ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」 『忍里７周年記念イベント』がいよいよ明日、3月20日より開幕！ ここでしか体験できないオリジナル企画を大特集
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344573/images/bodyimage1】
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春にオープン7周年を迎えます。これを記念し、2026年3月20日（金）～6月30日（火）までの期間限定で『忍里7周年イベント』を開催いたします。
今年の周年記念イベントでは、忍里史上最多となる“7大企画”が登場。来場者全員に7周年限定ステッカーをプレゼントするほか、うずまきボルトの誕生日を祝う特別イベントを開催いたします。また、公式Xフォロワー7万人突破チャレンジ企画も実施いたします。
さらに、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の2つのアトラクション、立体迷路「天の巻」とミッションラリー「地の巻」のクリア報酬として配布している“ゲマキ風”オリジナルブロマイドに、“シークレットレア”が新登場！
また、過去に人気を博した特別任務第24弾「橙火の道標」編、第25弾「ラーメン大作戦！」編を期間限定で復活開催。さらに、うずまきナルトとのお花見イベントや、大人気イベント「中忍試験」も復活し、この春だけの特別な体験をお届けいたします。
7周年を迎える特別な忍里で、この春だけの思い出をぜひお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344573/images/bodyimage2】
■「忍里7周年記念イベント」 壱の巻 「オリジナルステッカー」来場者全員にプレゼント！概要
実施期間：
2026年3月20日（金）～6月30日（火）
営業時間：
10:00～22:00（最終受付20:00）
内容：
ご来場いただいたお客様全員に、忍里7周年オリジナルステッカーをプレゼントいたします。ステッカーは4種類の中からランダムでお渡しいたします。数量限定の為、なくなり次第配布終了となります。予めご了承ください。
場所：
ニジゲンノモリ内、「NARUTO＆BORUTO 忍里」
料金：
無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です。
■「忍里7周年記念イベント」 弐の巻 「うずまきボルトバースデー2026」概要
実施期間：
2026年3月27日（金）～4月30日（木）
営業時間：10:00～22:00（最終受付20:00）
内容：
(1)うずまきボルトグリーティングイベント
スケジュール：
3月27日（金）、28日（土）、29日（日）の3日間限定で開催
12時／グリーティング・撮影会
※個別撮影会は、各日15組限定となります。ご参加には整理券が必要です。
※整理券は、各日オープン時より受付にて先着順で配布いたします。
14時／じゃんけん大会
※グリーティングイベントは雨天・悪天候等により急遽中止となる可能性もございます。
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 火影岩前広場
料金：
無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です
(2)一楽ラーメン「うずまき親子のスペシャルセット」
開催期間：
2026年3月27日（金）～4月30日（木）
内容：
うずまき親子の大好物がセットになった特別メニュー
・うずまきボルトの雷バーガー
・一楽ラーメン（味噌豚骨・豚骨・醤油から1つ選択）
・クリアボトル付きコラボドリンク（うずまきボルト）アップルパイコーラ味
・オリジナルコースター（うずまきボルト）
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 ラーメン一楽
料金：
4,300円（税込） ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春にオープン7周年を迎えます。これを記念し、2026年3月20日（金）～6月30日（火）までの期間限定で『忍里7周年イベント』を開催いたします。
今年の周年記念イベントでは、忍里史上最多となる“7大企画”が登場。来場者全員に7周年限定ステッカーをプレゼントするほか、うずまきボルトの誕生日を祝う特別イベントを開催いたします。また、公式Xフォロワー7万人突破チャレンジ企画も実施いたします。
さらに、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の2つのアトラクション、立体迷路「天の巻」とミッションラリー「地の巻」のクリア報酬として配布している“ゲマキ風”オリジナルブロマイドに、“シークレットレア”が新登場！
また、過去に人気を博した特別任務第24弾「橙火の道標」編、第25弾「ラーメン大作戦！」編を期間限定で復活開催。さらに、うずまきナルトとのお花見イベントや、大人気イベント「中忍試験」も復活し、この春だけの特別な体験をお届けいたします。
7周年を迎える特別な忍里で、この春だけの思い出をぜひお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344573/images/bodyimage2】
■「忍里7周年記念イベント」 壱の巻 「オリジナルステッカー」来場者全員にプレゼント！概要
実施期間：
2026年3月20日（金）～6月30日（火）
営業時間：
10:00～22:00（最終受付20:00）
内容：
ご来場いただいたお客様全員に、忍里7周年オリジナルステッカーをプレゼントいたします。ステッカーは4種類の中からランダムでお渡しいたします。数量限定の為、なくなり次第配布終了となります。予めご了承ください。
場所：
ニジゲンノモリ内、「NARUTO＆BORUTO 忍里」
料金：
無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です。
■「忍里7周年記念イベント」 弐の巻 「うずまきボルトバースデー2026」概要
実施期間：
2026年3月27日（金）～4月30日（木）
営業時間：10:00～22:00（最終受付20:00）
内容：
(1)うずまきボルトグリーティングイベント
スケジュール：
3月27日（金）、28日（土）、29日（日）の3日間限定で開催
12時／グリーティング・撮影会
※個別撮影会は、各日15組限定となります。ご参加には整理券が必要です。
※整理券は、各日オープン時より受付にて先着順で配布いたします。
14時／じゃんけん大会
※グリーティングイベントは雨天・悪天候等により急遽中止となる可能性もございます。
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 火影岩前広場
料金：
無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です
(2)一楽ラーメン「うずまき親子のスペシャルセット」
開催期間：
2026年3月27日（金）～4月30日（木）
内容：
うずまき親子の大好物がセットになった特別メニュー
・うずまきボルトの雷バーガー
・一楽ラーメン（味噌豚骨・豚骨・醤油から1つ選択）
・クリアボトル付きコラボドリンク（うずまきボルト）アップルパイコーラ味
・オリジナルコースター（うずまきボルト）
場所：
「NARUTO＆BORUTO 忍里」内 ラーメン一楽
料金：
4,300円（税込） ※別途、アトラクションの入場チケットが必要です