PriceChanger、24時間365日の自動価格監視機能を強化 - 夜間・休日の競合値下げにも即時追従し売上機会損失を防止
「営業時間外の価格変動」に対応できず最安値を失っているEC事業者へ。
人が寝ている間もシステムが価格を守ります。
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」の24時間365日自動価格監視機能を強化し、夜間・休日における競合の価格変動にも即時追従できる体制を整備しました。
■ 「朝、出社したら最安値を失っていた」
価格.comに出店するEC事業者にとって、最安値の維持は売上に直結します。しかし、競合の値下げは営業時間内だけとは限りません。
● 深夜22時に競合が値下げ → 翌朝9時まで11時間、最安値を失い続ける
● 金曜夜に値下げ → 月曜朝まで60時間以上、アクセスが競合に流れ続ける
● GW・年末年始の長期休暇 → 数日間、価格が放置される
価格.comでは最安値のショップにアクセスが集中するため、この「空白の時間」がそのまま売上の損失になります。
■ 夜間・休日こそ売上が動く
ECの購買行動は、実は営業時間外に集中しています。
● 平日夜21時～24時：仕事終わりの比較検討タイム
● 土日・祝日：まとまった時間で購入を検討
● 深夜帯：価格.comで最安値を確認して購入決定
最も購買意欲が高い時間帯に最安値を失っていれば、売上への打撃は計り知れません。
■ PriceChangerは「寝ている間」も価格を守る
PriceChangerは、担当者の勤務時間に関係なく、24時間365日体制で競合価格を監視し、自社ECカートの販売価格を自動で更新します。
● 24時間365日の自動監視 - 深夜・早朝・休日も稼働
● 最短1分間隔の自動更新 - 競合の値下げに即座に追従
● 下限価格ガード - 原価割れラインを事前設定し、利益を確保
● 自動判断 - 値下げ・値上げの判断をシステムが実行
※モール型ECは各モールの仕様に依存するため、更新間隔が異なる場合があります。
■ 導入効果
● 夜間・休日の売上機会損失：発生 → 24時間自動対応で防止
● 価格更新スピード：数時間～翌日 → 最短1分
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 属人化リスク：担当者依存 → システムで自動運用
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ 15日間無料トライアル実施中
makeshopアプリストアからは最短5分でお申し込み可能。全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ makeshopアプリストア「PriceChanger for makeshop」
https://apps.makeshop.jp/item/000000000190
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343652/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
人が寝ている間もシステムが価格を守ります。
導入のべ100社以上・5年継続利用率90％
idea株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：清野秀之）は、価格.comとECカートの販売価格を自動同期するクラウドサービス「PriceChanger」の24時間365日自動価格監視機能を強化し、夜間・休日における競合の価格変動にも即時追従できる体制を整備しました。
■ 「朝、出社したら最安値を失っていた」
価格.comに出店するEC事業者にとって、最安値の維持は売上に直結します。しかし、競合の値下げは営業時間内だけとは限りません。
● 深夜22時に競合が値下げ → 翌朝9時まで11時間、最安値を失い続ける
● 金曜夜に値下げ → 月曜朝まで60時間以上、アクセスが競合に流れ続ける
● GW・年末年始の長期休暇 → 数日間、価格が放置される
価格.comでは最安値のショップにアクセスが集中するため、この「空白の時間」がそのまま売上の損失になります。
■ 夜間・休日こそ売上が動く
ECの購買行動は、実は営業時間外に集中しています。
● 平日夜21時～24時：仕事終わりの比較検討タイム
● 土日・祝日：まとまった時間で購入を検討
● 深夜帯：価格.comで最安値を確認して購入決定
最も購買意欲が高い時間帯に最安値を失っていれば、売上への打撃は計り知れません。
■ PriceChangerは「寝ている間」も価格を守る
PriceChangerは、担当者の勤務時間に関係なく、24時間365日体制で競合価格を監視し、自社ECカートの販売価格を自動で更新します。
● 24時間365日の自動監視 - 深夜・早朝・休日も稼働
● 最短1分間隔の自動更新 - 競合の値下げに即座に追従
● 下限価格ガード - 原価割れラインを事前設定し、利益を確保
● 自動判断 - 値下げ・値上げの判断をシステムが実行
※モール型ECは各モールの仕様に依存するため、更新間隔が異なる場合があります。
■ 導入効果
● 夜間・休日の売上機会損失：発生 → 24時間自動対応で防止
● 価格更新スピード：数時間～翌日 → 最短1分
● 価格調査・手動更新の作業時間：月40時間以上 → ゼロ
● 属人化リスク：担当者依存 → システムで自動運用
■ 対応カート・モール
PriceChangerは以下のECカート・モールに対応しています。
Amazon / makeShop by GMO / shopserve / Kaago / EC-CUBE / WooCommerce / Yahoo!ショッピング / ecbeing / Shopify
■ 料金
● 初期設定：66,000円～（消費税込）※カートにより異なる
● 月額利用額：55,000円～（消費税込）※カート・SKU数により異なる
■ 15日間無料トライアル実施中
makeshopアプリストアからは最短5分でお申し込み可能。全機能を15日間無料でお試しいただけます。
▼ makeshopアプリストア「PriceChanger for makeshop」
https://apps.makeshop.jp/item/000000000190
▼ PriceChanger サービスサイト
https://price-changer.com/
■ 会社概要
会社名：idea株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者：代表取締役 清野秀之
設立：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新サービスの提供、不動産業
URL：https://www.i-dea.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343652/images/bodyimage1】
配信元企業：idea株式会社
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