報道関係 各位

学校法人立教学院（東京都豊島区、理事長：福田裕昭）は、2024年の創立150周年を経て、次代へと想いをつなぐ新たな応援歌『青春と夢の真ん中で』、およびミュージックビデオ（MV）を制作しました。

本楽曲は、立教学院が育んできた普遍的な理念や価値観を、現代の感性に響く柔らかな旋律へと昇華させた一曲です。立教学院が守り続けてきた校歌や応援歌の格式や伝統を継承しながら、現代を生きる多くの人がより軽やかに、そして一体となって口ずさめる「ポップで瑞々しい応援歌」として誕生しました。

■ミュージックビデオは、立教大学公式YouTubeチャンネルにて３月19日よりご覧いただけます■

制作の背景

立教学院では、伝統ある校歌や応援歌を大切に守り続けてきました。その伝統を継承しながらも、次代を担う児童・生徒・学生をはじめ、卒業生や教職員など、立教に集うすべての人がより身近に、一体となって口ずさめる新たな応援歌をこのたび制作しました。本楽曲は、立教の理念や価値観を瑞々しい感性で表現し、未来へと想いをつなぐ一曲です。

ミュージックビデオのストーリー

主人公を演じるのは、俳優の中川友香氏（2022年現代心理学部卒業）。社会に出て日々を懸命に歩む一人の卒業生が母校を訪れる物語です。今を生きる後輩たちの姿に触れ、チャペルで静かに祈りを捧げる中で、次第に穏やかな表情を取り戻していく――。その過程は、日々奮闘する人々へのエールとして描かれています。

日本を代表するヒットメーカーと実力派シンガーソングライターのタッグ

楽曲制作には、本学卒業生のトップクリエイターが集結しました。作詞・作曲は、日本レコード大賞優秀作品賞を受賞したAKB48『恋するフォーチュンクッキー』など数々のヒット曲を手掛ける、日本を代表するメロディメーカーの伊藤心太郎氏（1987年法学部卒業）が担当。歌唱には、「令和５年アニソン大賞」新人賞を受賞した実力派シンガーソングライターの小玉ひかり氏（2022年経済学部卒業）を迎え、立教の「いま」と「未来」を象徴する一曲が誕生しました。

徳光和夫氏ら豪華ゲストと「オール立教」の児童・生徒・学生約400名が共演

ミュージックビデオには、立教小学校から大学まで、総勢400名の児童・生徒・学生が参加。さらに、徳光和夫氏（1963年社会学部卒業）や俳優の中川友香氏（2022年現代心理学部卒業）ら、本学卒業生も特別出演し、世代を超えた「オール立教」による共演が実現しました。

学院が設置する一貫校すべての学び舎が舞台

撮影は、立教大学の池袋と新座の両キャンパスに加え、立教小学校、立教池袋中学校・高等学校、立教新座中学校・高等学校の各校舎で実施しました。伝統あるレンガ造りの建物から、緑豊かなグラウンド、日常の教室風景まで、学院が設置する一貫校すべての学び舎が舞台となっています。立教学院が大切にする多様性や豊かな感性を育む教育のあり方を、躍動感あふれる映像で表現しています。





本楽曲は、今後東京六大学野球などのスポーツ応援をはじめ、立教学院の様々な行事やイベントで活用する予定です。

クリエイター・出演者プロフィール

作詞・作曲：伊藤心太郎（いとう しんたろう）氏





1960年生まれ。1987年立教大学法学部卒業。音楽家。

立教大学在学中より音楽活動を開始し、バンドデビューを経て作編曲・プロデュースの道へ。AKB48、高橋真梨子、中村あゆみ等、数多くのアーティストへ楽曲を提供。 2013年作曲のAKB48『恋するフォーチュンクッキー』はミリオンセラーを記録し、第55回日本レコード大賞優秀作品賞、2015年JASRAC賞金賞を受賞。 近年は自身主宰のレーベル『心records』での活動に加え、震災復興プロジェクト『Olive Ship Project』を立ち上げるなど、多方面で精力的に活動している。

出演：徳光和夫（とくみつ かずお）氏





1941年生まれ。1963年立教大学社会学部卒業。

立教大学卒業後、1963年に日本テレビ入社。アナウンサーとして『ズームイン！！朝』『紅白歌のベストテン』などに出演し活躍。1989年、退社しフリーアナウンサーに転身。毎日放送・TBS系『世界ウルルン滞在記』などテレビ番組出演のみならず、著名人の披露宴をサポートする名司会者としても知られる。

現在はニッポン放送『とくモリ歌謡サタデー』毎週土曜日あさ生放送・ＢＳテレ東『名曲にっぽん』・ＢＳフジ『レジェン堂』・テレ朝『路線バスで寄り道の旅』に出演中。

Vocal：小玉ひかり（こだま ひかり）氏





2000年生まれ。2022年立教大学経済学部卒業。ピアノ弾き語りのシンガーソングライター。

14歳から音楽活動を始める。ソロ活動と並行して、「ぷらそにか」（YouTube公式チャンネル登録者数29万人超）にも参加し、2023年8月6日のぷらフェス＠Zepp Hanedaをもって卒業。2023年TVアニメ『カノジョも彼女』Season 2 のOPテーマ『ドラマチックに恋したい』でメジャーデビュー。同曲MVのYouTube再生回数は110万回を超え、『令和5年アニソン大賞』新人賞を獲得。2024年8月にはTVアニメ『女神のカフェテラス』第２期OPテーマ『チャージ！』を担当し、MVは60万再生を突破。

2026年1月28日、待望のニューシングル『あまのじゃく』（TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』EDテーマ）をリリース。

自然体で届けられるメロディ、日常の瞬間や気持ちを切り取った歌詞は、多くの人から共感や応援を受ける。優しく切ない歌声と明るく親しみやすいキャラクターで、同世代の男女を中心に支持を集めている。

出演：中川友香（なかがわ ゆか）氏





1999年生まれ。2022年立教大学現代心理学部卒業。2024年には立教学院創立150周年を記念した映画『道のただなか』に出演。

主な映画出演作に篠崎誠監督『きみの面影をいまだ夢みる』、福岡佐和子監督『スミコ22』、壷井濯監督『リヴァイアサン』（2026年公開予定）。近年の主な舞台出演に『文化センターの危機』（作・演出：松田正隆）、新聞家『とりで』、オル太『ニッポン・イデオロギー』、秋の隕石2025東京オープニングプログラム『現実の別の姿／別の現実の姿』などがある。

新応援歌 概要

＊楽曲名：『青春と夢の真ん中で』

＊作詞 ･ 作曲： 伊藤 心太郎

＊歌 ･ 出演： 小玉 ひかり

＊ミュージックビデオ視聴URL：https://youtu.be/8C0xuqgUiV0

＊立教大学（学校法人立教学院）公式チャンネル：https://www.youtube.com/RikkyoPR

学校法人立教学院について

2024年の創立150周年を経て、次なる半世紀への一歩を踏み出した立教学院は、小学校から大学までが各校の自主性を保ちつつ強固に結びつく「一貫連携教育」をより推進してまいります。キリスト教に基づく人間教育を礎に、自主的かつ自立した人材、世界中の人々と協力・協働して未来をひらくことのできる人材の育成を図ります。

「RIKKYO Value事業」の展開

立教学院は、2025年度より「RIKKYO Value 事業」を展開しています。本事業は、半世紀先を見据えて、立教ならではの価値をさらに高めるとともに、新たな価値を創造する一連の取り組みです。

その一環として、著名校友、児童・生徒・学生の全立教人が想いを結集し、新応援歌『青春と夢の真ん中で』を制作いたしました。このほか、2025年５月には細野晴臣氏（1966年立教高等学校卒業、1971年立教大学社会学部卒業）の足跡を辿る企画展『細野さんと晴臣くん』を開催。さらに、本学院に隣接し、江戸川乱歩がその後半生を過ごした旧江戸川乱歩邸のリニューアルオープンを通じて大衆文化研究の成果を公開するなど、多様な取り組みを展開しています。