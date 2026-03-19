不動産投資のベルテックス あいち銀行「コンサルプラス・地域貢献（寄付・寄贈）コース」を活用し「あいち子ども食堂ネットワーク」へ寄付 ～2026年2月25日に贈呈式を実施～

不動産投資のベルテックス あいち銀行「コンサルプラス・地域貢献（寄付・寄贈）コース」を活用し「あいち子ども食堂ネットワーク」へ寄付 ～2026年2月25日に贈呈式を実施～