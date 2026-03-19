3月27日(金)発売「アメリカのおやつ」アメリカ菓子文化を研究する料理家がひもとく、時代を超えて愛されてきた素朴でノスタルジックなおやつの世界。アメリカの12か月の暮らしとともにレシピを紹介。
株式会社主婦と生活社は2026年3月27日(金)に『アメリカのおやつーー暮らしとめぐる12か月のレシピ』を発売します。
⚫︎アメリカンカントリー……『大草原の小さな家』のアメリカの家庭に根づく、素朴な手作りの暮らし
『大草原の小さな家』や『若草物語』、『赤毛のアン』（こちらはカナダですが）など。
また、アメリカを代表する絵本作家でナチュラリストのターシャ・テューダーは19世紀のアメリカの暮らし方が好きで、亡くなるまでそのスタイルを貫きました。
イギリスなどからアメリカへ移り住んだ人々の息遣い、素朴さ、自然とともにある暮らし方。
そこに描かれている世界はまさに“素朴な手作りの暮らし“という言葉がぴったりです。
⚫︎長く愛されてきたアメリカの、素朴で作りやすいおやつ
アメリカ菓子文化を研究する、菓子文化研究家・原亜樹子さんは言います。
「アメリカは広く、さまざまな文化を持つ人々が暮らしています。
だから、家で食べてきたおやつにしても、実にバラエティーに富んでいます」
アメリカの行事に根差したものや、季節の恵みから生まれたものもあり、暮らしの姿が、そのまま反映されていると言います。
⚫︎4月はイースター、7月は独立記念日。8月はベーコン！
キリスト教徒にとって最も大切なのは、4月のイースター。
ウサギや卵がシンボルとして用いられ、その形を模したおやつが登場します。
7月4日のアメリカ独立記念日には、星条旗をデザインに用いたパイなどが作られます。
旬の野菜や果物も用いられ、1年を通して、さまざまなおやつが作られてきました。
中でも面白いのが、ベーコン。
ベーコンは入植時代から食べられており、アメリカを代表する食材のひとつです。
それがおやつになるとは。驚きです。
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４月 イースター
５月 いちご
６月 はちみつ
サマーホリデー バナナ
７月 ブルーベリー
８月 ベーコン
９月 りんご
10月 かぼちゃ＆ハロウィーン
11月 さつまいも
12月 クリスマス
１月 スパイス
２月 チョコレート
３月 レモン
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⚫︎懐かしい絵本のように描いた、アメリカントリーのおやつレシピがいっぱい
そのようなアメリカの文化・暮らしとともに語るおやつのレシピ本が本書です。
時代を彷彿とさせるイラストもあり、ページをめくるごとにノスタルジックな世界へと誘われます。
おやつ作りはもちろん、今なお愛されるアメリカンカントリーを堪能できる1冊です。
●書誌情報
書名：アメリカのおやつーー暮らしとめぐる12か月のレシピ
著者：原亜樹子
発売日：2026年3月27日(金)
本体価格：1,800円
ISBN：978-4-391-16729-0
発売元：主婦と生活社
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