【スパンモデル 自動売買 EA】裁量ブレを構造で排除し“再現性ある資金曲線”を実装する日本発MT4対応EA「Phoenix PRO」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343534/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、日本発の相場分析理論「スパンモデル」を中核に据え、エントリーから利確・損切り・資金防御までを一貫ロジックで構造化したMT4対応自動売買EA「Phoenix PRO」を提供しています。感覚やメンタルに依存しがちな裁量トレードの弱点を、スパンモデル自動売買EAとして再設計。トレード経験者が抱える“再現性の壁”を乗り越えるための実践的ソリューションです。
■トレード経験者が最後に直面する「再現性の問題」
FX・CFD・仮想通貨を問わず、一定以上の経験を積んだトレーダーほど、同じ悩みに行き着きます。
・相場観は合っているのに利益が残らない
・利確が早すぎて伸ばせない
・損切りが遅れてドローダウンが膨らむ
・連勝後や連敗後に判断がブレる
これらは努力不足でも才能不足でもありません。
問題は「判断を再現できない構造」にあります。
Phoenix PROは、スパンモデル自動売買EAとして、この“再現性の欠如”を根本から解決するために設計されました。
■スパンモデル自動売買EA「Phoenix PRO」とは
Phoenix PROは、日本発のスパンモデル理論をベースに、
裁量トレードで最もブレやすい領域を自動化・構造化したMT4対応EAです。
単なる売買サイン配信ではなく、
トレード判断そのものを仕組み化する点が最大の特徴です。
感覚・経験・勘に頼っていた部分を、
誰が使っても同じ判断になるロジックへ置き換えています。
■エントリーの再現性：スパンモデル3点一致ロジック
Phoenix PROのエントリーは、以下の3条件がすべて揃った場合のみ成立します。
・遅行スパンによる方向性確認
・背景バイアスによる相場圧力の可視化
・雲（Span Model）による支持・抵抗の認識
この「スパンモデル3点一致」が揃わなければ、
どれだけ魅力的に見えてもエントリーしません。
その結果、
・飛び乗り
・根拠の薄い逆張り
・感情エントリー
を構造的に排除します。
待てるトレードが、再現性を生みます。
■利確の再現性：Rikaku Histogramによる自動最適化
トレード経験者ほど悩むのが利確です。
「怖くて早く利確してしまう」
「伸ばせたのに取り逃がす」
Phoenix PROは、Rikaku Histogramを搭載し、
・相場の勢いピークを色で可視化
・反転兆候をロジックで検知
・ATR基準で自動トレーリング
を実行。
感情による早すぎる利確も、
欲張りすぎる利確遅れも防ぎ、
リスクリワードの再現性を高めます。
■損切りと資金防御：スパンモデル自動売買EAの真価
Phoenix PROは「勝つEA」ではなく、
「生き残るEA」として設計されています。
・スパンモデル雲抜けによる自動損切り
・Entry Guardによる誤発注・逆方向防止
・Margin Saverによるドローダウン制御
相場急変やヒューマンエラーによる
致命的損失を回避する仕組みを標準搭載。
利益は攻めで生まれ、
資産は守りで残る。
この思想が、Phoenix PROの中核です。
■裁量を否定しない3つの運用ステージ
Phoenix PROは、トレード経験や目的に応じて選べます。
・Standard：裁量判断を構造で補助
・Semi Auto：エントリーは裁量、利確・損切りは自動
・Full Auto：完全自動売買＋継続パラメータ最適化
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、日本発の相場分析理論「スパンモデル」を中核に据え、エントリーから利確・損切り・資金防御までを一貫ロジックで構造化したMT4対応自動売買EA「Phoenix PRO」を提供しています。感覚やメンタルに依存しがちな裁量トレードの弱点を、スパンモデル自動売買EAとして再設計。トレード経験者が抱える“再現性の壁”を乗り越えるための実践的ソリューションです。
■トレード経験者が最後に直面する「再現性の問題」
FX・CFD・仮想通貨を問わず、一定以上の経験を積んだトレーダーほど、同じ悩みに行き着きます。
・相場観は合っているのに利益が残らない
・利確が早すぎて伸ばせない
・損切りが遅れてドローダウンが膨らむ
・連勝後や連敗後に判断がブレる
これらは努力不足でも才能不足でもありません。
問題は「判断を再現できない構造」にあります。
Phoenix PROは、スパンモデル自動売買EAとして、この“再現性の欠如”を根本から解決するために設計されました。
■スパンモデル自動売買EA「Phoenix PRO」とは
Phoenix PROは、日本発のスパンモデル理論をベースに、
裁量トレードで最もブレやすい領域を自動化・構造化したMT4対応EAです。
単なる売買サイン配信ではなく、
トレード判断そのものを仕組み化する点が最大の特徴です。
感覚・経験・勘に頼っていた部分を、
誰が使っても同じ判断になるロジックへ置き換えています。
■エントリーの再現性：スパンモデル3点一致ロジック
Phoenix PROのエントリーは、以下の3条件がすべて揃った場合のみ成立します。
・遅行スパンによる方向性確認
・背景バイアスによる相場圧力の可視化
・雲（Span Model）による支持・抵抗の認識
この「スパンモデル3点一致」が揃わなければ、
どれだけ魅力的に見えてもエントリーしません。
その結果、
・飛び乗り
・根拠の薄い逆張り
・感情エントリー
を構造的に排除します。
待てるトレードが、再現性を生みます。
■利確の再現性：Rikaku Histogramによる自動最適化
トレード経験者ほど悩むのが利確です。
「怖くて早く利確してしまう」
「伸ばせたのに取り逃がす」
Phoenix PROは、Rikaku Histogramを搭載し、
・相場の勢いピークを色で可視化
・反転兆候をロジックで検知
・ATR基準で自動トレーリング
を実行。
感情による早すぎる利確も、
欲張りすぎる利確遅れも防ぎ、
リスクリワードの再現性を高めます。
■損切りと資金防御：スパンモデル自動売買EAの真価
Phoenix PROは「勝つEA」ではなく、
「生き残るEA」として設計されています。
・スパンモデル雲抜けによる自動損切り
・Entry Guardによる誤発注・逆方向防止
・Margin Saverによるドローダウン制御
相場急変やヒューマンエラーによる
致命的損失を回避する仕組みを標準搭載。
利益は攻めで生まれ、
資産は守りで残る。
この思想が、Phoenix PROの中核です。
■裁量を否定しない3つの運用ステージ
Phoenix PROは、トレード経験や目的に応じて選べます。
・Standard：裁量判断を構造で補助
・Semi Auto：エントリーは裁量、利確・損切りは自動
・Full Auto：完全自動売買＋継続パラメータ最適化