきたおやつにしても、実にバラエティーに富んでいます」


アメリカの行事に根差したものや、季節の恵みから生まれたものもあり、暮らしの姿が、そのまま反映されていると言います。


⚫︎4月はイースター、7月は独立記念日。8月はベーコン！


キリスト教徒にとって最も大切なのは、4月のイースター。


ウサギや卵がシンボルとして用いられ、その形を模したおやつが登場します。


7月4日のアメリカ独立記念日には、星条旗をデザインに用いたパイなどが作られます。


旬の野菜や果物も用いられ、1年を通して、さまざまなおやつが作られてきました。


中でも面白いのが、ベーコン。


ベーコンは入植時代から食べられており、アメリカを代表する食材のひとつです。


それがおやつになるとは。驚きです。



　　＊＊


４月　イースター


５月　いちご


６月　はちみつ


サマーホリデー　バナナ


７月　ブルーベリー


８月　ベーコン


９月　りんご


10月　かぼちゃ＆ハロウィーン


11月　さつまいも


12月　クリスマス


１月　スパイス


２月　チョコレート


３月　レモン


　　　＊＊















⚫︎懐かしい絵本のように描いた、アメリカントリーのおやつレシピがいっぱい


そのようなアメリカの文化・暮らしとともに語るおやつのレシピ本が本書です。


時代を彷彿とさせるイラストもあり、ページをめくるごとにノスタルジックな世界へと誘われます。


おやつ作りはもちろん、今なお愛されるアメリカンカントリーを堪能できる1冊です。





●書誌情報


書名：アメリカのおやつーー暮らしとめぐる12か月のレシピ


著者：原亜樹子


発売日：2026年3月27日(金)


本体価格：1,800円


ISBN：978-4-391-16729-0


発売元：主婦と生活社



※お求めは全国の書店、ネット書店にて


Amazon ▷ https://www.amazon.co.jp/dp/4391167298


楽天ブックス ▷https://books.rakuten.co.jp/rb/18522949/