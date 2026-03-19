「持たないオフィス」へのシフト。ロフト付個室オフィス「GARAGE MACHIDA 境川店」が、起業家・経営者のパフォーマンスを最大化する特別優待キャンペーンを開始

株式会社イノセンティブ

投資を抑えるスタートダッシュキャンペーン！

入会金 22,000円▶0円 ＋ 初月賃料日割 ＋ 翌月賃料半額

期間限定：2026年4月30日（木）まで

※契約期間1年以上が条件となります。

GARAGE ロフト付きシェアオフィスご利用料金

■ 5.46m2：月額 96,800円（税別）/ 2室

■ 7.01m2：月額 119,500円（税別）

背景：マンションオフィスという「非効率」からの脱却

起業家やサテライトオフィスを検討する経営者にとって、拠点のセットアップは大きな壁となっています。賃貸マンションの契約に伴う多額の初期費用、什器の選定、ネット回線の保守、そして日常の清掃。これらの「準備」にリソースを奪われ、本業への投資が後回しになる現状があります。

それに伴い、都内中心部では従来の長期リース（固定賃貸）から、企業の成長に合わせて面積を増減できる「フレキシブルマネージドオフィス」への切り替えが加速しています。

それらの現状を受け、「GARAGE MACHIDA 境川店」は、町田市の経営者の方へフレキシブルマネージドオフィスへの切り替えを支援。初期投資を極限まで抑えつつ、最高水準の執動環境を即座に享受できる「ビジネスの加速装置」としての価値を提供します。

1. 初期投資0円でスタートダッシュを決める。最も「賢明」なサービスオフィスという選択。

現在、GARAGE MACHIDA 境川店では、初期費用0円（通常約60万円相当のコストを削減）で入居可能なプランを提供。浮いたキャッシュを広告宣伝や人材採用など、成長に直結する投資へと回すことが可能です。

初期投資のシミュレーション

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/106967/table/4_1_032832512639218a00a223dfc01b4ff6.jpg?v=202603191051 ]

※1 デスク、高機能チェア、モニター、冷蔵庫、電子レンジ、ケトル、照明、カーテン等一式

2. ランニングコスト面でも。サービスオフィスの選択で、環境をスマートに使いこなす。

ランニングコストの比較

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/106967/table/4_2_7ecbaddbe92bdb092833d32eab8cfe1c.jpg?v=202603191051 ]I. 3万円相当の「プライベート・ストレージ」を内包するロフト付空間

全ての個室に、約3畳分の広大なロフトを完備。2Kマンションの一部屋を「荷物置き」にしていた非効率を解消。ロフト付きという空間が、執務エリアでの集中力を生み出します。

II. 思考を整える、フリードリンク＆フリースナック

カフェのようなホスピタリティを標準装備。清掃や備品管理はすべて施設側が完結。経営者が「本来向き合うべき課題」だけに、集中できる環境を整えています。

III. 専用区画と最短動線がもたらす「時間の獲得」

周辺相場を大きく下回る優待条件で、専用駐車場を完備。車からマイデスクへダイレクトにアクセスできる動線は、重い機材を扱うプロフェッショナルや、1分1秒を惜しむ経営者の機動力を最大化します。

IV.完備されたプロフェッショナル・インフラ

27インチ大型モニター（有料オプション）や高性能プリンター、高速有線LANなど、即戦力の設備を完備。さらに住所利用・法人登記・専用ポストにより、自宅住所では得られない信頼性を獲得できます。

より低コストで始めたい方へ。従来のマンションオフィスから、「フレキシブルマネージドオフィス」への切り替えを。

週末の思索に。：ホリデイプラン 月額 8,900円（税抜）

休日の朝、静かな環境で一人の時間に没頭する。起業準備中・副業の方へ

365日の自由を。：フルプラン 月額 19,900円（税抜）

早朝から深夜まで、いつでも「自分のデスク」がそこにある安心感。

時間をスマートに選ぶ。：デイ / オフタイムプラン 月額 各14,900円（税抜）

ライフスタイルに合わせ、必要な時間帯だけを選択する。

施設名：GARAGE MACHIDA 境川店

住所：〒194-0036 東京都町田市木曽東２丁目１０－１２

交通アクセス：JR横浜線 古淵駅より徒歩8分

利用時間：全日 6:00～22:00

ロフト付き完全個室利用料金：

A室・B室：96,800円（税抜）、C室：119,500円（税抜）

追加利用料：1名追加利用（2人目から）：月額15,000円（税抜）

設備・サービス：Wi-Fi、電源、フリードリンク＆フリースナック、プリンター、PCモニターレンタル、専用駐車場、登記・住所利用可能、鍵付きロッカー、ファミリーオプションなど

HP：https://garage-working.com/sakaigawalp/

【株式会社イノセンティブ 会社概要】

商号：株式会社イノセンティブ

代表：代表取締役 辻井 慎泰

本社所在地：〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-6-5 木所ビル 3階

電話：03-5825-4418

設立：2012年6月11日

事業内容：

・スペース運営事業

・キャリア支援事業

・採用支援事業

・福祉事業

公式HP：https://innocentive.jp/