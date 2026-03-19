【行徳店 リラクゼーションマッサージ】新店舗 本日オープン！3月19日 行徳駅南口を出てすぐ ～もみの匠 行徳店～
【行徳店】2026年03月19日 本日、もみの匠行徳店がオープン！
【店舗概要】
■店名
もみの匠行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
■住所
千葉県市川市行徳駅前2-7-14大貫ビル４F
この度、もみの匠行徳店が新たにオープン予定です！！
行徳店は行徳駅の南口を出てすぐの位置にあるリラクゼーションサロンです！
行徳駅南口を出て、1階アパマンショップとコージーコーナーのビル４階です！！
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 行徳店」が新たにオープン予定！！
もみの匠 行徳店のご案内です。
https://mominotakumi.com/gyotoku/
こんにちは、もみの匠 行徳店です。
もみの匠 行徳店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただけるようなサービスを提供して参ります。
店舗の最新情報は「もみの匠 行徳店」のHPにてご確認いただけます。
下記、もみの匠行徳店のURL
https://mominotakumi.com/gyotoku/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344091/images/bodyimage1】
もみの匠行徳店は、2026年03月19日に新たにオープン予定！！
行徳店は、行徳駅南口を出てすぐの建物の4階にございます！
行徳駅南口を出て、1階アパマンショップとコージーコーナーのビル４階です！！
リラクゼーションサロン もみの匠 行徳店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【新規出店店舗】
もみの匠行徳店（https://mominotakumi.com/gyotoku/）
2026年03月13日オープン!
もみの匠相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）
2026年03月13日オープン！
店 舗 名：もみの匠 行徳店
所 在 地：千葉県市川市行徳駅前2-7-14大貫ビル４F
営業時間：11：00～23：00(最終受付22：00) 年中無休
スタッフ勤務希望者は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/gyotoku/recruit/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/gt/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
【店舗概要】
■店名
もみの匠行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
■住所
千葉県市川市行徳駅前2-7-14大貫ビル４F
この度、もみの匠行徳店が新たにオープン予定です！！
行徳店は行徳駅の南口を出てすぐの位置にあるリラクゼーションサロンです！
行徳駅南口を出て、1階アパマンショップとコージーコーナーのビル４階です！！
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 行徳店」が新たにオープン予定！！
もみの匠 行徳店のご案内です。
https://mominotakumi.com/gyotoku/
こんにちは、もみの匠 行徳店です。
もみの匠 行徳店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただけるようなサービスを提供して参ります。
店舗の最新情報は「もみの匠 行徳店」のHPにてご確認いただけます。
下記、もみの匠行徳店のURL
https://mominotakumi.com/gyotoku/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344091/images/bodyimage1】
もみの匠行徳店は、2026年03月19日に新たにオープン予定！！
行徳店は、行徳駅南口を出てすぐの建物の4階にございます！
行徳駅南口を出て、1階アパマンショップとコージーコーナーのビル４階です！！
リラクゼーションサロン もみの匠 行徳店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【新規出店店舗】
もみの匠行徳店（https://mominotakumi.com/gyotoku/）
2026年03月13日オープン!
もみの匠相模大野店（https://mominotakumi.com/sagamiono/）
2026年03月13日オープン！
店 舗 名：もみの匠 行徳店
所 在 地：千葉県市川市行徳駅前2-7-14大貫ビル４F
営業時間：11：00～23：00(最終受付22：00) 年中無休
スタッフ勤務希望者は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/gyotoku/recruit/
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/gt/
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